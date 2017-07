Péntek óta kis túlzással a fél világ úgy tudja, hogy egy 18 éves fiút az éjszaka kellős közepén, otthonából hurcolt el a rendőrség azok után, hogy súlyos hibára bukkant - kvázi feltörte a webshopot - a BKK frissen elindított digitális bérletrendszerében. Az ellenzéki, mégis minden esetben magát függetlennek nevező média azt is megírta, hogy a kommandó annak ellenére rúgta rá az ajtót az ifjú titánra, hogy ő a hackelés után azonnal tájékoztatta a tömegközlekedési vállalatot arról, hogy amit tett, azzal nem bűnözni akart, csupán a figyelmet szerette volna ráirányítani a problémára. Vagyis nem ér a neve, mert ő egy úgynevezett etikus hacker. Nem elvitatva, hogy az egész ügy természetesen Magyarország legégetőbb bajai közé tartozik, annyit azért mégis muszáj megjegyezni, hogy a történetnek a fele sem igaz. Az objektív sajtó, élükön a 24-gyel és az RTL Klubbal, egy nap alatt agyonverte propagandával az egész országot.

Éjjel vitték el a rendőrök a BKK-nak segítő fiút - üvöltötte bele a nyilvánosságba még péntek délelőtt a 24. Negyven percen belül az Index is felzárkózott, Simicska Lajos legújabb revolvermédiája az "Éjjel elvitték a rendőrök a BKK e-jegyének hibáit feltáró fiatalt" címmel jött ki a napra. Egy óra múlva már a Soros György pénzelte blogon, a 444.hu-n is olvasható volt a botrány, ők a tűpontos "Éjszaka elvitték a rendőrök a 18 éves fiút, aki szólni merészelt a BKK-nak, hogy szar a webjegye" megfogalmazással éltek. Hosszan lehetne még sorolni, hogy melyik "független" sajtótermék, milyen címadással égette bele az olvasók agyába a szikár tényeket, három szóval azonban szinte minden esetben találkozhatunk: ez pedig az éjjel, a rendőrség és a BKK.

Apróság, de ebből kettőnek semmi köze nem volt a valósághoz.

Mindegy is, a lényeg, hogy perceken belül olyannyira sikerült emberek tízezreivel megutáltatni a BKK-t, hogy a felheccelt utazóközönség gyakorlatilag darabokra szedte a közlekedési vállalat Facebook-oldalát, néhányan pedig - a hozzáértőbbek közül - egyszerűen elérhetetlenné tették a társaság hivatalos portálját is. Menetrendestül, meg utazási információstul együtt. A legszebb az egészben, hogy nem csak Magyarországon vált köpködévé a BKK, hanem egyre több külföldi reakció is befutott az "éj közepén fekete autóba tett kiskamasz" esete kapcsán, hogy aztán vasárnap estére 80 százalékban már csak angol nyelvű kritikák árasszák el a cég hivatalos felületeit. Találomra néhány:

Itt pedig egy szép angolsággal megírt cikket is lehet olvasgatni az ávós BKK-ról és az elrabolt etikus hackerről.

Nem tudjuk, hogy van-e rá egyáltalán statisztika, de érdekelne bennünket, hogy a híradások nyomán nagyjából mekkora kár érhette a budapesti közlekedési központot.

Már csak azért is, mert hogy a hírek leginkább álhírek voltak és mint már annyiszor, ezúttal sem osztogattak, hanem sajnos fosztogattak.

Az éjjel soha nem érhet véget

A pénteki vérzivatar után csak egyet kellett aludni, hogy kiderüljön, az ellenzéki médiában agyon szeretgetett 18 éves fiúhoz nem pont sötét éjjel, hanem reggel 7 órakor érkezett meg a rendőrség, és rajtaütés sem volt, pusztán csak a kapucsengőt használták a nyomozók. Ezt maga az érintett mondta el az RTL Klubnak szombaton, a csatorna pedig - mintegy mellékesen - egy fél mondat erejéig szorított is helyet az igazságnak, a következő kommentárral: a fiatalember pontosította a híreket.

Nos, mindenesetre nagyon megengedő szóhasználat. A pénteki "éjjel rontottak rá és saját otthonából vitték el" szalagcímhez képest a szombati "reggel becsöngetett néhány rendőr" azért talán valamivel több, mint puszta pontosítás. Persze, azt gondolnánk, hogy miután kiderült, hogy a maga egyenességére és elfogulatlanságára méltán büszke baloldali és szélsőjobbos (via Alfahír) sajtó lebukott a pofátlan hazudozásával, biztosan magába szállt és hasonló intenzitással bocsánatot kért.

