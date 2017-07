Fidesz: Jutott-e lopott pénz a szocialistákhoz?

A kormánypártok szerint Simon Gábor, az MSZP korábbi elnökhelyettesének titkos számlái után újabb titkos szocialista széfek bukkantak fel. A Fidesz és a KDNP választ vár arra, hogy hány rejtekhely van, jutott-e lopott pénz a szocialistákhoz, és ha igen, mennyi.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő elmondta: eddig Czeglédy Csaba szocialista politikus és ügyvédje is azt állította, hogy nem tart vagyont külföldön, és széfje sincs, de egy osztrák bírósági határozat igazolja, hogy az övé az a titkos osztrák széf, amiben 10 millió forint értékű aranyat rejtettek el.

Újabb rejtekhelyek lehetnek

Úgy tudják még a trezor kulcsát is megtalálták Czeglédy Csabánál, és ő is fizette a titkos széf díját.

Megjegyezte: nem ez az első olyan ügy a szocialistáknál, ahol külföldi, titkos rejtekhelyeket alkalmaznak, hiszen Simon Gábor az MSZP korábbi elnök-helyettese is több száz milliót rejtegetett egy külföldi bankszámlán.

Hollik István valószínűsítette, hogy Czeglédy Csabának sem az eddig megtalált osztrák széf az egyetlen titkos rejtekhelye, bűnszervezetével több mint 3 milliárdot csalt el és a pénz nagy része még mindig hiányzik, ez a 10 millió csak csepp lehet a tengerben.

Feketekassza

A kormánypártok továbbra is választ várnak arra, hogy hol lehet a pénz többi része, az MSZP és a DK mit tud, hol vannak a Czeglédy Csaba által ellopott pénzek. Kérdezik a szocialistáktól, hány titkos rejtek- hely, titkos széf van, jutott-e az MSZP-nek, a DK-nek az ellopott pénzből, s ha igen, akkor mennyi.

Felidézte Zuschlag János szavait is, miszerint az MSZP-ben működik egy feketekassza, felmerül, hogy ebbe a titkos széfben Simon Gábor-féle vagy Czeglédy Csaba-féle titkos pénzek vándoroltak-e. Szerinte ez lehet az oka annak, hogy a szocialisták egy emberként zártak össze Czeglédy Csaba mögött.

Hollik: Soros bevallotta, százezreket telepítene Európába

Arról, hogy Soros György szerint dezinformációs a kormány plakátkampánya, s rájátszik az antiszemita érzésekre, azt mondta: a magyar kormány és a kormánypártok zérótoleranciát hirdettek az antiszemitizmussal kapcsolatban, semmilyen ilyen megnyilvánulást nem hajlandóak eltűrni, illetve ezeket elítélik. Soros Györggyel nem a zsidó származása a probléma, hanem az, hogy támogatja az illegális bevándorlást, amire a magyar emberek egy népszavazáson is egyértelműen nemet mondtak.

Ha Soros György gondolatmenetét követik, akkor szerinte Izrael is antiszemita, hiszen Netanjahu izraeli kormányfő nemrég visszavonatta magyarországi nagykövetük közleményét, s azt is írta, hogy nekik is van problémájuk Soros Györggyel. Hozzátette: Soros György olyan palesztin NGO-szervezeteket támogat, amelyek megkérdőjelezik Izrael létét. Ez nyilvánvalóan nonszensz - fogalmazott, kiemelve: Soros György bármennyire is erőlködik, a kormány az illegális bevándorlás kérdésében nem kíván engedni. Megjegyezte: a nyilatkozatban emellett Soros György ismét bevallotta, hogy több százezer migránst akar betelepíteni Európába.

Bűnszervezet

Mint arról korábban beszámoltunk, egy kilogramm befektetési aranyat foglaltak le egy osztrák pénzintézet széfjéből az úgynevezett Czeglédy-ügyben - erről az ügyben eljáró Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője beszélt. Szanka Ferenc elmonda, egy osztrák bankban találták meg a Czeglédy Csaba által bérelt széfet. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő és több társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoznak.