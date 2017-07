Fákat csavart ki az éjszaka pusztító vihar

A korábbi másodfokú figyelmeztetésnek megfelelően heves vihar érte el az éjjel Pest megyét és Budapestet. Éjfél előtt a tázoltókat főként Szigetszentmiklósra, Dunaharasztiba és Szigethalomra riasztották, majd néhány órával később a vihar gócpontja elérte Budapestet is.

Hétfőn este rövid időn belül mintegy ötven bejelentés érkezett a katasztrófavédelem Pest megyei műveletirányítási ügyeletére a viharos erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt. A megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóit kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, főként Szigetszentmiklós, Dunaharaszti és Szigethalom területén. Az első információink szerint a viharral összefüggésben senki nem sérült meg.

Néhány órával később a villámlással, dörgéssel, heves széllökésekkel kísért vihar elérte a fővárost is. Az özönvíz szerű felhőszakadás miatt itt is folyamatosan vonulniuk kellett a tűzoltóknak. A pontos károk felmérése akár napokig is eltarthat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint délnyugatról-északkeletre helyeződnek át az elszórt zivatarok. Környezetükben viharos szél (60-80 km/h), jégeső (1-2 cm körüli jégátmérő) intenzív (20-30 mm) csapadék előfordulhat.