Pigmentfoltok, napallergia, pattanások - bőrápolás a hőségben

Namármost. Kezdjük azzal, hogy igenis vártuk a nyarat, örülünk a melegnek, szeretjük a strandolást, nagyon jó, hogy nem kell nagykabátot és csizmát hordani, hanem elég egy apró szandál, a kedvünk is jobb, és még sorolhatnám hosszasan, miért is vártuk annyira ezt az évszakot – a hőséget, kánikulát, meleget, rekkenő, tikkadt időjárást. Nade... van itt egy kis gond. Főleg a nők tudják ezt, de a férfiakat is érinti. Ez pedig a bőrápolás – merthogy a kánikulában ez nem is olyan egyszerű. A hőségben ugyanis mindenféle különös tünet megjelenhet a bőrön – van, amit már ismerünk magunkon, és van, amit nem – hirtelen megjelennek a piros foltok, bőrkeményedés, vagy bármi más elváltozás, és nem tudjuk, miért, s hogyan kezeljük ezeket. A sminkeléssel kapcsolatban is vannak kételyeink: lehet? Vagy nem lehet? Vagy csak egy kicsit lehet? Aztán nem beszéltünk még a lábápolásról, a gombákról, amelyek ilyenkor aztán tényleg támadnak a strandokon. A szőrtelenítésről és annak veszélyeiről sem tudunk túl sokat... szóval, van kérdés bőven. Ezekre próbálunk ebben a cikkben válaszokat adni – ebben pedig Moncz Henriette, szakoktató kozmetikus segít nekünk.

Kezdjük az arc ápolásával. Máshogyan kell kezelni a bőrt télen és máshogy nyáron – ez az első, amit kiemel Moncz Henriette. Nyáron a hőség miatt sokkal zsírosabb az arcbőrünk, még a kifejezetten száraz bőrű embereknek is nyáron olajosabb a bőre, mint az év bármely más időszakában.

Éppen ezért nem kell zsíros, tápanyagokban gazdag krémeket használni ilyenkor, hanem elég hidratáló krémmel kezelni az arcbőrt nappal is és éjjel is – persze alapos tisztítás után.

Naponta többször, de este, lefekvés előtt feltétlenül alaposan le kell mosni az arcbőrt, sőt, tonikkal, speciális tisztítókkal is áttörölhetjük, ugyanis az olajosabb bőrön jobban megtapadnak a szennyeződések és kórokozók – ráadásul gyorsan el is szaporodhatnak. Általában ilyenkor jelennek meg az apró pattanások, mitesszerek az arcon, háton, dekoltázson, nyakon. Fontos tehát az alapos tisztítás, és nem árt hetente egyszer vagy kétszer a bőrradír sem. Ha ezek után is megjelennének a mitesszerek, pattanások, érdemes kozmetikushoz menni, hogy a szakember tisztítsa meg a bőrt. Ez nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem egészségügyi szempontból is, ugyanis a mitesszereken könnyebben megtelepednek a kórokozók.



Amikor arról kérdeztük az ismert szakoktató kozmetikust, hogy lehet-e nyáron sminkelni, nem árt-e a bőrnek az alapozó vagy a púder, mosolygott, és azt mondta: persze, használhatunk sminket, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem ég bele a bőrbe a púder vagy az alapozó. „A drogériákban, szépségápolási szaküzletekben kapható sminkek, alapozók, kő- és porpúderek már nagyon jó minőségűek, sőt, fizikai fényvédőt is tartalmaznak, így védenek az UV sugarak ellen." – mondta Moncz Henriette. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy napozáshoz, strandoláshoz semmiképpen ne sminkeljünk, csak ha munkába megyünk, vagy utcán sétálunk, és az arc szűrt fényt kap, akkor engedélyezett az alapozó és a púder. Ha kifejezetten napozni, strandolni megyünk, azért nem ajánlott a smink, mert a folyamatos, direkt napsugárzás hatására irritációt okozhat a bőrön.

Van, aki hajlamos a pigmentációra, vagyis a legkisebb napsugárzás hatására barnás, térépszerű foltok jelennek meg az arcán. A kozmetikus azt mondta, ezt nagyon nehéz kivédeni, különösen, ha genetikailag örökölte valaki a hajlamot. Leginkább úgy lehet megelőzni a pigmentfoltok kialakulását, ha egyáltalán nem tesszük ki az arcunkat a direkt napsugárzásnak. Ez persze szinte lehetetlen, munkába menet, az utcán is olykor a napos oldalon sétál az ember. Érdemes kalapot hordani az érzékeny bőrűeknek – ezt mondta a szakoktató kozmetikus.

