Háztartási gépek mentek tönkre a brutális viharban

Brutális vihar tombolt a hét folyamán Pécsen, ahol az ítéletidő következtében, a sokszoros áramkimaradás miatt több háztartási gép is tönkrement, számolt be erről a TV2 hírműsora, a Tények.

A vihar hatalmas esővel és 100 kilométeres széllel söpört végig Pécsen. A legtöbb áramellátó fővezeték a Mecseken keresztül halad át. Ha egy fa hozzáér a vezetékekhez akkor azonnal zárlatot okoz.

Az EON áramszolgáltató szóvivője azt mondta a Tényeknek:

Azt tapasztaltuk, hogy azonnali gallyazásra van szükség, mert több esetben fordult elő hogy faágak szakadtak le , vagy hozzáértek a vezetékhez, ezzel részben pillanatnyi működéseket, tehát egy pillanatra felvillanó lámpát, egy pillanatra megszűnő áramellátást, illetve két esetben rövidebb üzemzavart is okoztak.

Ezért az áramszolgáltató munkatársai minden veszélyes fát eltávolítanak az érintett térségből. Erre az időre pedig egy másik hálózatra kötötték át a problémás szakaszt, hogy megszüntessék az áramkimaradásokat.

A műveletre azért volt szükség, mert több háztartásban is tönkrement a hűtő, a mosógép vagy a számítógép is, melyek javítási költsége több tízezer forint is lehet.

Kihívtuk a szerelőket, azt mondták, hogy egy fő panel hibásodott meg a sűrű áramkimaradás miatt, és ezt mindenképpen ki kell cserélni. - mondta az egyik érintett.

Egy hatályos jogszabály szerint, ha ténylegesen az áramingadozás miatt ment tönkre a háztartási gép, és ezt szakértő is alátámasztja, akkor az áramszolgáltató megtérítheti a keletkezett kárt.