Nincs ijesztőbb annál, ha valaki a határokat akarja lebontani

Publicisztikában marasztalta el a Freedom House (FH) emberi jogi szervezetet Douglas Murray, brit író, a Henry Jackson Society politikai műhely vezetője. A neokonzervatív elemző azért ragadott tollat, mert nem értett egyet azzal, ahogyan az FH a napokban a magyar kormányról nyilatkozott. Mint ismert, a civil szervezet bírálta a kormányt a Soros György és bevándorláspolitikája ellen indított plakátkampány miatt. Murray szerint viszont az FH helytelenül teszi, hogy relativizálja Soros tevékenységét, hiszen a nemzetállamok számára nincs rémisztőbb annál, ha valaki az országhatárok lebontásán dolgozik.

A Spectator oldalán megjelent tegnapi írást alább magyar fordításban közöljük.

Soros György a nemzetállam ellen

A Freedom House (FH) egy figyelemreméltó és csodálatos szervezet, amely az évek során nagyszerű munkát végzett olyan kormányokkal szemben, amelyek a tenkintélyelvű berendezkedés felé tolódtak el. A mostani támadásuk a magyar kormányzat ellen viszont egyre különösebb.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a magyar kormány a német kormánytól eltérően azt vallja, hogy nem jó ötlet meghívni a harmadik világ nagy részét, hogy tessék, gyertek, éljetek nálunk. A magyar kormány - Orbán Viktor vezetésével - felfogása Magyarország leggazdagabb szülöttének, Soros Györgynek a nézetétől is különbözik, aki az általa nagy számban finanszírozott civil szervezetekkel együtt azzal tölti az idejét, hogy felszámolja Európa határait, azon belül is a magyarországi határokat.

Amikor Orbán Viktor 2015-ben kritikával illette a multimilliárdost, Soros világossá tette, miben más ő a magyar miniszterelnökhöz képest.

"Orbán terve célként jelöli meg az országhatárok védelmét, és akadályként a bevándorlókat. A mi tervünk ennek az ellenkezője: nekünk a menekültek védelme a cél, és a nemzeti határok jelentik az akadályt" - írta akkor.

Akárhogyan is, az elmúlt hetekben a magyar kormány egy plakátkampányt indított útjára Soros és a szervezetei ellen. Ezt sokféleképpen lehet értékelni, most álljon itt Michael J. Abramowitz, az FH elnökének reakciója.

"A magyar kormányzat olyan taktikához folyamodott, amely a diktatúrák legsötétebb napjait idézi. Ez tetten érhető abban, ahogy a menekülteket és azokat a civil szervezeteket becsmérli, amelyek a rendezett, humánus bevándorlást támogatják."

Ehhez az első megjegyzésem az, hogy amennyiben az elmúlt évek migrációját a FH rendezettnek ítéli, akkor nem akarom látni azt a bevándorlási hullámot, amelyet már az FH is káoszosnak tart. Hadd mutassak néhány fényképet arról a görögországi menekülttáborról, ahol magam is jártam az elmúlt nyáron és amely egy hete újra kiégett az ott élőknek köszönhetően. De tudom ajánlani a BBC felvételét is arról, hogy mi történik manapság az olasz tengerpartoknál. Akik pedig a saját bőrükön szeretnék megtapasztalni mindazt, hogy

mit is jelent a gyakorlatban az emberséges bevándorlás, azok látogassanak el bármelyik olasz vonat- vagy buszállomásra,

vagy sétáljanak el bármelyik utcasarokhoz, hogy maguk is lássák, mennyire élvezik a bevándorlók ezrei ezt a fajta humánus politikát.

De az FH azt is mondja Sorosról, hogy "az ő szervezetei arra törekedtek, hogy biztosítsák az alapvető szabadságjogokat minden magyarnak, beleértve a kisebbségeket is. Soros politikai nézeteit a magyar kormány arra használja, hogy aggodalmat keltsen, de ez nem jogos. A menekültek és a civil közösség kormányzati démonizálása mindenkit sért, aki alapvető értéknek látja az emberi jogokat és a nyitott, demokratikus társadalmakat."

Nos, Soros politikai nézetei nem csak, hogy a magyar kormány számára kellene, hogy legitim aggodalmat jelentsen, hanem legalább ilyen súlyú aggodalmat kellene kiváltania az összes európai kormányból is.Mégis, mi másnak kellene nagyobb félelmet kiváltania a kormányokból annál, hogy valaki egy csomó olyan szervezetet finanszíroz, amelyek felszámolnák az országhatárokat és arra tanítják meg az embereket, hogy hol vannak a kiskapuk a jogrendszerben?Az FH, sok más szervezethez hasonlóan, talán nem szereti az Orbán kormányt. De úgy tenni, mintha a magyar kormány Soros iránti ellenszenve alapatalan lenne és a semmiből jönne, az csupán sajnálatos összekeverése a pártfogásnak és a kitalációnak.

Douglas Murray, író, újságíró, politikai elemző