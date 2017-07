Augusztus 8-án, két nappal a 25 éves Sziget Fesztivál előtt ad koncertet a világhírű Leslie Mandoki és kivételesen sikeres és elismert zenészekből álló supergroupja, a Man Doki Soulmates a Budapest Parkban. A koncerten magyar sztárvendégek is lesznek, Bródy János és Charlie is különleges meglepetéssel készül a közönség számára.

A jubileumi Szigetet is megnyitó koncerten a két kiváló magyar zenész mellett több mint 35 Grammy-díj, számos arany- és platinalemez tulajdonosaival, a dzsessz-rock ismert alakjaival találkozhat a közönség. A három és fél órás koncerten fellép többek között Chris Thompson (Manfred Mann Earth Band), Bobby Kimball (Toto), Nick van Eede (Cutting Crew), Randy Brecker, Bill Evans (Miles Davis Band), John Helliwell és Mark Hart (Supertramp), Mike Stern (Blood, Sweat & Tears), Till Brönner, Klaus Doldinger és mások.

A Man Doki Soulmates koncertje egy nappal lesz az idén 25 éves Sziget fesztivál kezdete előtt. Gerendai Károly, a Sziget ügyvezetője és a Budapest Park egyik tulajdonosa ezzel kapcsolatban elmondta; 1994-ben Leslie Mandoki zenekara (akkori nevén Leslie Mandoki's People) az első sztárcsapatok között lépett fel. Ez volt az első olyan szigeten, ahova már külföldi művészeket is meghívtak. A Budapest Parkbeli koncert mintegy megnyitója a jubileumi Sziget Fesztiválnak, így a heti bérlettel rendelkezők karszalagja a Man Doki Soulmates fellépésére is érvényes.

Leslie Mandoki méltatta két magyar sztárvendégét, és elmondta, mély barátság köti össze őket. A külföldi sztárok közül sokan kérdezik, hogy honnan jön belőlem ez az irodalmi töltet, pedig ők az angol szövegeimet olvassák. Mindig elmondom, hogy ez Bródy Jánosnak köszönhető. János komolyabb dolgot alkotott, mint Bob Dylan. Nemcsak egy zseniális költő, hanem szakmailag is egy nagyon komoly alkotóművész. Ő az a nagy rock-költő, akitől én tanultam, ő az én szövegíró mesterem. - mondta a művész Bródy Jánosról az Origónak.

Leslie Mandoki elmondta, a Sziget fesztiválnak és a magyar rockéletnek külföldön igen jelentős pozitív hírneve van, majd egyben kitért Charlie-hoz fűződő viszonyára. A művész szerint Charlie nélkül nem képzelhető el budapesti fellépés, már a Soulmates tagjai is elvárták tőle, hogy meghívja az énekest.

Én vagyok hálás Leslienek, ez egy nagyon régi kapcsolat. Nekem egy álmom vált valóra, olyan művészekkel lehetek egy színpadon, akik nekem a példaképeim voltak már 10 éves koromtól. Ezekkel az emberekkel mi barátok lettünk, ők tisztelnek engem és én is tisztelem őket sőt, felnézek rájuk. Idén leszek 70 éves, ez alkalomból lesz december 29-én egy nagykoncertem a sportarénában, az egyik vendégfellépőm Leslie Mándoki lesz. - mondta Charlie.

Bródy János megköszönte a meghívást, majd az Origónak azt mondta Leslie Mandokiról: "Ő a lelke mélyén mindig is egy szabadságharcos alkat volt, és ilyen értelemben van némi lelki rokonság köztünk. A különbség az, hogy ő ezt Németországban műveli, én Magyarországon élek ezzel a lelkiállapottal. Ennek ellenére mindig tartottuk a kapcsolatot és mindig az volt az elképzelése, hogy szeretne Magyarországon is érvényes produkciókat bemutatni. Rengeteg világsztárt megismert és ezeket az embereket maga köré gyűjtötte. Számomra is megtiszteltetés, hogy a világsztárok soraiba emelt engem, és ezek a világsztárok az én dalomat fogják énekelni." Az, hogy ez melyik dal lesz, majd csak a koncerten derül ki.

A budapesti koncertre már gőzerővel készülnek. Ehhez természetesen visszamentek 24 évet az időben. A mai popzene az olyan, mint egy SMS, a mi zenénk pedig mint egy töltőtollal írt szerelmes levél. Anno a Szigetre, az első fellépésünkre 50 ezer ember jött el. Abba részegedtünk bele, hogy végre szabad volt az ország. Amikor a Sziget elindult, mi mint első külföldi zenekar, azt láttuk, hogy 50 ezer ember jött el, akikkel együtt lélegeztünk, együtt dobbant a szívünk. Most ahogy készítettem elő a repertoárt, visszanéztem az akkori felvételeket, és rájöttem, hogy mennyire nehéz zenét csináltunk, és mennyire szerették" - emlékezett vissza a kezdetekre Leslie Mandoki.

