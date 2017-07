American Thinker: Soros Györgynek senki más, csak ő maga számít

Egy konzervatív amerikai lapban is téma lett Soros György milliárdos és a magyar kormány. Az American Thinker arról ír, hogy Soros Györgynek senki más, csak ő maga számít, mindezt pedig jól mutatja, hogy zsidóként Izraelt támadja. Megjegyezték, hogy meglehetősen ironikus, hogy a magyar zsidó közösség és a budapesti zsidó nagykövet egy olyan ember mellett áll ki, aki amúgy a zsidó állam ellen dolgozik.

Az antiszemitizmus minden esetben elítélendő, de mégiscsak ironikus, hogy a magyar zsidó közösség egyes vezetői és a budpaesti izraeli nagykövet egy olyan ember mellett állnak ki, aki megalázza a zsidókat és dollármilliókkal támogat zsidó ellenes csoportokat - írja az American Thinker (AT), amerikai konzervatív újság.

Az AT megjegyzi, hogy a magyar kormány harcot folytat Soros ellen, mert a milliárdos kampányt visz a kormányzati bevándorláspolitika ellen és arra törekszik, hogy a magyar állam nyissa meg a határait az illegális migránsok előtt. A lap úgy értékel, hogy ennek a küzdelemnek a része, hogy a magyar kormány szembehelyezkedett a Soros alapítású ellenzéki csoportokkal, így Soros egyetemével, a budapesti Közép-Európai Egyetemmel (CEU) is, amely vagy teljesíti a jogszabályi feltételeket, vagy

a Budapesten működő amerikai képzését kénytelen lesz felszámolni.

Az AT Sorost úgy jellemzi, mint "olyan magánszemélyt, akinek külpolitikája is van", mindezt pedig a CEU-ügyben kifejtett tevékenysége jól mutatta. Soros ugyanis el akarta érni, hogy Magyarország változtasson a belpolitikáján és faroljon ki a felsőoktatási törvény módosításából, amely a Soros-egyetemet is érzékenyen érinti. Soros gyakorlatilag feljelentette az Európai Bizottságnál a magyar kormányt, amikor júniusban kategorikusan kijelentette, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő maffiaállamot irányít, az uniót pedig felszólította, hogy lépjen fel a miniszterelnökkel szemben.

Az amerikai portál egyfajta válaszként tudja be azt a plakátkampányt, amelyet a magyar kormány néhány héttel ez előtt indított el Soros arcképével és azzal a felírással, hogy "Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén". Hozzátették, hogy nem kellett sokáig várni, hogy Soros és a támogatói hirtelen előhozakodjanak Soros zsidó származásával és antiszemitizmust kiáltsanak. Annak ellenére, hogy a kormányzat világossá tette,

Soros migránskampányának megállításáért dolgoznak, és nem Soros zsidóságát kritizálják, hanem azt, hogy embertömegeket akar ráengedni Európára.

Az AT szerint ebben a háborúban nincs egyedül Magyarország, más európai nemzetek is hasonlóan gondolkodnak és komoly kockázatokat látnak a jellemzően muszlim bevándorlási hullámban.

Az antiszemitizmus kapcsán a portál emlékeztetett rá, hogy Soros nem először riogat ezzel a váddal: az iraki katonai műveletek kapcsán 2003 novemberében USA és Izrael ellenes megmozdulások söpörtek végig Európán, a tőzsdecápa pedig New Yorkban arról beszélt egy fórumon, hogy a Bush és a Sharon adminisztrációk felélesztették az antiszemitizmust. Ez a folyamat pedig csak úgy állítható meg, ha kiütik a nyeregből az amerikai és a zsidó kormányt. Valamivel később egy nyilatkozatával már maga is gerjesztette a feszültséget, amikor úgy fogalmazott, hogy

Izrael feltehetően komoly előidézője volt a háttérben, hogy az USA háborút indított Irak ellen.

Az AT arra is kitér, hogy Soros kvázi újrairattatta a Közel-Kelet történelmét, amikor előállt a gunyoros elméletének a terjesztésével, amely az "áldozatokból elkövetők" elvet vallotta. Soros olyan arab, palesztin és iráni lapokat finanszírozott, amelyek párhuzamot vontak Izrael állam védekező katonai akciói és a náci Németország terjeszkedése között. Soros maga is írt hasonlóról még 2003-ban, szerinte a zsidók a II. világháború után terrort alkalmaztak a stabilitás megteremtése érdekében, később pedig az arab országok ellen is terrortámadásokat hajtottak végre.

Csakhogy ez az interpretáció egyszerűen eltagadja az Izrael ellen szerveződő arab inváziókat és azt a brutális nyomást, amely arra akarta rákényszeríteni a zsidó államot, hogy szűnjön meg létezni.

Sorost akkoriban sokan kritizálták a kijelentései miatt, felrótták neki, hogy megalázza mindazokat, akik áldozatául estek a holokausztnak, Eliot Engel demokrata politikus pedig arra biztatta a "semmit se látó, semmit se halló" demokrata közösségének a tagjait, hogy ne csókoljanak kezet Sorosnak csak azért, mert pénzt akar rájuk tukmálni. Az AT arra is emlékeztetett, hogy a 2016-os DC Leaks szivárogtatásokból kiderült, hogy Soros alapítványa nem csak migránspárti mozgalmakat, hanem egyenesen muszlimbarát és anticionista szerveződéseket is pénzelt.

Soros semmihez nem lojális, egyedül saját magához

- ezzel a gondolattal zárja az AT a cikkét. Úgy foglalják össze a Soros-jelenséget, hogy a spekuláns irdatlan vagyona lehetővé tette, hogy politikusokat vásároljon meg és befolyást szerezzen magának a bel- és külpolitikában.

Egyébként, Netanjahu izraeli miniszterelnök visszavonatta a budapesti izraeli nagykövettel korábbi bírálatát.