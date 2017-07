Kislányokat futott két miskolci férfi

Előzetes letartóztatásba került az a férfi, aki társával kislányokat futtatott. A kislányok a férfi társánál laktak, de ő vitte ki őket Miskolcon arra az útra, ahol a lányok a kuncsaftjaikat várták. A férfi társát is keresi a rendőrök, ő külföldön lehet.

A férfit többek között gyerekprostitúcióra való kényszerítéssel vádolják. A vádirat szerint

három gyermekvédelmi intézetből megszökött kiskorút futtatott társával. A három lánynak végül sikerült megszöknie. Ketten visszamentek a gyermekvédelmi intézetbe, onnan pedig a rendőrségre, ahol feljelentették a három férfit.

Aki állami gondozásban nő fel vagy él, az nem feltétlen lesz bűnöző vagy prostituált. Közel sem ez a helyzet, sőt! A gyerekvédelmi törvény hatályba lépése óta, ami idén lesz 20 éves, nagyon fontos dolgok történtek, például megszűntek a nagyon nagy intézmények – ezt már az általunk megkérdezett gyermekvédelmi szakember mondja.

A gyerekek többsége, 67%-a ma már 12 év alattiaknak a nagy része nevelőszülőknél vagy családokban, családi körülmények között él. A többiek pedig kisebb otthonokban"- mondja Radoszáv Miklós. Az viszont problémát jelenthet ezeknél a gyerekeknél, hogy nincsenek kapcsolataik. Ezért ők lesznek azok, akik meg megpróbálnak megszökni, vagy már eleve az utcáról kerültek be - teszi hozzá a szakember.

Radoszáv szerint fontos lenne megszerezni a gyerekek bizalmát, akár a szülőknek, nevelőszülőnek, hogy a gyerekek tényleg biztonságban érezzék magukat. De mind az állami gondozásban, mind a családban élő gyerekek ki vannak téve annak a veszélynek, hogy megszökjenek, ha bántalmazták őket korábban. Ezeket a gyerekeket ugyanis hozzászoktatták már ahhoz, hogy nem ők rendelkeznek a saját testükkel.

A szakember azt is mondja, " a másik veszélyforrás, hogy nincs kihez segítségért fordulnia a gyereknek. Akár az is előfordulhat, hogy a saját szülője kényszeríti az utcára a gyereket, vagy éppen nem törődött vele. Ezért könnyebb ezeket a gyerekeket belevinni egy ilyen életútba" - teszi hozzá.

Éves szinten körülbelül 19 ezer gyerek van szökésben, akik közül 17 ezer állami gondozott. Ők sokkal inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy egy olyan bűnözőbe botlanak, akik abból szedik a nyereségüket, hogy ezeket a gyerekeket elcsábítsák, őket magukhoz közel hozzák - ezt már Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi szakértője mondja.

Szerinte a gyermekprostitúciós ügyek nem kapnak kellő figyelmet, mivel kevés gyerek van, aki felvállalja, hogy vallomást tesz.



„Azért is jók az ilyen ügyek, hogy a bűnös elnyeri méltó büntetését, mert ez egy jelzés mind a gyerekvédelem, mint a rendészet számára, hogy ez egy létező ügy. Ugyanis Magyarországon mind a mai napig nagyon erősen kell egyáltalán azért küzdeni, hogy a hatóságok elismerjék, hogy a gyerekprostitúció egyáltalán létezik - mondja."

A szakember azt is hozzátette, hogy a gyerekprostitúciónak nemcsak lány áldozatai vannak, hanem fiúk is.

Az állami gondozásban élők sokkal könnyebben oda is adják magukat, hiszen általában olyan családokból jönnek, ahol nincs valódi elfogadáson alapuló szeretetnyelv." - mondja Gyurkó.

A legtöbb esetben a futtatók ezt használják ki, és valamiféle ígérettel kecsegtetik a gyerekeket és kényszerítik prostitúcióra.

Azért is veszélyes ez, mert ezek a gyerekek nem nagyon tudnak különbséget tenni intimitás, szeretet, szerelem, barátság és a valódi alapú kötődések között. Így könnyen elhiszik azoknak, akik őket kizsákmányolják, hogy az szereti őket, hogy fontosak ezeknek az embereknek

- teszi hozzá.

A gyermekjogi szakértő szerint, ha a gyermekprostitúció nem lenne elég nagy probléma önmagában, a futtatók sokszor olyan helyzetekbe sodorják a fiatal lányokat, mint kábítószer használat, terjesztés, vagy kisebb zsebtolvajlások. Sőt, az emberkereskedelembe is belesodorhatják őket.A futtatók nagyon gyakran a függőséget használják ki. A gyerekek ilyenkor is függenek a futtatójuktól, pontosabban attól, hogy az megtartja-e a titkukat. Éppen ezért nagyon könnyen megfélemlíthetőek és benne tarthatóak abban a rettegésben, hogy ne szóljanak senkinek, ne kérjenek segítséget, mert utána ők kerülnek nagyobb veszélybe.

„Nagyon gyakran látjuk, hogy a prostituált gyereket tartoztatják le, viszik be és teszik 30 napos elzárásba" - mondja.

Gyurkó szerint fontos, hogy ezekre a gyerekekre is gyerekként tekintsünk, és ne intézzük el annyival, hogy ők ilyenek, javíthatatlanok. Még akkor is, ha felnőttként próbálnak viselkedni, idősebbnek néznek ki a koruknál és úgy tesznek, mintha a saját felelős döntésük lenne, hogy ebből élnek, és ez jó nekik.

„Ha ezek a gyerekek megkapják a kellő segítséget, és támogatásokat, ami a prostitúció mögötti szükségletükről szól, akkor általában és jellemző módon képesek felismerni azt, hogy ez egy kizsákmányoláson alapuló kapcsolat és ki tudnak lépni belőle. Csak sajnos jelenleg hiányzik az az intézményi feltételrendszer, ami a prostitúció áldozatává vált gyerekek ellátását biztosíthatná" – mondja a szakember, aki azt is hozzáteszi, hogy ezek a gyerekek átléptek a megfélemlítettségükön, szégyenükön, és saját gátlásaikat túltéve magukat elmentek a rendőrségre.

Ami, ahogy mondja, általában nem könnyű, hiszen a legtöbb prostituált, legyen szó felnőttről vagy gyerekről szégyent érez, és saját magát vádolja, azért, amit tesz vagy tett. A szakember azt is hozzáteszi, hogy ez a jelenség nem lenne, ha nem lennének olyanok, akik kifejezetten gyerekkorúak, vagy fiatal lányok és fiúk szexuális kapcsolatát keresik. Így szerinte elsősorban őket kellene elővenni és megbüntetni, nem pedig pont az áldozatokat.

„Nagyon fontos lenne, hogy minden ilyen fórumon elhangozzon, hogy egyébként a büntetőeljárások során is kellő figyelemmel arra, hogy az embereket tájékoztassák arról, hogy milyen következményei vannak annak, ha egy gyerek szexuális szolgáltatását veszik igénybe"- mondja Gyurkó Szilvia.

A most letartóztatott férfi akár 12 évre is börtönbe kerülhet.