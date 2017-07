Soros kézen fogva vezeti Brüsszelt

A hét elején hevesen tiltakozott Frans Timmermans a Népszava hasábjain annak az állításnak a kapcsán, amely szerint Brüsszel bevándorláspolitikáját valójában Soros György migrációs terve ihlette, sőt, az unió gyakorlatilag azt hajtja végre. Az Európai Bizottság első alelnöke szerint ezek nevetséges vádak, csakhogy most a Mozgástér blog pontról pontra átvette, mit akar a spekuláns, és ehhez képest mit tett az EU. A hasonlóság megkérdőjelezhetetlen.

Egyre több jele van annak, hogy az Európai Uniót vezető liberális elit Soros György migrációs mestertervének végrehajtója - ezzel a tételmondattal kezdi írását Bunford Gerda politológus a Mozgástérblog.hu oldalon. Az elemző szerint Frans Timmermans bár nevetségesnek nevezte a Népszavában azt a feltételezést, amely szerint összefüggés van Soros György és az Unió migrációs politikája között, az elmúlt időszak ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Brüsszel a Soros-terv számos elemét megvalósította.

A multimilliárdos spekuláns lassan két éve, 2015 szeptemberében állt elő a bevándorlást támogató tervével. Akkor Soros az alábbi feladatokat szabta ki az Európai Uniónak:

A következő években évente legalább egymillió menekültet kell befogadnia, a terheket pedig igazságosan kell elosztani a tagállamok között. A bevándorlókat az első két évben fejenként 15 ezer eurónak megfelelő összeggel kell támogatni.

Létre kell hoznia egy globális kezdeményezést, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson Libanonnak, Jordániának és Törökországnak az ott tartózkodó összesen négymillió migráns ellátásához. Ez minimum évi 20 milliárd eurós támogatást jelent.

Haladéktalanul alapítania kell egy közös Menekültügyi és Migrációs Ügynökséget, amely felváltja a 28 függetlenül működő tagállami rendszert.

Biztonságos útvonalakat kell biztosítani a bevándorlók számára.

Ki kell dolgoznia a menedékkérőkre és a migránsokra vonatkozó globális standardokat.

A bevándorlók letelepítése érdekében mozgósítania kell az NGO-kat, az egyházakat és a vállalkozásokat is.

Mindebből az következik, hogy Soros intézményesített bevándorlást akar ráadásul úgy, hogy az EU a lehető leggyorsabban fogadja be a migránsokat. Ebbe beletartozik az is, hogy Soros György eltörölné a határokat és a nemzetállamok önállóságát is lefaragná. Ezt a lassan két éves csomagot érdemes összevetni mindazzal, amelyet Brüsszel ugyanebben az időszakban elvégzett ezen a téren.

Lássuk, hol tart most Soros terve:

Április elején az Európai Parlament (EP) határozatba foglala, hogy ki kell építeni a biztonságos és a legális migrációs útvonalakat.

Ugyancsak az EP májusi állásfoglalásában kijelentette, hogy "elvárja Magyarországtól, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket". Azokkal szemben, akik nem fogadják el a kényszerbetelepítést, kötelezettségszegési eljárást kezdeményeztek.

Az EP a hetekben politikai megállapodást ért el az Európai Menekültügyi Ügynökség létrehozásáról. Az Ügynökség fő feladata az lesz, hogy a tagállamokkal betartassa a „közös szabályokat", illetve, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a bevándorlást.

"Mondjon bármit is Frans Timmermans, Soros és Brüsszel harmonikus együttműködését csak az nem látja, aki nem akarja" - zárul a Mozgástér blog elemzése.