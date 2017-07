Tusványos: a biztos pontok

A megszokott mederben zajlik a tusványosi élet a szabadegyetem és diáktábor második napján: a 28 sátorban tartalmas előadások, ébredező bulizók a sátrakban, baráti találkozások, új ismeretségek és románcok, fogy a lángos, a főtt kukorica a sör. A szekelyhon.ro tudósítása.

A délelőtti közéleti és aktuálpolitikai előadások mellett, aki könnyedebb témák megvitatására vágyott az is megtalálhatta, számos sátorba várják a tusványosozókat programokkal. A Csíki Anyák Egyesületének sátrában és a Magyar Teátrum Színházi Sátorban a gyerekeket várják foglalkozásokra, de jelen van a Székelyföldi Legendárium is, amelynek társasjátékát ki lehet próbálni.

A Kriza János Sátorban néptánclépéseket lehet tanulni és előadásokat megtekinteni, a Magyar Posta sátrában is több játékkal várják az érdeklődőket. A Janus Pannonius Irodalmi Kávéházban könyvbemutatókat tartanak. Szerdán Demeter Szilárd Kéket kékért, Muszka Sándor A lusta dög, Kubiszyn Viktor Drognapló, és Pál Dániel Levente Álmaink piros sportladája és Az Úr nyolcadik kerülete című könyvét is bemutatták, az utóbbi három szerző jelenlétében.

A csütörtök esti koncertek sorát a nagyszínpadon Nagy Feró és a Beatrice nyitotta, majd az Anna and the Barbies lépett színpadra. A koncerteket követően a bulisátrakban és Csűrben reggelig táncolhatnak az ifjú és veterán táborozók. Aki éjjel mégis nyugovóra térne, hazafelé nagy eséllyel találkozhat medvével, ahogy a szerkesztőségünk tagjai is: csütörtökre virradóan előttünk pár méterrel sétált ki a táborból kifele vezető úton az erdőből, hogy egy fára felakasztott szemeteszsákot megdézsmáljon, nem zavartatva magát, annak ellenére, hogy tülkölő autók és hangoskodók haladtak el mellette.

Holnap mutatjuk, milyen a tábori élet hajnalban.

Péter Beáta

szekelyhon.ro