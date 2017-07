Szanyi Tibort is megszégyenítő stílusban minősítgeti Vona Gábor a nyugdíjasokat. A harmincas éveinek végét taposó pártelnök, az egyre csillapíthatatlan hataloméhségében már azt sem veszi észre, ha nagy buzgóságában belegázol közel 3 millió időskorúba. Olyan szavakat enged meg magának, amelyet egy civil jóérzésű fiatalember se engedne meg magának, nemhogy egy politikus, pláne pártelnök. A Simicska Lajos által biztosított plakátok és a cukiság kampány sok mindent elbír, de a stílus többet mond mindennél. A stílus maga az ember - mondják. Vona Gáborról, az emberről pedig több mindent megtudhattunk egyetlen Facebook posztból, mint a több hónapos álruhás országjárásából vagy akár Simicska Lajos összes médiafelületén folytatott kampányból. Bepillantást nyerhettünk abba, hogy Vona Gábor milyennek látja a magyar nyugdíjasokat, és hogy gúnyolódik „a remegő kezű, bevásárlókocsijukat toló nyugdíjasokon”.

Vona Gábor Orbán Viktor tusványosi beszéde napján fakadt ki a nyugdíjasokra. A Facebookon közölt írásából a sorok között kiderül, hogy ostobának és szinte már veszélyesnek tartja a nyugdíjasokat, különösen a „viktorániusokat”, ahogy ő az Orbán Viktort támogató időseket gúnyolja.



Beszámol róla, hogy az egyik utcai fórumán látott nyugdíjasokat, „akiknek a szemükben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt, miközben húzták a kis bevásárló kocsijukat és a TV2-s hazugságokat ismétlik”. Azt is írja, hogy

hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját.” Nos, ha a nyugdíjasok egy kis megértésre, együttérzésre vágytak volna, most már tudják, hogy nem Vona Gábor az emberük.

A fiatal, ambiciózus pártelnök, amit csak lehet, a nyugdíjasok fejére olvas: az öregedést, a remegő kezeket, a 20. század gyötrelmeit és veszteségeit, a kis bevásárlókocsijukat, és azt is, ha netán megnézték valaha a Jóban rosszbant. Arról már nem is beszélve, ha

netán politikai értékrendje és véleménye is van egy nyugdíjasnak, ami ha nem egyezik a pártját kilóra eladni képes Vona Gáboréval, akkor a Jobbik elnöke szerint egyenesen „szennyvíz folyik” a szájukból.Az hagyján, hogy a nyugdíjasokba belegázolni politikailag sem bölcs lépés, de egy fiatalembertől minimum tiszteletlenség. Vona Gábor kitehet magáról több tízezer vizslás, cukis, jólfésült Simicska-plakátokat, a valódi arcát egyre inkább nem tudja elrejteni. Az emberek - különösen az idős emberek - megérzik a hamisságot, és azt nem félnek kimondani.

Olvassa el Vona Gábor teljes bejegyzését:

Vona Gábor

július 22., 20:40 •

Nyugdíjas polgárháború lesz?

Először is, a félreértések elkerülése végett, akinek nem inge az alábbi bejegyzés, az ne vegye magára! Őszinte szeretettel üdvözlöm azt a sok-sok nyugdíjas honfitársamat, aki képes a politika manipulációjától függetleníteni magát. Szavazzon bárkire is jó egészséget és sok boldogságot kívánok neki! Viszont van egy olyan folyamat, amit már nem hagyhatok szó nélkül.

Szimbolikus jelenet zajlott le Tusványoson ma. A közönség sorai között Orbán Viktor beszéde alatt füttyögve tiltakozott egy lány, ami szerintem sem volt túl szerencsés formája a tiltakozásnak, de megesik az ilyen. Ami utána jött, az volt a döbbenetes. Az ott álló viktoriánus nyugdíjasokon eluralkodott a lincshangulat. Ajánlom az Index videójának 40. másodperénél a jelenetet, amikor egy szerencsétlen szandis papa sunyin megtapossa a földön fekvő nőt. „Csak egy sorosbérenc!” - gondolhatta.

Azonnal eszembe jutott két ide kapcsolódó emlék a videót nézve. Az egyik a nemzeti ünnepeink, ahol most már rendszeres esemény, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját.

A másik emlék a múlt heti dunaújvárosi utcai fórumom a piac mellett. Szép számú érdeklődővel sikerült beszélgetnem, de szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas. Húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt.

Minden tiszteletem a szüleink és a nagyszüleink generációjáé. Az én szüleim is nyugdíjasok. Nehéz dolgokat kellett átélniük, és megérdemelnék a nyugodt és tisztes időskort. Ehelyett viszont az aljas orbánizmus játékszereivé váltak. Történelmi traumáikra, érzelmeikre játszik a kormányfő, azokat nem feloldva, hanem felszítva manipulálja a nyugdíjasokat. Csak azért mert ott van a legtöbb szavazó. Erre pedig nem mentség, hogy annak idején a másik táborral ugyanezt tették a szocialisták.

Hová tart ez az ország? Nézzünk már körül egy pillanatra, párthovatartozástól függetlenül! Itt nem a fiatalok radikalizálódnak, mint máshol a világban. Nem! A magyar fiatalok elmenekülnek innen. Az itthon maradt szüleik, nagyszüleik pedig egymást eszik keserű lélekkel, a megegyezés és a közös országépítés reménytelenségével.

2018 után ennek is véget vetünk. A történelmi traumákat természetesen nem tudjuk meg nem történtté tenni, az egykori sérelmeket, tragédiákat nem tudjuk eltörölni, az elmúlt, elveszett dolgokat sem tudjuk visszahozni. Három dolgot viszont tudunk: hatni, alkotni, gyarapítani. Mi a gyűlölködés és a manipuláció helyett ehhez ajánlunk szövetséget minden magyarnak: jobboldalinak, baloldalinak, idősnek, középkorúnak és fiatalnak egyaránt.

Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel!