Vona Gábor idén már el sem megy a saját Tusványosára

Kilenc éven át volt stabil szereplője az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) táborának Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Szimbolikus üzenettel bír, hogy a baloldali szavazókra hajtó pártelnök idén már nem megy Erdélybe, sőt, a párt ifjúsági szervezete is kiszállt az EMI-tábor szervezéséből. Mindez újabb jele annak, hogy a Jobbik mára elhagyta a nemzeti oldalt.

„Az elmúlt évek erdélyi utazásai után idén ismét visszatérünk a csonka országba és a - magyar tenger - mellett rendezzük meg eseménynaptárunk kihagyhatatlan programját, a nyári tábort" – számol be honlapján a Jobbik Ifjúsági Tagozata (Jobbik IT). A műsorváltozás azért is meglepő, mert Vona Gábor kilenc éven át állandó szereplője volt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nyári táborának, amelyet az elmúlt négy évben társszervezőként jegyzett a Jobbik IT is.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Jobbik pártelnöke idén egy nagy élményből maradhat ki. Vona tavaly ugyanis nem spórolt a nagy szavakkal amikor úgy fogalmazott, hogy

ha valaki igazán át akarja érezni, hogy egy vérből valók vagyunk, akkor az EMI-táborban a helye".

A 2005 óta Gyergyószentmiklóson, illetve a városhoz közeli Borzonton megrendezett táborban 2008 óta vállalt szerepet a Jobbik elnöke, és 2012-től a székelyföldi rendezvény kimondva-kimondatlanul a jobbikosok számára egyfajta „ellen-Tusványossá" vált. Az elmúlt négy évben pedig a Jobbik táborbeli térnyerése formalizálódott, hiszen a párt ifjúsági szervezete társszervezővé lépett elő, a Jobbik IT tulajdonképpen hivatalos nyári táboraként hirdette az erdélyi eseményt.

Ugyanakkor a Jobbik és a határon túli magyarság kapcsolatának romlása 2014-től már több esetben érzékelhető volt. Emlékezetes, hogy a Jobbik a 2014-es parlamenti választáson a külhoniak körében jóval gyengébben szerepelt, és mindössze a határon túli magyar voksok 2,3 százalékát szerezte meg, szemben a Fidesz-KDNP 95,5 százalékos eredményével. Vona a 2014-es EMI-táborban nem is titkolta, hogy a Jobbikot támogatók alacsony százaléka elkeserítette a pártvezetést. Az már 2016 végén történt, hogy

Vona – a parlamenti pártok elnökei közül egyedül – nem vett részt a MÁÉRT-on, sőt, ugyanaznap egy Eger környéki szállodában töltötte idejét.

Ezek után már az sem okozott különösebb meglepetést, hogy a Jobbik béruniós kezdeményesével a Kárpát-medencében több országban nem határon túli magyar, hanem román, illetve horvát, személlyel, illetve szervezettel lépett szövetségre.

Az elmúlt szűk egy évben aztán már többször nyíltan kritizálta Vonát és a Jobbikot a 2016-ban még az EMI-táborban Vonával beszélgető Borbély Zsolt Attila, erdélyi politológus is. Borbély nem értett egyet azzal, hogy a Jobbik „gyakorlatilag demobilizált" a tavalyi kvótanépszavazáson, majd nem szavazta meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást. Sőt, Borbély végül

nettó nemzetárulásnak minősítette a párt Soros melletti kiállását.

Ez utóbbi kritikát már nem hagyta szó nélkül Vona Gábor keresztfia, a néppártosodás egyik emblematikus figurája, Szotyori-Lázár Zoltán sem. A Jobbik szolnoki elnöke arról írt, hogy

...az erdélyi magyarság nagyobb része – az észak-amerikai indiánokhoz hasonlóan – megvehető egy marék üveggyönggyel. Ez a marék üveggyöngy a kettős állampolgárság volt...

Kezdem azt hinni – bármennyire is keserű kimondani – hogy nem érdemelték meg. Köreikben ugyanis még a magyarországinál is nagyobb mértékű az elhülyülésre hajlamosság." Bár a jobbikos politikus, Vona bizalmi körének tagja később elnézést kért mondataiért, a Jobbik és a határon túli magyarok hozzájuk korábban közel álló része közötti szakadás nyílttá és visszavonhatatlanná vált.

Ezt jelzi az is, hogy Vona Gábor idén már nem lép fel az EMI-táborban, ott lesz viszont a Szotyori-Lázár mellett Vonát is visszatérően erős kritikákkal illető Bayer Zsolt. A Jobbik Ifjúsági Tagozata eközben július utolsó napjaira, Keszthelyre szervezte meg idei táborát, ahol a

Vona beszédét követő napon fellép majd egyebek közt a jobbikos rendezvények lassan visszatérő vendégévé váló Török Gábor, korábbi SZDSZ-es politikai elemző is.

Míg az EMI-tábornak sok ezer résztvevője szokott lenni, a Jobbik IT rendezvényére mindössze 131 fő jelezte részvételét a legnagyobb közösségi portálon.