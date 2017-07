Orbán Viktor: Amit elvettünk a multiktól, odaadtuk a családoknak

A magyar válságkezelésről és a családok támogatásáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn. Bár bankadót, illetve válságadókat Európa-szerte számos országban vezettek be, és a méltányos tehermegosztás szellemében mi is így jártunk el, de mi nem egyszerűen ennyit tettünk. Ugyanis amit mi a multiktól elvettünk, azt odaadtuk a gyermeket nevelő családoknak - mondta. Emlékezetett rá: 280 milliárd forintot hagynak idén a családoknál adókedvezményekkel, 210 milliárdot szánnak az otthonteremtesre, 74 milliárd forintot pedig gyermekétkeztetésre.