A zenész azt is elárulta, mi okozza neki a legnagyobb feladatot, mikor szülőhazájában ad koncertet; "Mindig az a legnehezebb, amikor itthon játszom, hogy anyanyelvemen szeretnék szólni a közönséghez. Viszont a színpadon mindenki csak angolul beszél. Ha a magyar közönséghez angolul beszélek, az sem jó" - mondta Mandoki. Hozzátette, mindig felemelő érzés a magyar közönséget viszontlátni, és csak nekik szervez magyar sztárvendéget, akármikor is jön az országba koncertet adni. Most is készül több meglepetéssel, de majd csak a koncerten derül ki, miről is van szó.

Az elmúlt években több sztár is meghalt, aki korábban a Man Doki Soulmates tagja volt, de Somló Tamás elvesztéséről is megemlékezett Leslie Mandoki, sőt nemrégiben a sírjánál is meglátogatta. Az Origónak adott interjúban felmerült a kérdés, hogyan újul meg folyamatosan a Man Doki Soulmates és tervben van-e, hogy esetleg gyerekeinek mint egy örökséget hagyja a formációt a művész.

"A legkisebb lányom, Júlia kompozíciója teljesen ugyanazon az idealizmuson alapul, mint az enyém. Ő is fellép a budapesti koncerten, tehát a fáklya már tovább van adva. Ők látják, hogy az apjuk is egész életében megpróbált őszinte zenét csinálni, amit a közönség is megérez és ez visszajön. Azt érzi a közönség, hogy komolyan van véve. Erről szól az én életem is és nagyon hálás vagyok a közönségemnek" - mondta Leslie Mandoki.

Majd a tagcseréről eszébe jutott egy történet, amit még soha nem mesélt el: Amikor Robbie Williams elhagyta a Take Thatet, akkor volt egy rossz periódusa, meghízott, botrányok vették körül. Csináltuk az új lemezt, és felhívott a RCA Records főnöke, hogy van itt egy fiatal énekes, aki éppen kivált a Take That nevű zenekarból, lett egy lemeze, ami nem sikerült túl jól, de küldene egy kazettát meghallgatásra. Jack Bruce, Bobby Kimball és Ian Andreson volt velem akkor, nekem semmit nem mondott Robbie Williams neve, így meg sem hallgattuk, és nem is vettük be a formációba. A mai napig sem bántam meg. Chaka Khan viszont ellenpéldája ennek, ugyanazon a napon eldöntöttük, hogy jó lenne egy lány is a zenekarba. Egy sörösdobozra írtuk fel, hogy szerintünk ki lenne a megfelelő, mindenki egyértelműen őt írta. Felhívtuk, és ő rögtön igent mondott. Így lett Chaka Khan a Man Doki Soulmates tagja" - emlékezett vissza a művész.

Leslie Mandoki az egyik legnagyobb nemzetközi zenei díjat vehette át júniusban Cannes-ban, azért is, mert mindig is a zenét, az értékeket, a szabad és toleráns Európát, és a kultúrák közötti hidakat állította fókuszba zenei munkásságában. A díjról elmondta; "Mielőtt Cannesban átvettem a díjat, előtte két héttel tüntetett ki a bajor miniszter az európai egyetemes értékekért való tevékenységemért mint zenész. Ilyenkor mindig az van bennem hogy én csak egy pesti srác vagyok, megérdemlem ezt? Most meghívtak, hogy a Grammy előestéjén játszunk, de az ember mindig megkérdőjelezi saját magát. Amikor hazajövök, akkor is ezt érzem, hogy ezzel tartozom a hazaiaknak. A régi és a mostani generációnak is. A művészek a legitim tüske a társadalom húsában. A mi hangunk annyira erős, amekkora erőt kapunk a közönségtől."

Egy másik évforduló is apropója a mostani eseménynek. Húsz évvel ezelőtt, 1997-ben született a Találkozások című album, amelyen a magyar könnyűzenei élet kiválóságai - Cserháti Zsuzsa, Charlie, Demjén Ferenc, Somló Tamás és Zorán - a műfaj világsztárjai - köztük Ian Anderson, Chaka Khan, Jack Bruce, Al Di Meola, Steve Lukather, Mike Stern és a Brecker-fivérek - társaságában zenéltek Leslie Mandoki vezetésével. A lemezt az évforduló alkalmából újra megjelenteti a Rózsa Records és elkezdődnek az album folytatásának, a Találkozások II.-nek a munkálatai.

A koncertre jegyek kaphatók a Budapest Park jegypénztáraiban is és a www.budapestpark.hu oldalon is.