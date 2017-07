Új iskolaépületet építenek Geszten

A Tisza-kastély helyett egy új, most épülő épületben kezdődhet a tanítás a békés megyei Geszten.Ez után kezdik meg a kastély felújítását.

Eddig a Tisza-kastély adott otthont az Arany János általános iskolának, most viszont egy 2600 négyzetméteres épületet építenek fel. Ennek építését tavaly novemberben tették le. Az építési munkálatok utolsó fázisai zajlanak. Az új iskolaépületben nyolc tantermet, egy könyvtárszobát, egy fejlesztőszobát, tortantermet, aulát, igazgatási és tanári helyiségeket, vizesblokkokat, öltözőket, orvosi szobát, portát, stúdiót, karbantartó-, valamint gépészeti helyiségeket alakítanak ki.

Az épület egy különálló tankonyhát rendeznek be, ez akadálymentes lesz.Az építéssel párhuzamban történik a tanításhoz és tanulásoz szükséges eszközök beszerzése is.

A település polgármestere, Fábián Zsuzsanna elmondta, hogy az iskolának július végére készen kell állnia, ezért az eszközök beszerzését is felgyorsították.

A kormány 800 millió forinttal támogatta az iskola felépítését. Továbbá maga az önkormányzat saját forrásból épít egy új óvodát és egy új közkonyhát is, mert ezek is a kastélyban működtek eddig.

A geszti Tisza-kastély a Nemzeti Kastélyprogram része. Az építési engedélyezési tervek elkészítése már elindult, jelenleg az előkészítési munkálatok folynak: levéltári kutatások zajlanak az építéstörténetről, készülnek a kő-, fa-, fém- és festőrestaurátori dokumentációk, valamint lesz falszövetkutatás is. A felújítás legkésőbb 2018-ban kezdődik.

A kastélyt a Magyarországi Reformáus Egyház veheti majd át 2019-ben. A kastély az egyház oktatási és képzési központja lesz, továbbá az érdeklődők számára nyitnak majd egy látogatóközpontot is, mely majd a kastély és a Tisza család történetét mutatja be 21. századi eszközökkel, élményszerű formában. A tervek szerint kávézó, ajándékbolt és turisztikai információs pont is lesz majd.