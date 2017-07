Az MTVA Tusványoson

Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója tartott háttérbeszélgetést a média helyzetéről, jövőbeli feladatairól, kiemelten kezelve a világ vezető sporteseményeinek médiajogait pénteken Tusványoson.

A sport mint tematika felértékelődött azáltal, hogy a magyarországi közmédiának külön sportcsatornája lett. A geoblokking rendszer miatt az államok területére tudja minden jogtulajdonos megvásárolni egy adott nagy sportesemény közvetítésének a jogát és a határok miatt ez azt jelenti, hogy a határon túliak jogilag ki vannak zárva rengeteg nemzetközi sportesemény magyar nyelven – az M4 Sporton keresztül történő – közvetítésének az adhatóságáról – vezette fel Vaszily Miklós. Elmondta, a magyar kormány aktívan próbálkozik a közvetítések államhatárok közé szorításának a feloldására, de a jogtulajdonosok, a sportszövetségek nem kifejezetten érdekeltek abban, hogy határokon túlra menjenek a közvetítések, a jogok árai óriásit emelkedtek. Az MTVA törekvése precedens lehet, amellyel át lehet lépni a közvetítések esetében az országhatárokat.

Fizetnek a jogdíjon felül is

„Megpróbáljuk ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy kifejezetten a magyar érdekeltségű eseményekre fókuszálunk és ott próbálunk geoblokkingot feloldó megállapodásokat kötni. Másrészt kinyitottuk azt az utat, hogy a környező országokra is a magyar nyelven történő közvetítésekre sportjogokat vegyünk. Ilyen korábban nem volt. Folyamatosan úgy érvelünk a határon túl nyúló közvetítésekért, hogy mivel határon túl rengeteg magyar van, ez nekünk jár. Ezzel szemben voltak meglehetősen elutasító jogtulajdonosok, és most azzal módosítjuk ezt, hogy hajlandóak vagyunk fizetni a magyar területre vonatkozó jogdíjon felül túl azért, hogy a határon túli magyarokhoz eljussanak az M4 Sport magyar érdekeltségű eseményei." Az első megállapodást ezen a téren az Olimpia 2018–2024-ig terjedő közvetítéseire vonatkozóan sikerült tavaly megkötni, amikor az olimpiai közvetítések jogtulajdonosa, a Discovery csoport, amelyhez az Eurosport tartozik, átengedte a magyarországi olimpiai közvetítések jogán túl a határon túli magyar nyelvű olimpiai közvetítési jogot az M4 Sporton az MTVA-nak.

EB-selejtezők közvetítései

Vaszily Miklós rámutatott, az UEFÁ-val is ugyanilyen szellemben kezdtek el tárgyalni a 2020-as EB-selejtező mérkőzések jogáról, a 2020-as EB-ről és a 2020–2022 közötti VB selejtező mérkőzéseiről. Ezért amellett, hogy Magyarországra kérik a jogot, szeretnék a határon túli magyarok esetében a magyar válogatott mérkőzéseire is megvenni. A szlovákiai és romániai közvetítések terén úgy tűnik, hogy sikerrel járnak. Mivel Budapesten lesznek a 2020-as EB egyik csoportjának a mérkőzései, szeretnék az EB-t egészében közvetíteni, ezzel kapcsolatban most egyeztetnek. Ez az UEFA számára elég komoly pénzkérdés.

A magyar válogatott selejtező mérkőzését közvetítik Romániában és Szlovákiában az M4Sporton geoblokkolás nélkül.

„Azon dolgozunk – addig is, amíg Brüsszel eldönti ezeket a kérdéseket – hogy a határon túli nemzeti kisebbségeknek van-e joguk, hogy az anyaországuk közmédiájának a kiemelt sporteseményeit saját anyanyelvükön nézhessék. De a nagy sportjogüzleti kavarások miatt elég komoly ellenállások vannak. A másik vonal, hogy az egyes sportszervezetekkel külön megállapodásokat kötünk és sok pénzt fizetünk azért, hogy jogosan, emelt fejjel adhassuk a határon túl is a sporteseményeket." Hozzátette, arra nincs ráhatásuk, hogy a helyi kábeltelevízió társaságok milyen csomagba teszik bele. Ha az adott társaság az MTVA csatornáit értékesíti, beleértve az M4 Sportot, ingyen odaadják. Segítik őket technikailag is, hogy azon ne múljon.