Álszentek: milliárdokat kapott az RTL és a Simicska-média

Most számonkéri az állami médiaköltéseket a Simicska Lajos tulajdonolta média, de a Magyar Nemzet, a nemrég Simicskához került Index, valamint a vállalkozóról korábban hallgató RTL-csoport arról már nem számol be, hogy ők maguk előbb a baloldali, majd a 2010 és 2014 közötti jobboldali kormányzás idején is nagy mennyiségben fogadtak be állami hirdetéseket - írja a pestisrácok.hu.