Cukkinit főzött Orbán Viktor Tiszakécskén

Új tésztaüzemet avattak ma Tiszakécskén, a Balogh Tészta Zrt. részlegének átadásán Orbán Vikor is jelen volt. A miniszterelnök Sági Szilárd szakács keze alatt beszállt a főzésbe is.

Minden olyan vállalkozás, amely a mezőgazdasághoz kapcsolódik, és az abból származó tudást alakítja át ipari tudássá és kereskedelmi tőkévé, különösen fontos a magyar kormánynak. A Balogh Tészta Zrt. is egy ilyen vállalkozás - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Balogh Tészta Zrt. új üzemének avató ünnepségén Tiszakécskén.

A kormányfő arról beszélt, hogy a magyar ember a mezőgazdasághoz ért igazán, ez az, ami a génjeinkben van, és a tudás apáról fiúra száll.

Orbán Viktor az eseményen összefutott Sági Szilárd szakáccsal is, aki mellé be is állt egy rövid időre főzőcskézni. A miniszterelnök a feleségét idézve próbálta először megúszni a feladatot, a séf dicsérete után viszont tréfásan megjegyezte, hogy meg is van az állása.

A családi vállalkozásként induló Balogh Tészta Magyarország második legnagyobb gyártókapacitással rendelkező tésztagyára, 25 tiszakécskeinek biztosít munkát. A tiszakécskei gyár építése 2015 júliusában kezdődött, a 8500 négyzetméter alapterületű üzem óránként 2250 kilogramm tészta gyártására és csomagolására alkalmas. A beruházás költségei elérik a 2,7 milliárd forintot, a banki hitel 1,6 milliárd forint, az uniós támogatás pedig 500 millió forint volt.