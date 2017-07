Szexuálisan zaklatta diákjait egy soroksári tanár

"Ha lesz.psz, akkor jobb jegyet kapsz" - ezt mondta egyik diákjának egy középiskolás tanár a vád szerint. Másoknak is tett hasonló megjegyzéseket. Előbb csak két lány jelentette fel, azután további húsz. A férfi ellen pedig eljárás indult.

Elengánsan, sötét nadrágban és fehér ingben sétált be a tárgyalóterembe a tanár, aki a vád szerint rendszeresen tett szexuális jellegű utalásokat diákjainak.

Az ügyvédjével is csak a szünetben egyeztetett, ezt leszámítva maga elé nézve ült. Most nem tett vallomást, korábban viszont igen. Akkor azt mondta:

Sosem gondoltam volna, hogy ilyesmivel vádolnak. Sosem tanúsított ilyen magatartást"

Szintén a korábbi vallomásban azt is mondta, hogy az egész üggyel csak őt és a szüleit akarják meghurcolni.

A szülei egyébként szintén tanárok, pont abban az iskolában, ahol ő is tanított. Az apja ráadásul az iskola igazgatója, az anyja pedig igazgató-helyettes volt. De ő maga is magas pozíciót kapott, anyjához hasonló ő is igazgató-helyettes volt.

A vádirat szerint az egyik diákjának, egy fiatal lánynak azt mondta, ha kimegy vele az iskola mögötti elhagyatott területre, és orálisan kielégíti, akkor jobb jegyet kap. De rendszeresen tett szexuális tartalmú megjegyzéseket, mozdulatokat más diákjainak is.

A bíróság szerint ezzel átlépte a normális tanár-diák viszonyt. Ahogy azzal is, hogy

célzásokat tett a tanulók szexuális életére.

A soroksári férfi 14 évig tanított a középiskolában. Diákjai főleg 15-17 év gyerekek voltak.

Lehetnek ezek olyan megjegyzések, amik felpiszkálják őket és tovább növeli az egójukat. De okozhat komoly lelki sérülést is. Ezért komolyabb a felelősége minden felnőttnek, aki ilyen korú lányokkal, fiúkkal kerül kapcsolatba. Ha ilyen célzásokat tesz nekik, az nem helyes." - mondta megkeresésünkre a Mendrey László Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

A soroksári tanár ellen

egyszerre, egy napon tett feljelentést két diáklány is.

Az egyik tanár is melléjük állt. Ő az egyik tévécsatornának is beszélt a történtekről. Másnap kirúgták az iskolából.

A férfi igazgató-helyettesként sokszor órákat is látogatott. Szerinte ezt nem bírták elviselni a kollégái. Ahogy mondta, többször előfordult, hogy egy tanár nem tudott fegyelmet tartani az órákon és szerinte neki kellett rendre utasítania a diákokat. Állítása szerint volt olyan eset, amikor egy órán a tanár nem vette észre, hogy a diákok mobiloznak a pad alatt, ezért bekopogott az ablakon és mutatta a diákoknak, hogy tegyék el a telefonokat. A tanár szerint ezt a kézmozdulatot érthették félre a diákok. Legalábbis a vallomásában ezzel a furcsa magyarázattal próbálta magát menteni.

Mendrey László szerint egy igazgatóhelyettesnek van más lehetősége is arra, hogy a kollégájának a munkáját segítse, illetve vannak lehetőségek arra is, hogy valamilyen módon figyelmeztesse arra, hogy nem helyes, amit lát. Ahogy fogalmaz: nem gondolom, hogy ez egy jó megoldás volt, főleg, ha ilyen szinten lehetett félreérteni."

A szakember szerint az sem mindegy, hogy egy tanár vagy egy tanárnő szájából hangzanak el ilyen megjegyzések.

Ha egy pedagógusnő mond ilyet lányoknak, akkor lehet ezt viccesen értelmezni, és egy férfi pedagógustól is, de mindkettőben van nyilván erotikus célzás. A férfi esetében lehet ez akár komolyabb is - mondja.

Szerinte a pedagógusoknak nagy felelőssége van abban, hogy kijelöljék a határt és jelezzék, hogy eddig és ne tovább."

A szakember arról is beszélt: elképzelhető a soroksári tanárt ártatlanul vádolták meg. De az, hogy a diákok kiállnak, akárcsak a bíróság és a nyilvánosság elé, és névvel vállalják azt, hogy az iskola igazgatóhelyettese ellen vallomást tesznek, az jelzi az ügy a súlyosságát.

A mostani tárgyaláson egyébként a férfi ügyvédje zárt tárgyalást kért. Arra hivatkozott, hogy a nyilvánosság szerinte befolyásolhatja a diákok vallomását. A bíró azonban ezzel nem értett egyet, és nem tett eleget a kérésnek.