Véget ért a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Hátizsákokkal vonuló fiatalok, standjukat éppen összepakoló árusok, „búcsúcigire" rágyújtó baráti társaságok, „jövőre ugyanitt" kiáltások: véget ért tegnap a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.

A rendezvény ideje alatt huszonnyolc sátorban beszélgetések, viták, előadások zajlottak, az esti koncertek fellépőivel személyesen is találkozhattak a rajongók, és beszélgethettek a közönségtalálkozókon. Színházi és néptáncelőadások, gyerekeknek és felnőtteknek szóló játékok várták többek között a táborozókat, este pedig mindenki a saját zenei ízlésének megfelelően bulizhatott a különböző helyszíneken.

Aki éhes vagy szomjas volt, a tavalyinál jóval több vendéglátóipari egység kínálata közül válogathatott. A Gyöngyvirág kávézó előtti standnál levő nagytusnádi hölgy elmondta, náluk például kétezer zsíros kenyeret vásároltak. A szombat esti Skorpió és a Kowalsky meg a Vega koncert után, kihasználva az ez évi utolsó tusványosi éjszakát, a legkitartóbbak vasárnap virradatig buliztak.

Biztos ponttá vált

Míg az első három nap kevesebben látogattak le, pénteken és szombaton megtelt a tusványosi színtér. A hat nap alatt hatvanezer személy fordult meg a rendezvényen – tudtuk meg a szervezőktől. Zeneileg rendkívül színes és összetett program volt, de a programsátrak kínálata is messzemenően magas színvonalú volt - értékelte Kristály Lehel, a rendezvény sajtófőnöke.

Hozzátette, számára személyes okokból is különleges volt a szabadegyetem huszonnyolcadik kiadása, mivel két évtizeddel ezelőtt vett részt először a rendezvényen.

Tusványost egy tágabb léptékű családi rendezvénynek tartom. Én itt nőttem fel, életemnek a legalapvetőbb változásai itt következtek be, és ebből kifolyólag rosszulesik, ha valaki túltolja a szakmaiasságot is újságíróként, hiszen nem biztos, hogy ez az a rendezvény, ahol ki kellene élezni mindenféle szemrehányást. Itt a legtöbb ember egymás mellett áll és nem szemben. Ehhez képest, voltak olyan sajtómozgások – akár a szombati incidens kapcsán is – hogy

bizonyos médiumok azon próbáltak ügyködni, hogy lerántsák valamilyen negatív szintre a szabadegyetemünket.

De alapvetően szeretnek minket az emberek, és szeretettel várunk mindenkit a következő eseményeinkre" - mondta Kristály Lehel.

Péter Beáta, a Székelyhon munkatársa