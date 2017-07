Vonát nem zavarja az antiszemita jobbikos viszonya fiatalkorúval

Választ vár a Fidesz Vona Gábortól, hogy tudott-e Kulcsár Gergely jobbikos képviselő fiatalkorúval folytatott viszonyáról. A nagyobbik kormánypárt szóvivője szerint Kulcsárt az antiszemita húzásai miatt már régen ki kellett volna zárni a Jobbik frakciójából, ez azonban valamiért mégsem történt meg eddig.

A Fidesz arra vár választ Vona Gábortól, a Jobbik elnökétől, hogy tudott-e arról, hogy a Jobbik antiszemita politikusa, Kulcsár Gergely feltehetően egy fiatalkorúval folytatott viszonyt - erről Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője beszélt egy keddi sajtótájékoztatón.

A fideszes politikus az ügyben folyó per tanúira hivatkozott, akik szerint a Jobbik elnöke tudott a fiatalkorú megrontásáról.

"Ha ez így van, miért nem lett ennek következménye, miért fedezi a pártelnök a politikust?" - kérdezte a Halász hozzátéve, hogy Kulcsár Gergelyt már több esetben is ki kellett volna zárni a Jobbik frakciójából, mindeddig ez mégsem történt meg. A szóvivő felidézte, hogy Kulcsár Gergely

több alkalommal is nyíltan antiszemita kijelentést tett, tulajdonképpen tagadja a holokausztot, beleköpött a Duna-parti cipőkbe, amely a Dunába lőtt zsidóknak állít emléket, és arra is volt példa, hogy újévi jókívánságként horogkeresztet is szétküldött párttársainak egy körlevélben. Halász szerint úgy tűnik, hogy Vona Gábort sem ezek a történések nem zavarják, sem az, ha "fiatalkorúakat rontanak meg".