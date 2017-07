Teljesen megújul a bajnai kastélyegyüttes

Másfél milliárd forintot fordítanak a bajnai Sándor-Metternich-kastély felújítására a nemzeti kastély- és várprogram keretében - mondta el a program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos hétfőn a kastély udvarában tartott sajtótájékoztatón. Virág Zsolt hozzátette, hogy programban 55 milliárd forint felhasználásával 39 épület rekonstrukciója valósulhat meg, 19 várat és 20 kastélyt fejlesztenek, köztük olyanokat is, mint a Bajnán található épület, mely eddig elhanyagolt állapota miatt nem bírt komoly idegenforgalmi vonzerővel. A tájékoztatón felszólalt Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője is. Pallagi Tibor, Bajna polgármestere is beszédet tartott.

A bajnai Sándor–Metternich-kastély turisztikai és infrastrukturális fejlesztése a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében zajlik. A támogatási összeg 1,5 milliárd forint európai uniós, valamint 14,605 millió forint hazai forrásból áll. A fejlesztések révén egyrészt a kulturális örökségvédelem jegyében sor kerül az épületek részbeni rekonstrukciójára és állagmegóvására, másrészt pedig olyan turisztikai funkciók kerülnek kialakításra, amelyek hozzájárulnak a község és a térség turizmusának fejlesztéséhez és a látogatottság növeléséhez.

A projekttel kapcsolatos kivitelezési munkák várhatóan 2017 őszén kezdődnek meg. A kastélyegyüttes további állagromlásának megelőzése érdekében már idén is állagmegóvási munkák zajlanak. A projekt tervezett zárása 2019-re prognosztizálható.

Nagylelkű gesztust tett a bit nagykövetség A budapesti Brit Nagykövetség több millió forint értékű bútort ajánlott fel a bajnai Sándor - Metternich-kastély részére. A gesztus apropóját az adja, hogy a kastély egykori lakója Magyarország egyik legjelentősebb anglomán főura, Sándor Móric volt, aki még Angliában is híres volt lovas bravúrjairól. A budapesti Brit Nagykövetség több millió forint értékű bútort ajánlott fel a bajnai Sándor - Metternich-kastély részére. A gesztus apropóját az adja, hogy a kastély egykori lakója Magyarország egyik legjelentősebb anglomán főura, Sándor Móric volt, aki még Angliában is híres volt lovas bravúrjairól.

A kastélyegyüttes infrastrukturális fejlesztésének elemei



Hazai forrásból már megvalósult fejlesztések:

2016-ban megvalósult az egyik melléképület külső homlokzatának vakolat-helyreállítása, valamint a hiányzó nyílászárók helyének lezárása.

2017 folyamán elbontották a kastély parkjában az 1970-es években épített pártházat, illetve felszámolták a hozzá kapcsolódó aszfalt burkolatú területet is. Ennek köszönhetően a terület újra a kastélypark szerves részét képezi, és a kastély eredeti megközelítési útvonala helyreállíthatóvá vált.

2017-ben a kastélyegyüttes főépületében egy kritikus állapotban lévő falfestmény konzerválása is megtörtént. A GINOP projekt keretében a következő fejlesztések történnek:

főépület felújítása

mellékszárnyak egy részének felújítása

barokk konyha romtalanítása

díszudvar helyreállítása, narancsház előtti díszkert helyreállítása, park részleges rekonstrukciója

a park teljes területén faápolási munkák kivitelezése, sétányok részleges helyreállítása, tematikus játszótér kerül kialakításra

A turisztikai fejlesztés elemei:



A projekt keretében új turisztikai funkciók kerülnek kialakításra, jegypénztár és ajándékbolt, valamint kávézó létesül. A vendégeket turisztikai infópont várja majd, okostelefonos/tabletes tárlatvezetésen vehetnek részt. További fejlesztés az ingyenes wifi (belső wifihálózat) kiépítése. A tervek között szerepel a kastélyépületben különböző rendezvényeknek helyszínek biztosítása, ahol a felújított díszterem méltó helyszíne lesz a koncerteknek, és elegáns környezetet nyújt esküvők és konferenciák számára. A rendezvényekhez szükséges kényelmi szolgáltatások is kialakításra kerülnek (vizesblokk), csakúgy, mint a korszerű hangtechnikai rendszer.

Interaktív bemutatók

A Sándor–Metternich-kastély turisztikai fejlesztésének fő célja Sándor Móric, az „Ördöglovas" kastélyának, valamint korának bemutatása interaktív módon, épített installációk és multimédiás eszközök segítségével. A kiállítás tematikában szerepel a kastély építéstörténetének és tervezőjének, Hild Józsefnek a bemutatása, a család történetének, érdekes személyiségeinek (Sándor Móric, Metternich Leontina, Sándor-Metternich Paulina), és rajtuk keresztül a kor főúri életmódjának, jellemző életútjainak megjelenítése.

A kastély egyik ékessége lesz az unikális belső falfestések és díszburkolatok rekonstrukciója, valamint az épület 19. századbeli fénykorának, életének megidézése. A látogatói élményt fokozzák az élményszerű tájékoztatás eszközei, mint például 3D animáció és kosztümösfilm-vetítés a család- és kastélytörténethez kapcsolódóan. (dokumentumfilm a mennyezetről a 70-es években leválasztott falfestés történetéről). Újabb érdekessége lesz a kiállításnak a korabeli divatmagazinok lapozható reprodukciója. A múzeumpedagógiai foglalkozások is az elektronikus és hagyományos eszközök használatával valósulnak meg, amely a gyermekek számára is izgalmas program (cél a szórakoztatva tanulás, Legyél te is kutató!).