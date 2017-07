Spéder valamire készül

A Figyelő hosszabb összeállítást közölt a magyar médiapiacról, amely jelentős átalakulás előtt áll. A hetilap úgy tudja, hogy Spéder Zoltán, miután eladta Simicska Lajosnak az Index.hu-t, a teljes médiaportfólióját is értékesítheti.

Újra átalakulhat a magyar médiapiac – írja legújabb számában a Figyelő. A hetilap a Spéder Zoltán bankárhoz köthető CEMP kiadó körüli ügyleteket tárta fel és arra következtet, hogy a bukott bankár a közeljövőben a teljes médiaportfólióját is eladhatja.

Spéder médiaérdekeltségei kapcsán nem először forró a helyzet, alig néhány hónapja robbant a hír, hogy a milliárdos eladta az ország egyik legolvasottabb hírportálját az Index.hu-t Simicska Lajos oligarchának. A Jobbikot és Vona Gábor pártelnököt favorizáló Simicskának 2014-től opciós joga volt az Indexre - erről az Origo is írt korábban -, amelyet idén tavasszal, a Pro-Ráta Holding Zrt. cégén keresztül le is hívott. (ezt az opciós jogot az Index mindig tagadta, később kiderült, hogy természetesen igaz)

Innentől kezdve szövevényes tranzakciók vették kezdetüket, a Pro-Ráta ugyanis még aznap lepasszolta a tulajdonjogokat egy NP Nanga Parbat 17 Zrt. nevű cég által létrehozott alapítványnak, egészen pontosan a Magyar Fejlődésért Alapítványnak. Az Indexet azóta hivatalosan csak Bodolai László ügyvéd vezeti, aki a portál igazgatóságának elnöke és egyben az alapítói jogokat gyakorló cég kizárólagos tulajdonosa, valamint az alapítvány egyszemélyes kurátora is. (Egyébként a legalábbis papíron tulajdonos Bodolai annyiban kötődik a 444-hez is, hogy irodát bérel a 444 főszerkesztőjének a luxusvillájában)

Ahogy azonban már több forrás is megírta, az Index több szálon is kötődik a Magyar Nemzetet, Lánchíd Rádiót és HírTV-t is tulajdonló Simicska Lajoshoz.

Csakhogy amíg mindenki az Index adás-vételével volt elfoglalva, Spéder Zoltán nem maradt tétlen és a Figyelő információi szerint a megmaradt médiaportfólióját is átalakította.

Még 2016. októberében létrehozta a Cemp-X Online Zrt.-t, amelyben először egyedüli tulajdonos volt, majd később többen is bekerültek az igazgatóságba.

Az Index eladásának napján Spéderék tőkeemelést hajtottak végre,

ezzel egy időben pedig tulajdonostárssá vált a szintén Spéder érdekeltségű CEMP kiadó és a Cemp-X Kulturális Szolgáltató is. A napnak még mindig nem volt vége, Spéder pedig addig ügyeskedett a Cemp-X Online Zrt. részvényeinek adásvételével, hogy estére a CEMP vált többségi tulajdonossá a nemrég megalapított Cemp-X Online Zrt.-ben.

A teljes művelet akkor fejeződött be, amikor pár nappal később a CEMP apportálta a Spéder-kézben maradt médiaportfóliót az új cégbe,

így az új holdinghoz tartozik most már többek között a TotalCar.hu, a Divány.hu és az Infórádió is.

Hogy pontosan mi a célja Spéder Zoltánnak az ügylettel, a Figyelő e heti számából kiderül.