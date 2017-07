Az EU-nak vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati rendezvényén. A kormányfő azt is mondta, hogy most készítik elő a kevert népességű keresztény-muszlim Európát Brüsszelben. Ezt meg kell akadályozni, és akik törvénytelenül jöttek be, azokat ki kell szállítani Európából - tette hozzá a kormányfő.

Gratulálok a sepsiszentgyörgyieknek, hogy felverekedték magukat a legfelső polcra, az első osztályba! - kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, miközben a Sepsi OSK focicsapatának mezét tartotta a kezében. Arra utalt a kormányfő, hogy a magyar tulajdonú sepsiszentgyörgyi focicsapat feljutott a román első osztályba.

A miniszterelnök az első, bálványosi rendezvényre utalva elmondta, hogy 27 évvel ezelőtt kezdték meg a közös gondolkodást. "Az a felismerés fogalmazódott meg akkor bennünk, hogy teljes hasonulásra van szükség, evidencia volt a nyugati világhoz való azonossulás a régióban.

Akkor arra gondoltunk, hogy nekünk, a vasfüggönyön inenn élő szabadságharcosoknak lehetne érdemi mondanivalónk a 40 éve jólétben élő Európának"

- mondta a kormányfő.

Az elmúlt egy év legjelentősebb eseménye a Visegrádi négyek (V4) megerősödése - értékelte már az elmúlt évet Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: Varsó, Prága, Pozsony és Budapest egy hangon beszél, ami nagyon nagy dolog.

A kormányfő több mint 10 pontban fogalmazta meg egy erős állam ismérveit, ezek között említette, hogy legyen gazdasági növekedés, és a stratégiai ágazatok nemzeti tulajdonban legyenek. Elmondta, hogy egy erős ország esetében nem lehet beszélni demográfiai hanyatlásról, és a feltételek között említette a közbiztonságot, amely magába foglalja a határvédelmet és a terrorkísérletek elhárítását. Fontosnak nevezte a kulturális identitás megtartását, a jövő magyarságának egy közösségbe való szervezését.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a modern állam feltétele az is, hogy képes legyen vendégül látni a világ nagy rendezvényeit, Budapest épp most bizonyítja be magának és a világnak, hogy nincs olyan rendezvény a foci vb-n kívül, amit ne tudna vendégül látni.

Az európaiaké marad-e Európa?

A következő évtizedek vezérkérdése: az európaiaké marad-e Európa, Magyarország a magyarok országa lesz-e, Németország a németek országa lesz-e? Kik fognak élni Európában? Ez történelmi kérdés! - mondta Orbán.

Beszélt arról is, megbízható adat nincs arra, hogy a hagyományos benszülött keresztény és a muszlimok milyen arányban élnek Európában. Ilyen adatot ugyanis begyűjteni tilos. De a kormány kutatást végzett Európában ezekről a kérdésekről.

28 európai országban 81 százalék azok aránya, akik a bevándorlást súlyos kérdésnek tekintik,

64 százalék gondolja, hogy a migráció növeli a bűnözést, 59 százalék, hogy megváltoztatja a kultúrát. A felmérés szerint Magyarországon 25 százalék adna több hatalmat Brüsszelben, 61 százalék kevesebbet adna.

Orbán Viktor hozzátette, sikeres integrációt nem ismerünk. Nyilvánvaló, a munkaerőhiányra a migráció nem válasz, hiszen a legkevésbé attól tartanak Európában, hogy a migránsok elveszik a munkájukat. Szerinte a munkaerőhiány migránsokkal való pótolása olyan, mint amikor a hajótörött tengervizet iszik. "Az is víz, de tovább növeli a bajt" - mondta.

A migránsok kultúrája szembenáll az európai kultúrával, egymással ellentétes eszmék egyszere nem érvényesülnek"

- tette hozzá a kormányfő. Példaként említette, hogy az európai kultúra egyenrangúnak tekinti a nőket és a férfiakat, a muszlim, nem. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a muszlim közösségek a saját kultúrájukat erősebbnek tekintik, mint a keresztény kultúrát. Az erősebb ezért soha nem fogja a gyengébbet magáévá tenni. Az átnevelés ezért nem lehet sikeres - vélte Orbán Viktor.

A kormányfő beszélt arról is, hogy az európai kultúrának nem célja a szolidaritás, csak eszköze. A cél, hogy az európaiak biztonságban, szabadságban és békében éljenek.

Nem lehetünk szolidárisak olyanokkal, akiknek éppen az a céljuk, hogy megváltoztassák az európai kultúrát. Ezekkel az emberekkel nem szabad szolidárisnak lenni, mert az önfeladáslenne

- tette hozzá, megjegyezve: Brüsszelben most készítik elő a kevert keresztény-muszlim Európát.

Brüsszeli szövetség Soros Györggyel

Az Európai Uniónak vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben - jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: az emberek véleményével szemben Brüsszelben kialakult egy szövetség, amelyben a brüsszeli bürokrácia elitje és a Soros-birodalom vesz részt.

Hozzátette:

létezik egy Soros-terv, ami négy pontból áll, eszerint évente be kell hozni egymillió migránst az unióba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a bevándorlókat szét kell osztani az unió országai között és fel kell állítani egy európai bevándorolási ügynökséget.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa élni tudjon, és az európaiké maradjon, vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben és ezután meg kell reformálni az uniót. Ennek szerinte része kell legyen az is, hogy azokat a migránsok, akik törvénytelenül jöttek be, el kell szállítani Európából.

Orbán utalt arra is, hogy a brüsszeli politikusok közül néhányan el akarják venni az EU-s pénzeket Magyarországtól, amiért nem fogad be illegális migránsokat. Közben folyamatosan a szolidaritás hiányát hangoztatják.

Addig ne beszéljenek szolidaritásról, amíg ki nem fizetik a határvédelemre költött 250 milliárd forintot, amivel Magyarország megállította a határain a migrációt - figyelmeztetett a miniszterelnök.

A jövő évi választás tétje a Soros-terv végrehajtása is

Orbán Viktor beszélt a jövő évi magyar választásokról is. Azt mondta, hogy európai tétje is lesz a választásnak, mert míg a kormány a migránsok megállításán, a kerítés fenntartásán dolgozik, az ellenzék teljes mértékben azonosul a brüsszeli gondolattal, beengedné a migránsokat Magyarországra és Európába.

A jövő évi választások tétje, hogy végre tudják-e hajtani a Soros-tervet, le tudják-e bontani a kerítést" - tette hozzá a miniszterelnök. Kiemelte: az ellenzék készen áll arra, hogy Európát átadják egy új, kevert összetételű európai jövő számára. Szerinte ez adja a választások európai tétjét. Szintén éles határvonal húzódik az ellenzéki pártok és a kormánypártok között abban, hogy adjanak-e több hatalmat Brüsszelnek - közölte. Emellett lesz a voksolásnak egy közép-európai tétje is Orbán Viktor szerint.

A brüsszeli bürokraták és Soros György is abban érdekeltek, hogy gyengítsék Közép-Európát, amelyben akadályt látnak a Soros-terv végrehajtásához. Vannak olyan erők Európában, amelyek azért akarnak új kormányt Magyarország élén, mert ezzel tudnák gyengíteni a V4-ket - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kitért arra is: Magyarország Trianon óta nem állt olyan közel ahhoz, hogy újra erős és virágzó ország legyen, de ha újra a globális érdekeket kiszolgáló kormánya lesz, akkor ezt a történelmi esélyt megint évtizedekre elveszíthetik a magyarok.