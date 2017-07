Legalább hét rendőrautót látott helyszíni tudósítónk a bevásárló központ körül, és három helikoptert a levegőben. Egy a plázában dolgozó eladó azt mondja, háromnegyed kettőkor egy biztonsági őr végigment a bevásárlóközpontban, és az összes eladónak azt mondta, hogy zárja be az üzletet, és menjen ki. Közben az összes vásárlót is kiküldték. A biztonsági őr azt is mondta, 2-3 órán belül biztosan nem nyithatnak ki.