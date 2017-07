Egy ismert főorvos lőtte hasba a feleségét Ásványrárón

Meglőtte feleségét aztán öngyilkos lett egy férfi hétfőn este Ásványrárón. Mindezt közös gyerekük előtt tette. A férfi ismert baleseti sebész volt a győri kórházban.

„Csak látásból ismertem, de olyan ember nincs is a megyében, aki ne tudná, ki a főorvos úr” - mondta egy helyi nő, akit elsőként megállítottunk az utcán.

A gyanú szerint ő, vagyis a főorvos lőtte hasba a feleségét, majd lett öngyilkos.

A férfi - ahogy először a Kisalföld.hu megírta - sebész volt, a nyolcvanas években előbb a Rába ETO foci-, majd kézilabdacsapatának is volt az orvosa.

A férfi előbb a feleségét lőtte hasba, azután a hétéves gyerekével bezárkózott a házukba. A gyereket végül nem bántotta, öngyilkos lett.

A feleségét súlyos állapotban vitték kórházba, azonnal megműtötték - tudtuk meg a győri kórház egyik vezetőjétől. A nő már túl van az életveszélyen.

A rendőrök megkeresésünkre azt írták, a nyomozás jelenlegi állása alapján nem adhatnak bővebb felvilágosítást annál, amit korábban elmondtak.” Vagyis hogy egy 64 éves férfi rálőtt a feleségére, majd öngyilkos lett.

A nő, akit elsőként megszólítottunk, azt is elmondta, hogy a család hol lakott.

Könnyen odatalálunk, és ez nem csak a pontos útbaigazításnak volt köszönhető. Nagy, emeletes, sárga ház, garázzsal, a település legszebb részén van. A nagy kertben medence is van.

Sok autó áll a ház körül. Mind a rokonoké. Két fiatalember állt a kapu előtt, azt mondták, alig ismerték a férfit.

Csak párszor találkoztam vele, de nagyon rendes embernek ismertem meg” - mondta az egyikük.

Tovább sétáltunk az utcában, egy nővel tudtunk beszélni. Ő azt mondta, az öngyilkos férfi az első, aki artroszkópos műtétet hajtott végre Győrben.

A háztól, ahol a tragédia történt, nem messze, egy presszóban mindenki erről beszélt.

Nagyon összetartó csapat volt ez, és ez elsősorban a főorvos úrnak volt köszönhető. Ő fogta össze a brigádot” - mesélte szomorúan az egyik vendég.

A kocsma és a csárda is a főorvos családjáé.

„Ha megellett a macska, akkor már buli volt” - bizonygatta egy harmadik férfi. Mindannyian azt mondták, nem tudják elképzelni, mi történhetett.

Közben újabb vendég érkezett a presszóba. Ő mindössze pár órával a történtek előtt járt a családnál.

Azt mondta: a férfi a szokásosnál is kedvesebb volt vele, ahogy sok mindenki mással is. Mielőtt a feleségére támadt, több embert is odahívott.”

Valakinek egy új pár cipőt adott, másnak tíz liter bort, volt akinek pedig egy motort a ladikjához. Lehet, hogy készült az egészre, azért tette ezt – mondta. A feleségéről nem tudtak sokat a presszóban, azt mondták, őt nem látták sokat.

„Elment bevásárolni, utána hazament, nem csinált semmi különöset - mondta az egyik, korábban már idézett férfi. – Nagyon szerette a főorvos úr, kétszer is elvette” - tette hozzá.

Hogy a férfi miért lőtte meg a feleségét, féltékeny volt-e a nála húsz évvel fiatalabb nőre, vagy egész más miatt támadt, egyelőre nem lehet tudni.