Több száz millióval rövidítették meg az államot

Fiktív számlákkal 714 millió forintot csalt el egy gumiabroncs-kereskedő cég, amelynek árukészletét zárolták és a pénzét is lefoglalták a NAV Közép-dunántúli pénzügyi nyomozói. Az ügyben bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt indult a nyomozás.

A gyanú szerint a társaság nemcsak Európából, hanem az EU-n kívülről is szerzett be gumiabroncsokat, amelyeket Magyarországon adott el. A csalók a bevételt

fiktív számlákkal akarták „eltüntetni",

amiket egy cégláncolat társaságai állítottak ki fém-alkatrészekről. A könyvelő tudta, hogy a számlák valótlan üzletről szólnak, mégis felhasználta az adóbevallásokhoz. Bár a vállalkozást Komárom-Esztergom megyében jegyezték be, működési területe Pest megye volt.

A pénzügyi nyomozók 20 helyszínen tartottak házkutatást, iratokat foglaltak le és a 8 gyanúsított mellett 22 tanút is kihallgattak. Az államnak okozott kár megtérülésére 1,6 milliárd forint értékben zárolták a cég árukészletét, illetve 24 millió forint készpénzt és számlapénzt is lefoglaltak. A gyanúsítottak közül 3 embert, köztük a könyvelőt is őrizetbe vettek, a bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatásukat.

A NAV több szakterülete is közreműködött az akcióban: a Központi Irányítás Ellenőrzési Főosztályának IT egységei, a Revizori Főosztály, és a Bevetési Igazgatóság támogatta a nyomozók munkáját - írták az Origónak. Az akcióval párhuzamosan a Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóság is adóvizsgálatot indított a társaság ellen. A nyomozást a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatja

bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt.

Ha a bíróság is bűnösnek találja őket, akár 10 évet is kaphatnak.