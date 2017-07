Magyarország zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök egyben hangsúlyozta: Magyarország bűnt követett el, amikor a második világháborúban nem védte meg zsidó állampolgárait, ehelyett a nácikkal kollaborált.

Orbán Viktor azt is kiemelte: az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása - amelyre harminc éve nem került sor - új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában,

olyan együttműködés alapja, amely a jövőről szól.

A miniszterelnök köszönetét fejezte ki Izraelnek, amiért hozzájárult Európa biztonságához. Szólt a jövőbeli gazdasági együttműködésről is - a többi között az autóipar területén -, és

örömét fejezte ki, amiért egy hazafit fogadhatott Magyarországon, mert szerinte a hazafias kormányok lesznek a sikeresek.

Izrael és Magyarország a múlttal tisztában van, de a jövőbe tekint, és az ilyen országoké a jövő - mondta Benjámin Netanjahu a sajtótájékoztatón.

Elismerjük Izrael jogát az önvédelemre - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: Magyarország is elvárja, hogy elismerjék jogát erre, jelenleg ugyanis az országnak vitái vannak amiatt, hogy nem akar kevert népességet, nem akar engedni a külső befolyásnak. Magyarország nem kíván változtatni etnikai összetételén, még ha be is kell ismernie, hogy nem vagyunk tökéletesek - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is mondta: Magyarországon jelentős zsidó kisebbség él, biztonságukat pedig a magyar állam teljes mértékben garantálja.

A zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon, amelyre büszkén tekint az ország, hiszen az komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez.

Mivel Magyarország mögött nehéz történelem áll, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy hibát, sőt bűnt követett el azzal, hogy a zsidó közösség védelme helyett a nácikkal kollaborált. Ez soha többé nem fordulhat elő - jelentette ki a miniszterelnök, aki hozzátette: Magyarországnak kötelessége megvédeni minden állampolgárát.

Szavait Orbán Viktor úgy zárta: Izraeltől azt tanulhatjuk meg, hogy amiért nem harcolunk meg, azt elveszítjük, és reményét fejezte ki, hogy a modern korszaknak ezt a vastörvényét egyre több magyar érti meg.

Az izraeli miniszterelnök az Orbán Viktorral közös sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy a találkozón megvitatták azokat az aggályokat, amelyeket a helyi zsidó közösség felvetett, és

nagyon fontosnak nevezte azokat a szavakat, amelyeket Orbán Viktor most ezzel kapcsolatban mondott.

Benjámin Netanjahu üdvözölte azt is, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, és élharcosa azon államok közösségének, amelyek fellépnek az újfajta antiszemitizmus, a modern zsidó állam "delegitimációja" ellen.

Beszélt arról is, hogy szerdán magyar-izraeli üzleti fórumot tartanak, és a mostani látogatás valódi lendületet adhat a gazdasági kapcsolatoknak. Óriási jövő vár mindkét országra, de a modern technológia önmagában nem elég, az csak előfeltétele a növekedésnek, piaci reformokra is szükség van - mondta.

Az izraeli miniszterelnök kitért arra, hogy a kulturális kapcsolatokat is szorosabbra kell fűzni a két ország között. Azt mondta,

már most is sokan érkeznek Izraelből Magyarországra, egyúttal biztatta a magyarokat, hogy látogassák meg Izraelt.

Benjámin Netanjahu megköszönte, hogy szerdán a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) vezetőinek csúcstalálkozójára is meghívták, és úgy látja, sok közös témát vitathatnak majd meg a tanácskozáson.

Megjegyezte: megtisztelőnek tartja, hogy ilyen hosszú idő - harminc év - után ő az első izraeli miniszterelnök, aki hivatalos látogatáson jár Magyarországon.

Benjámin Netanjahu arról is beszélt, hogy Magyarország sok szempontból volt a modern cionizmus bölcsője - amelynek köszönhetően létrejött a modern izraeli állam -, hiszen itt született Herzl Tivadar, aki a zsidó állam születését álmodta meg, mert látta azt a sok kihívást, amelyet az antiszemitizmus jelent, és ezért azt gondolta, hogy a saját állam lehet a legjobb megoldás a zsidóknak.

A találkozón két megállapodást is aláírt Magyarország és Izrael: a 2017-2019-es évekre szóló kulturális együttműködésről, valamint az innováció, ipar 4.0 és az önműködő autók fejlesztésében való együttműködésről.