Divatos és praktikus kalapokat lehet már szinte mindenhol venni – széles karimával, amely tényleg védi az arcbőrt.Ha tartósan nagyobb testfelületet ér a nap mindenképpen használjunk napozó készítményeket. A naptejek kiválasztásánál nem csak a faktorszám a fontos, hanem a fényvédelem mértéke. A dobozon megtalálható, a jelzés, hogy alacsony, közepes, vagy magas fényvédő képességgel rendelkezik-e. (low,medium, high protection) Mindenképp a magas fényvédelmet válasszuk. Még egy fontos jelzést keressünk a dobozon az UV A bekarikázott jelét. Csak ezek a készítmények védenek a veszélyes UV A sugarak ellen. „Egyébként a folyamatos napozás még a problémamentes arcbőrnek sem tesz jót. A káros sugarak öregedési folyamatot indítanak el a bőrben, így semmiképpen nem ajánlom a több órás napozást. El kell felejteni az évtizedekkel ezelőtti nyaralási szokást, hogy reggel kiment a család a strandra, kifeküdt a napra, és este hazament. Ma ez már életveszélyes – rákkeltő. Egyszerűen nem szabad így napozni." – figyelmeztetett Moncz Henriette.



A szőrtelenítés higiénéje, szabálya is más nyáron, mint télen – leginkább azért, mert szőrtelenítés után azonnal nem lehet napra menni, nem lehet strandolni. Ha az ember gyantáztat, akkor a kozmetikus azt javasolja, akár két napig is óvja a bőrt a napsugárzástól, ugyanis a gyantázás során a bőr felületén mikrosérülések keletkeznek, amelyek a nap hatásra pigmentálódhatnak, vagy akár be is gyulladhatnak. Ha valaki borotvával szőrtelenít, akkor nincs ilyen szabály: mehet a napra közvetlenül utána. Az viszont fontos, hogy a szőr növekedésével azonos irányba borotválja az ember a szőrt például a lábán – erre hívta fel a figyelmet a szakoktató kozmetikus. „Ha ellentétes irányba húzzuk a borotvát, akkor a pengével kórokozókat juttathatunk a szőrtüsző alá, amely szőrtüszőgyulladást okozhat.'" – hangsúlyozta Moncz Henriette. Az epillálást kifejezetten nem ajánlja a kozmetikus se télen, se nyáron. Tépi a szőrt, sérti a bőrt is, roncsol – szerinte teljesen felesleges fájdalmat okoz, és nem hatékony a szőrtelenítés. A leghatékonyabb a lézeres szőrtelenítés – 5-6 alkalom után a szőrszálak 80%-át teljesen eltünteti évtizedekre. Ez persze nem a legolcsóbb eljárás.



A lábfejet nyáron sokkal nagyobb megterhelés éri, mint télen – így az ápolására is nagyobb gondot kell fordítani. A napsütés hatására például a szarusodás erőteljesebb, így naponta habkővel vagy dörzsi szivaccsal ajánlott eltávolítani a sarokról, talpról a szarusodott bőrréteget. Ezután bőrpuhító, frissítő krémmel kell bekenni – mondta az ismert kozmetikus, Moncz Henriette. Ez nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem egészségügyi szempontból is, ugyanis az ápolt, puha bőrön kevésbé telepednek meg és épülnek be a kórokozók, baktériumok és gombák. Márpedig ilyenkor, a strandidőszakban a gombák támadnak a fürdőhelyeken. A legfontosabb a megelőzés és védekezés a Wellmed Stúdió szakoktató kozmetikusa szerint. „Mindig használjunk papucsot a strandokon, fürdőkben. Soha ne sétáljunk mezítláb a kövezeten. Nyilván a vízbe nem megyünk be papucsban, de amint kijöttünk a medencéből, azonnal vegyük fel megint. A strandolás után pedig mossuk meg a lábunkat és az intim területet enyhén savas lemosóval. Ez azért fontos, mert a fürdők vizét erősen lúgosítják, ez pedig megváltoztatja a bőr ph-értékét, így érzékenyebbé válhat a fertőzésekre. A savas lemosóval visszaállíthatjuk a bőr természetes ph-értékét, így a védekezés is javul." – mondta Moncz Henriette.

Ha tenger mellett pihen a család, érdemes fürdés után azonnal lezuhanyozni, hogy a só ne irritálja és szárítsa bőrt. Zuhanyzás után azonnal kenjük be magunkat testápoló krémmel, ami véd a kiszáradás ellen.