Ilyen nem történt.

Sőt, ez az információ vagy egyáltalán nem, vagy szigorúan eldugva a sorok között jelent csak meg. A kedvenc megoldást kétség kívül a 24 produkálta, a propagandán lógva maradt propagandaoldal még abban a cikkében is ragaszkodott ahhoz, hogy a trükköző fiút éjszaka kapták ki az ágyából a hatóságok, amelyben éppen arról a riportról számolt be, amelyben az állítólagosan elhurcolt 18 éves srác maga mondja bele az RTL kamerájába, hogy ilyen nem történt.

Első mondat a 24 névtelen kollégájától: "A 18 éves fiatalt a rendőrség az éjszaka közepén állította elő."

a 24 névtelen kollégájától: "A 18 éves fiatalt a rendőrség az éjszaka közepén állította elő." Második mondat a 24 névtelen kollégájától: "Reggel hét órakor érkezett négy rendőr és közölték, hogy gyanúsított vagyok" - mesélte a fiú.

Jó, nem?

A BKK ráadásul nemhogy éjjel, de egyáltalán semmikor nem küldött rendőröket senkire, mivel nem is ő tett feljelentést a hackelés kapcsán, hanem az azt észlelő, a digitális bérletszolgáltatást üzemeltető cég, a T-Systems. Hiába, mire mindez tisztázódhatott volna, addigra a BKK-t már régen kiütötték. Igaz, hogy kamu, légből kapott hírekkel, de ez mindegy is, hiszen a kommunikációban, ahogy a kocsmában is alaptétel, hogy az üt nagyot, aki először üt.

Cenzúra

A 24 mellett a másik nagy igazmondó szerepét ebben a történetben az RTL Klub vállalta magára, amely nem kevesebbel járult hozzá a sztori sikeréhez, minthogy

konkrétan meghamisított egy bizonyíték értékű levelet.

A mindenkinél profibb tévécsatorna még kedden dicsekedett el vele, hogy megszerezte azt az e-mailt, amely alátámasztja, hogy a fiú tényleg nem saját célra törte fel a BKK shopját, éppen ellenkezőleg, felhívta a figyelmet egy programozási hibára. Ebben a levélben ugyanis a 18 éves tini a hackelést követően két perccel már arról tájékoztatja a közlekedési központot, hogy biztonsági rést talált a weboldalon, és jó céllal jelez. Vagyis, nem bűnöző, hanem etikus hacker. Az RTL, ahogyan azt kell, be is mutatta az elfogott levelet, ime:

Az elmúlt hét szombatja azonban nem csak a 24-t, hanem a nagy RTL-t is lábon lőtte, aznap ugyanis a Válasz.hu teljes terjedelmében leközölte az ominózus e-mailt és láss csodát, abban már valamivel más szerepelt, mint az RTL híradójában.

Nem csoda, mert a tévécsatorna nemes egyszerűséggel letagadta a levél második részét és a saját riportjában levágott egy egész bekezdést.

Hogy is ne vágta volna le, mivel az komoly aggályokat támasztott a makulátlan, fiatal, tiszta szívű, nemes motivációval bíró szuperhős hackerrel szemben, akit a média annyi fáradságos munkával alkotott meg. Az eltitkolt bekezdésből ugyanis kiderült, hogy

a 18 éves fiú nem csak a BKK-t húzta le, hanem korábban a MÁV-ot és a Szerencsjáték Zrt.-t is,

és ráadásul kifejezetten menőzik vele, hogy ingyen szerzett magának vonatjegyet és a fogadóoldalakon pedig illegálisan keresett pénzt.

Az RTL nem akarhatta, hogy gellert kapjon a sztori, és a BKK ellen felcukkolt társadalom esetleg megkérdőjelezze az etikus hacker legendáját, amelyre egyébként a kiszerkesztett második bekezdés bőven alkalmas. "Amiről nem tudsz, az nem is fáj" alapon tehát az RTL megszabadította a nyilvánosságot a teljes igazságtól. Kétségtelen, hatékony munka, de az majdnem biztos, hogy a médiaetika próbáját már nem állná ki.

