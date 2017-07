Az elmúlt hétvégén fesztivált szervezett a Momentum Mozgalom Bodajkon. A 2024-es budapesti olimpia megfúrásával befutó párt nem aprózta el a körítést, mintegy harminc zenekart hívtak meg, köztük olyan népszerű fellépőket is, mint a Wellhello, vagy a Soerii&Poolek. Egy rendezvényszervező szerint a pár napos program legalább 35-40 millió forintba került, ami biztos, hogy nem jött be a jegyeladásokból, mivel összesen ezer belépőt értékesítettek. A Figyelő megkérdezte a Momentumot, hogyan oldották meg a finanszírozást. A válasz természetesen ezúttal is az volt, hogy adományokból, amelyeket nem fognak nyilvánosságra hozni, mivel az szerintük üzleti titok.