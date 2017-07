ReaktorLabs: Ma már nem csak a matekzseni lesz programozó

Július elején befejeződött a ReaktorLabs első intenzív szoftverfejlesztői tanfolyama: a kurzust 10 hallgató végezte el, a végzett diákok fele már a tanfolyam végét követő héten elhelyezkedett.

Magyarországon napjainkban több ágazat is munkaerőhiánnyal küzd, és ez nem kíméli az egyik legjobban fizető területet, az IT-szektort sem. A ReaktorLabs egy olyan intenzív szoftverfejlesztő képzést nyújt, amelyet elvégezve elsajátíthatóak a szoftverfejlesztés alapjai és a szakmához szükséges szemlélet. „A képzésen végzetteknek állásgaranciát is adunk. Partnercégeinknél helyezkedhetnek el a végzett hallgatók, akik a kurzus utolsó heteiben jelen vannak a tanfolyamon, ahol megismerik a diákokat, illetve figyelemmel kísérik teljesítményüket. A diákoknak is lehetőségük van megismerni a partnercégeket és az ottani vállalati környezetet" – mondja Hájer Ádám, a ReaktorLabs ügyvezetője.

Lehetőséget biztosítani a tehetséges fiataloknak

A ReaktorLabs nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra. Fő célja, hogy a magyarországi szoftverfejlesztő képzésben egy olyan valós alternatívát nyújtson, ahol a végzett hallgatók fel vannak vértezve a szakmában való elinduláshoz szükséges tudással és képességekkel, és a sikeres végzést követően a hazai piacon való elhelyezkedést is támogatja. „Nagyon sok tehetséges fiatal van itthon, akiknek nincs meg a lehetőségük, hogy 4,5 hónapig finanszírozzák a képzésüket, ezért indítottuk el tavaly a ReaktorLabs Talent programot. Ennek lényege, hogy a kifejezetten hátrányos helyzetű tehetséges fiatalokat segítsük egy új karrier megkezdésében, egy olyan területen, ami a jövő egyik legkeresettebb szakmája lesz. Előző tanfolyamunkon egy hallgató volt, aki a Talent programban vett részt. Péter, aki eredeti szakmáját tekintve kertészmérnök, és a képzést követően sikeresen elhelyezkedett a T-Systemsnél junior programozóként" – teszi hozzá Hájer Ádám.

A következő hasonló képzés 20 fővel szeptember 4-én indul. Sok jelentkező van, így a pozíciók fele már elkelt. „Ez ugyanúgy egy 18 hetes intenzív tanfolyam lesz, hétköznapokon reggel 9-től este 6-ig, mint az előző kurzusunk" – mondja az ügyvezető, hozzátéve, hogy a programozási ismeretek mellett egy pszichológus coachként heti háromszor foglalkozik a hallgatókkal. Ezeken a foglalkozásokon a különböző soft skilleket fejlesztik – úgy mint a prezentációs készségek, kommunikáció, illetve a hatékony csapatmunka –, amelyek segítségével jobban lehet boldogulni a piacon.

A cégek keresik az átképzett szakembereket

Az átképzést bármilyen szakmai háttérrel el lehet végezni, amit Hájer Ádám szerint az előző tanfolyam is bizonyít: „Gyakran mondják nekünk, hogy nem voltak erősek matematikából és nincs semmilyen programozói előéletük. Erre azt szoktuk mondani, hogy inkább a problémamegoldó képességek és a motiváció a fontos. Ha ezek megvannak, akkor szakmai előélettől függetlenül bárki el tudja végezni a képzésünket és el tud helyezkedni. A korábbi tévhitekkel ellentétben ma már nem csak a matekzseni lesz programozó. Kifejezetten jót tesz az IT-nek, ha más gondolkodású emberek lépnek be, mert új megoldásokat hozhatnak. Éppen ezért a cégek is keresik az ilyen átképzett szakembereket."