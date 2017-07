Július 16-án a saját lakásában támadt a férjére Renáta, akit a helyszínen letartóztattak. A férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Kétórás utazás után egy gyönyörű, igényes környezetbe érkezünk. Itt lakik a pár, akikkel a tragédia történt.

Kedves, aranyos lány volt, nem tudom, mi történhetett" - mondja egy idős asszony, aki éppen a háza előtt kertészkedik, amikor odaérünk.

„Lóri itt fuvarozott, nekünk is hozott már például szenet, de róla sem tudok rosszat mondani" - emlékszik vissza, és útba igazít minket, merre lakik Renáta.

Úgy hallottam, hogy a férfi ment a gyerekért, de a nő nem engedte, hogy elvigye, ezért összevesztek" - ezt már egy ősz öregúr mondja a közeli presszóban, aki szerint Renáta "soha nem volt teljesen normális", és most is „családi perpatvar alakult ki" köztük.

Odaérünk a házhoz. Senki sincs otthon.

A föld tele van vérfoltokkal, amelyek egészen a szomszéd házig vezetnek.

Ott sem találunk senkit. Kicsit arrébb belefutunk a szurkáló asszony gyerekkori barátjába. Azt mondja, a pár egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egymással, 13 éve vannak együtt. Szerinte minden rendben volt egészen addig, amíg meg nem született a gyerek.

Reni depressziós volt, pszichológushoz is járt, lehet, hogy nem annyit, mint kellett volna, de járt" - meséli a férfi, aki azt mondja, szörnyű volt ez a kapcsolat, éppen válófélben voltak. Lórinak már csak Renáta udvarára volt joga bemenni, bár a házba is bejárt.

Sokat zaklatta, főleg a gyerek miatt. Azt mondta, ha nem lehet nála a gyerek, akkor ki fogja csinálni Renit" - magyarázza az egyik szomszéd, majd hozzáteszi, a nőnek a munkahelyén is voltak problémái, mindenhol volt valami baja, nem dolgozott sehol huzamosabb ideig.

Szerintem egyszerűen besokallt. Az állása, a zaklatás és a depresszió miatt, csak ezt tudom elképzelni" - teszi hozzá Renáta barátja. Állítása szerint a családja sem állt teljes mellszélességgel mellette.

Az apja egyszerűen nem szerette, az anyja pedig már régen újraházasodott. Ő azért segített neki, de nem eleget" - emlékezett vissza.

A közeli kávézóban is problémákkal küzdő embernek ismerték meg Renátát.

Nem teljesen volt ép, szerintem nem szedte a gyógyszereit, amit felírtak neki" - kezdte mesélni a nő. Ő is hallott mindent az esetről, de nem tudja, hogy kinek higgyen.

„Nekem is mondták, hogy Lóri zaklatta Renit, de amikor odaértem a leszúrt Lórihoz, és megkérdeztem tőle, hogy minek ment be, azt mondta, Reni hívta be, hogy beszéljenek" - szerinte csak ők ketten tudják a teljes igazságot.

„Lehet, hogy az egészet Reni tervelte ki, a kisfiút pár órával előtte vitték el a nagyszülők, ő pedig behívta magához Lórit, hogy leszúrja. Nem lehet tudni" - hozza fel az ötletet a nő.

„Reni már a rendőrkocsiban ült, amikor megkérdeztem tőle, miért csinálta. Láttam rajta, hogy teljesen zavarodott. Azt mondta, nem tudtak megegyezni, gondolom a gyerekről" - mondja teljes értetlenséggel az arcán, miután kiszolgált egy másik vendéget. Az ötéves kisfiút aznap vitték el a nagyszülők nyaralni,

ő nem látta, hogy az anyja leszúrta az apját.

Sokkal jobb helyen lesz a gyerek a nagyszüleinél" - fogalmazza meg a véleményét az eladó.

Július 16-án dél körül egy rajkai családi házban Renáta hátba szúrta a férjét. A veséje sérült meg. A férfit kórházba vitték, az asszonyt a helyszínen letartóztatták, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság gyilkossági kísérlet gyanúja miatt indított ellene eljárást.