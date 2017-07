Budapesten tárgyaltak egymással a visegrádi négyek miniszterelnökei és Benjamin Nethanjahu izraeli miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, hogy az Európai Uniónak ésszerű kapcsolatokat kell kialakítania Izraellel, ha ezt nem teszi, saját magát bünteti. Bejelentették, hogy a V4-ek közös levelet írtak az olasz miniszterelnöknek, Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Bizottsággal tárgyal az élelmiszerek kettős minősége miatt, Orbán Viktor pedig a franciákkal egyeztet majd a munkavállalók kiküldetési rendelvényének ügyében. Benjamin Nethanjahu a biztonságot és a technológiai fejlesztéseket jelölte meg közös témaként, és meghívta Jeruzsálembe a V4-ek vezetőit.

Ma olyasmi történt Budapesten, amire korábban még soha nem volt példa - ezzel nyitotta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a V4-ek soros elnöke azt a mai nemzetközi sajtótájékoztatót, amely a Budapesten tartott munkatárgyalásról számolt be. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy újra és újra el kell ismerni mindazt, amelyet Izrael tesz az európai biztonság érdekében, a V4-ek pedig a jövőben is azt fogja szorgalmazni, hogy az Európai Unió és Izrael kapcsolatán javítani kell, mert

ha az EU nem működik együtt a zsidó állammal, akkor saját magát bünteti.

Orbán Viktor azt mondta, "vissza kell térni a higgadtság és az észszerűség talajára". Megtisztelőnek nevezte Benjamin Netanjahu magyarországi látogatását, illetve, hogy a V4-ekkel is találkozott. Bejelentette, hogy izraeli javaslatra közös munkacsoportot hoztak létre a terrorizmus elleni küzdelemért, és egy technológiai kooperációs munkacsoport megalapítását is tervezik. A magyar miniszterelnök jelezte, hogy Izrael álláspontját, amely szerint a külső határok védelme kulcsfontosságú, a visegrádi országok is osztják, hiszen az emberek kontroll nélküli áramlása felveti a terror kockázatát.

A magyar álláspont az, hogy értékelni kell Izrael tevékenységét, amelyet a térség stabilitásáért végez, ez az EU érdeke is, hiszen a közösséget is védi a migránsáradattól. "Mi ezt nagyrabecsüljük, és az EU-nak is ezt kellene tennie" - jelentette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a V4-ek megállapodtak egymással abban, hogy a Londonból elköltöző európai ügynökségek legalább egyikének valamelyik V4-es országban kell új otthont találni, ebben támogatják egymást. Elmondta, hogy közös levelet írtak az olasz miniszterelnöknek a migráció okozta probléma kapcsán, a V4-ek támogatásukról biztosítják Olaszországot. Orbán Viktor mandátumot kapott a visegrádi országok miniszterelnökeitől arra, hogy a francia féllel tárgyaljon a munkavállalók kiküldetési irányelveiről.

Benjamin Netanjahu nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy ő lehet az első izraeli miniszterelnök, aki tárgyalhatott a V4-ek szövetségével.

Úgy fogalmazott, hogy "öt demokráciaként ültek asztalhoz, nagy kihívások és nagy lehetőségek előtt állnak". Előbbi kapcsán a katonai iszlám erősödését emelte ki, amely megállításában Izraelnek egyedi funkciója van, hiszen az egyetlen ország a térségben, amely képes korlátozni ennek a veszélyét. A lehetőségek kapcsán az innovációt említette, ez az alapja ugyanis annak, hogy az emberek jövedelmét emelni lehessen, ez képes forradalmasítani a különböző ágazatokat. Európa objektív érdeke, hogy együttműködjön velünk, a múlt erői ellen harcolunk és a virágzó jövőért dolgozunk.

Megköszönte a V4-eknek, hogy Izrael mellett kiálltak az EU-n belül, és aláhúzta, hogy a közel-keleti régióban Izrael az egyetlen demokratikus állam, ahol a keresztények biztonságban lehetnek. "Izrael az európai értékek bástyája" - tette hozzá. Az izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy meghívta a V4-es vezetőket, és örül, hogy az invitálást elfogadták. "Jövőre Jeruzsálemben találkozunk" - zárta beszédét Benjamin Netanjahu.

Robert Fico szlovák kormányfő megköszönte Orbán Viktornak a szervezést, szerinte az egyeztetés szimbólikus erejű volt. Megerősítette, hogy a V4-ek érdeke, hogy minél hamarabb tanácskozás jöjjön létre az EU és Izrael között. "Nem csak kioktatni kell egymást, hanem meg is kell hallgatnunk a másikat" - jegyezte meg. Fico bejelentette, hogy a V4-ek hosszan tárgyaltak az élemiszerek és egyéb termékek kettős minőségéről is és

mandátumot kapott a kollégáitól, hogy jövő hét csütörtökön az Európai Bizottság elnökével, Junckerrel tárgyaljon a problémáról.

"Ez nemzetközi botrány, ez az állampolgárok megsértése, másodosztályú állampolgárokként tekintenek ránk, ez így jelenik meg" - mondta. Hozzátette, hogy nem fordulhat elő, hogy hasonló csomagolás alatt Németországban marhahús, Szlovákiában pedig csirkehús kerül egyes élelmiszerekbe.

A cseh kormányfő, Bohuslav Sobotka ugyancsak megköszönte Orbán Viktornak, hogy lehetővé tette a találkozót Izrael és a V4-ek között. Úgy fogalmazott, a cseheknél szintén nagy port kavart az élelmiszerek kettős minőségének problémája.

Kiemelte, hogy hisznek a közös piacban, senki nem akar akadályt gördíteni ez elé, de ezt a helyzetet meg kell oldani.

"A fogyasztókat nem lehet félrevezetni, ennek kapcsán egyértelmű nyilatkozatot fogadtunk el" - emelte ki. Beszélt arról is, hogy a tárgyalásokon szó volt a szír és a migrációs helyzetről is, ezen kérdések miatt is kölcsönös érdek, hogy az EU és Izrael megerősítse a kapcsolatát. "Beszéltünk a klímaváltozásról is, mi is átéljük az a tendenciát, amelyet az emelkedő hőmérséklet okoz. Ennek kapcsán Izrael élen jár a vízgazdálkodás terén" - tette hozzá.

Beata Szydlo lengyel kormányfő arról beszélt, hogy rengeteg munka áll a V4-ek előtt, úgy fogalmazott, hogy precedens értékű volt a budapesti találkozó Izraellel. A lengyel miniszterelnök a biztonság és a fejlődés témáit emelte ki az egyeztetések kapcsán, de ugyancsak hangsúlyosnak nevezte a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvek kialakítását. "Olyan kompromisszumot kell kötni, amely nem zárja ki a saját társaságainkat a piacokról, ezért lesz hangsúlyosan fontos Orbán Viktor tárgyalása a franciákkal" - magyarázta. Arról is beszélt, hogy Izraelt nem lehet kihagyni a migránsválság megoldásából és a terror ellenes harcból. Aláhúzta, hogy a cél, hogy az EU és Izrael között fokozódjon az együttműködés.