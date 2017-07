Fákat döntött, tetőket bontott a vihar Zala megyében

Sok munkát adott a Zala megyei tűzoltóknak a vihar, amely késő délután vonult át a térségen. Nagykanizsáról érkezett a legtöbb bejelentés - adta hírül az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatósága.

Több mint negyven bejelentés érkezett

A megyei katasztrófavédelmi ügyeletre kora estig több mint negyven bejelentést futott be, a túlnyomó többségük Nagykanizsáról. A viharos szél fákat döntött utakra és épületekre, háztetőket bontott meg, sőt egy csarnoképület tetőszerkezetét is megrongálta. Nagykanizsa és Zalakomár között a sínekre és felsővezetékre zuhant fák miatt szünetel a vonatközlekedés. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Nagykanizsa és Zalakomár között - tudatta a MÁV.

Somogyban még dolgoznak a tegnapi vihar károk felszámolásán

Somogy megyét, Tab és Siófok térségét különösen súlyosan érintette a hétfő esti vihar, több száz ingatlanban keletkezett kár, felszámolásukon még dolgoznak a tűzoltók és önkéntesek - mondta el a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Bázelné Mihályka Szabina tájékoztatása szerint a vihar okozta áramkimaradás 39 település 11 ezer fogyasztóját érintette, a nap folyamán sikerült szinte mindenütt a szolgáltatást helyreállítani, de akad még ingatlan, ahol aggregátor segítségével biztosítják az áramot.

A kicsavart, kettétört fák, házakra, autókra, vezetékekre estek

A károkat többnyire az okozta, hogy a szél által tövestül kicsavart vagy derékba tört fák lakóházakra, nyaralókra, gépjárművekre, vezetékekre estek. A legkritikusabb helyszín Siófok Baross utcája, ahol most is a legtöbb tűzoltó dolgozik - közölte Bázelné Mihályka Szabina, aki a helyszínen tartózkodik. Ebben az utcában található az a kemping is, ahol az egyik fa egy sátrazó házaspárra dőlt - a súlyosan megsérült férjet kórházban ápolják. Rajtuk kívül még hárman megsérültek, miközben a segítségükre siettek.

Az egyik Baross utcai ház tetejéről öt kidőlt fát kell eltávolítani. Ebben az utcában néhány gépjármű, és egy lakókocsi is totálkáros lett - mondta a szóvivő.

A vihar után szünetelő vasúti közlekedés a kedd reggeli órákra állt helyre.