Akkor is válaszol, ha nem kérik

Az a fentiek alapján mostanra talán mindeki előtt egyértelmű, hogy az ellenzéki média összezárt BKK-ügyben és nem törekedett a hiteles és teljeskörű tájékoztatásra. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy

valami a 18 éves etikus hacker fiú körül sem stimmel.

Hogyan lehetséges az, hogy valaki tinidzser korára képes feltörni óriáscégek weboldalait, de képtelen arra, hogy megkülönböztessen egymástól egy "no reply" levél boxot egy hibabejelentő e-mail címtől?

Szilárdnak ugyanis eddig az volt a mentsvára, hogy ő azért nem lehet szimpla számítógépes bűnöző, mert hiszen maga szólt a tevékenységéről a megkárosított cégnek. Ez abban merült ki, hogy e-mailt küldött és leírta, hogy mit talált. Csakhogy Szilárd ezt a BKK-s esetben egy olyan mail címre tette meg, amely levelezésre alkalmatlan volt, csupán automatikusan generált, robot e-mailek továbbítására hozták létre.

Ezt hívjuk "no reply" e-mail címnek, amelyről még egy 13 éves is tudja, hogy ide írni felesleges, mivel a címzetti oldalon nem emberek vannak.

Tehát az etikus hacker úgy rántotta le magáról a leplet, hogy a BKK lehetséges néhány tucat működő mail címe közül éppen azt az egyet (shop@bkk.hu) választotta ki, amely nem fogad leveleket. Ez olyan, mintha valaki betörne egy házba, majd azzal próbálná meg megúszni a büntetőjögi felelősséget, hogy leírja a tulajdonosnak, hogy hogyan jutott be. A levelet viszont nem a postaládába dobja be, hanem a szomszédos lakatlan épületbe, ahol soha, senki nem fogja megtalálni.

De tegyük fel, Szilárd nem tudja, mi az a "no reply" és találomra írt a shop@bkk.hu címre. Mutatjuk, hogy ebben az esetben mi történik:

Ez egy automatikus válasz a BKK postamesterétől, amely arról tájékoztat, hogy a shop@bkk.hu címre sajnos nem jutott el az ide küldött levelünk, mivel az erre a címre történő kézbesítés korlátozott.

Szilárdnak is kellett kapnia egy ilyen reakciót, vagyis tudnia kellett, hogy a jelzése nem ért célba.

A 18 éves hackernek erre is van válasza, mégpedig az, hogy más címre is elküldte a bejelentését, nem csupán ide. Érdekes, hogy ez éppen ma jutott eszébe, amikor Dabóczi Kálmán BKK vezérigazgató a Rádió 1-nek ismételten (Dabóczi már múlt hét elején egy sajtótájékoztatón is kifogásolta a hacker ezt a húzását) elmondta ezt a furcsaságot, és amikor már hat nap is eltelt azóta, hogy kedden az RTL Klub híradójához eljuttatta a BKK-t értesítő levelét, amelyet egyértelműen a shop@bkk.hu robot címre írt. Szilárd állítása szerint azért nem a másik, a bkk@bkk.hu-ra küldött e-maillel állt elő eredetileg is, mert "nem tartotta fontosnak". Tiszta sor.

Tüntető, tüntető, miért is tüntet ő?

Mára tüntetést szerveznek a BKK budapesti székháza elé, "az etikus hacker srác meghurcolása miatt". A szervező Occupy Oktogon olyanokat ír a kiáltványában, hogy a BKK a "NER-mátrix egyik ügynöke", a tiltakozóknak pedig meg kell végre mutatniuk, hogy felébredtek. Elhatároztuk, hogy megtanuljuk és megtanítjuk, hogyan kell megvédeni magunkat - pontosabban egymást - egy ránk erőltetett, ostoba rendszer túlkapásaival szemben.

Nem meglepő, ha ez a szöveg valahonnan már ismerős. Az Oktogont idén tavasszal napokra megbénító, kormányellenes demonstrációkat hasonlóan homályos indokokkal hirdették meg. Az apropót akkor hol a felsőoktatási törvény módosítása, hol a Sándor-palotát festékkel dobáló Gulyás Márton aktivista kihallgatása, hol pedig a civiltörvény szigorítása szolgáltatta. Az ellenzéki sajtó méricskélés nélküli támogatása akkor is megvolt és most is adott. Úgy tűnik, ezúttal egy etikus, vagy legalábbis annak beállított hacker hátán felkapaszkodva lehet újra próbálkozni a forradalommal.