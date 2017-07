Hitlerért és Vona Gáborért rajong az ifjú jobbikos

Adolf Hitlert élteti az antiszemita Jobbik kecskeméti ifjúsági tagozatának egyik tagja, egy 17 éves lány, aki szerint a náci vezért mindent „jól tett", hiszen egy tökéletes világot akart létrehozni. A Pestisrácok cikke szerint a jobbikos tinédzser aktív kapcsolatot ápol a párt vezetésével, sőt, politikai pályára készül: országgyűlési képviselő szeretne lenni.

Imádom Hitlert! Jól tette, amit tett! Németország tényleg egy tökéletes ország, a német egy tökéletes ember. Hitler egy tökéletes világot akart létrehozni, amiben csak németek vannak"

– ezt írta egy közösségi oldalon a mindössze 17 éves kecskeméti lány, a helyi Jobbik ifjúsági tagozatának a tagja, aki politikai pályára készül. A Pestisrácok cikkéből kiderül, hogy a lány nem csak tagja a szervezetnek, de ismeri Vona Gábort, az antiszemita párt elnökét is. Erről egy, a közösségi portálon nyilvánosan megosztott közös fotó is tanúskodik. Sőt, Hitler mellett Vona az ifjú jobbikos másik példaképe.

Egy hasonlóan nemzetiszocialista nézeteket valló fiúnak például azt írta a lány a közösségi oldalon:

Hitlerért is odavagyok. De Hitler után nekem Vona a második".

A pártelnöknek pedig tavaly novemberben írta meg, hogy követni akarja az Országgyűlésbe.

Egyszerűen imádlak! Imádom a beszédeidet, a stílusodat, az igyekezeted! ... Példakép vagy! Én most közgazdasági szakközépiskolába járok és minden vágyam, hogy egyszer én is országgyűlési képviselő legyek!" - írta Vonának, aki válaszolt is neki. Felajánlotta, hogy lépjen be a párt ifjúsági tagozatába, mert ott nagyon sok „értelmes, fiatal" jobbikossal kerülhet kapcsolatba. A lány azóta aktív tagja a tagozatnak, kapcsolatot tart például Radics Tivadar kecskeméti önkormányzati képviselővel, a Jobbik kecskeméti elnökével is.

A Jobbikról az elmúlt időszakban többször is kiderült, hogy antiszemita. 2015 márciusában Kulcsár Gergely jobbikos országgyűlési képviselő köpött bele a Duna-parti holokauszt emlékmű egyik cipőjébe. Ágostont Tibort, a Jobbik debreceni önkormányzati képviselőjét el is ítélte a bíróság holokauszttagadás miatt. Schmidt Roland, a Jobbik Fejér megyei alelnöke, móri elnöke Varga-Bíró Tamást zsidózta le, miután a zenész-publicista egy bejegyzésében vicces kritikával illette Vona Gábort. Zagyva György Gyula, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője pedig Varga-Bírót zsidózta le.