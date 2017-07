Tarlós: Szabotázs történhetett a hármas metrón

Még ma büntetőfeljelentést tesz a BKV, mert a gyanú szerint valakik tegnap szándékosan üzemzavart okoztak a hármas metrón. Tarlós István bemutatta az a fakockát, amely miatt nem lehetett bezárni a szerelvény egyik ajtaját: a tárgy milliméter pontosan illeszkedett az ajtók sínjébe, mintha méretre vágták volna. Ha bebizonyosodik, hogy szabotázs történt, az elkövető 5 év börtönt is kaphat. A főpolgármester arról is beszélt, hogy a BKK ellen brutális hackertámadás zajlik, harmincszoros túlterheléssel próbálják meg elérhetetlenné tenni a közlekedési központ internetes oldalát. Szakértők szerint a támadássorozat 1 millió euróba is kerülhetett a szervezőknek. Kijelentette, hogy elégedett Dabóczi Kálmán BKK-vezér munkájával, és esze ágában sincs meneszteni. Az ellenzéki sajtót arra kérte, hogy lehetőleg a valóságról tájékoztasson, a T-Systems német anyacégét pedig felszólította, hogy nyilatkozzon végre, mi az "ördög történt a BKK webshopjával".

Szabotázs történhetett tegnap a hármas metrón - erről is beszélt Tarlós István a mai sajtótájékoztatóján. A főpolgármester bemutatta azt a fakockát, amely megakadályozta, hogy az ajtók becsukódjanak egy felújított szerelvény egyik kocsijában. A tárgy azért érdekes, mert milliméter pontosan illeszkedik az ajtók sínjébe, vagyis jó eséllyel valaki méretre vágta, majd elhelyetve a szerelvényen, hogy üzemzavart okozzon vele.

Az utastérben nincs faanyag, ilyen, éppen illeszkedő eszköz sehonnan nem szakadhatott le, hogy éppen az ajtók sínje között landoljon. Feltehetően az történt, hogy valaki két állomás között, a csúcsforgalomban odatette ezt a szerkezetet.

Tarlós közölte, hogy az ügy ezzel nem ér véget, a BKV ugyanis hivatalból még a mai napon büntetőfeljelentést tesz közérdekű üzem működésének megzavarása gyanújával, amely öt év szabadságvesztéssel is büntethető. A főpolgármester erősen kritizálta azokat a sajtóhíradásokat, amelyek viccet csináltak az esetből és amelyek igyekeztek elbagatelizálni a történteket. "Elhiszem, hogy jópofa dolognak látszik, de nem az én székemből. Nagyon csodálkozom azon, hogy vannak olyan médiumok, akik tényleg mentegetik az elkövetőt. Talán tudják, hogy ki tette?" - tette fel a kérdést. Az utazókat arra kérte, hogy jól figyeljenek oda ezekre a híresztelésekre, amelyek csak arra alkalmasak, hogy elbizonytalanítsák a közvéleményt a hármas metró biztonsága kapcsán.

A BKK-sztori

Tarlós részleteket osztott meg arról, hogy mi is zajlik a színfalak mögött a BKK digitális bérletrendszere, és az azt fejlesztő T-Systems körül. Úgy fogalmazott, hogy koncepcionális támadássorozatról van szó, a BKK internetes oldalát egy napi átlagos látogatottsági adat harmincszorosával támadják, amely azt jelenti, hogy egy órában több mint 40 millió oldalletöltést generálnak ismeretlenek. (Tarlós ezzel megerősítette az Origo tegnap közölt információit a túlterheléses támadássorozatról.)

A szakértők szerint az összehangolt akció 1 millió eurójába, vagyis 300 millió forintjába kerülhetett a szervezőknek.

"Nem gondolnám, hogy egy 18 éves hacker ilyen forrásokat lenne képes mozgósítani, és szeretném megkérdezni, hogy ez még mindig segítő szándékkal történik, hogy ez a támadás még mindig csak arról szól, hogy a rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet? Tényleg ezt nevezzük etikus hackelésnek, majd ezért is jár informatikai multiktól állás az elkövetőknek?" - fordult az újságírókhoz a főpolgármester.

Közölte, hogy egyre inkább úgy látja, hogy a BKK webshopja ügyében kezdettől fogva hamis hangulatkeltés zajlott, majd a cáfolatok kiderültével mélységes csend támad, és a valótlan hírek leközlő újságok egyszerűen már nem adnak helyet az igazságnak. Erre példa az éjszaka közepén letámadott,18 éves fiúról szóló álhír, vagy az, hogy olyan bizonyítékként mutogatott levelek jelentek meg a nyilvánosságban, amelyek felét egyszerűen kiszerkesztették a híradásokból.

Tarlós elmondta, hogy belső vizsgálat indult a webshop minőségének megállapításáért, egyidejűleg több hatóság is végez kontrollt. Nem az a kérdés, hogy miért lehetett feltörni a BKK Shop-ot, hanem, hogy az könnyen megtörtént-e. "Hadd emlékeztessem önöket, hogy még a Pentagont is meghackelték. A lényeg, hogy a behatolás gyerekjáték-e, vagy komoly munka előzte meg" - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a BKK nem tervezője a digitális bérletrendszernek, csupán egy szolgáltatásra szerződött a T-Systems céggel. A BKK eddig egyetlen fillért sem fizetett ki a webshopért, és egyelőre nem is fog.

A főpolgármester bejelentette, hogy esze ágában sincs kezdeményezni Dabóczi Kálmán vezérigazgató felmetését, majd az RTL Klubhoz fordulva jelezte, hogy hiába is zsarolják ezzel, senki ne álmodjon arról, hogy ilyen látványos dolgokat kicsikarnak belőle. Elégedett vagyok Dabóczi munkájával. Ha ön vesz egy kocsit a szalonban, majd kiderül, hogy nem fog a fék, akkor ugye, az nem az ön felelőssége?

Tarlós ugyanakkor felszólította a T-Systems német anyacégét, hogy ne hallgasson tovább, hanem adjon magyarázatot végre, hogy mi az "ördög történt". Szerinte azzal nincs megoldva a dolog, hogy a cég simogatja az elkövetőket, egyébként pedig néma marad abban a kérdésben, hogy egy olyan árut adott el, amely hibás, vagyis félrevezette a megrendelőt. Pláne úgy, hogy a webshop indítása előtt 15 perccel a T-Systems írásba adta a BKK-nak, hogy nincs akadálya a startnak. Erről szerződést is aláírtak. Tarlós már csak azért is várja az informatikai multi reagálását, mert úgy néz ki, hogy az a 3500 felhasználó, akinek kikerültek a személyes adatai,

nem külső behatolás áldozatai lett, vagyis nem a BKK Shopot törték fel, hanem belső szivárogtatás történt.

A BKK alkalmazottai ezt nem tehették meg jogosultság híján, így nem sok alternatíva maradt - mondta Tarlós István.

A főpolgármester röviden beszélt arról a 18 éves hackerről is, aki ellen eljárás zajlik, mert 50 forintért vásárolt meg a rendszerben egy 10 ezer forintos bérletet. Tarlós azt mondta, nem akarja a vérét, de azért azt is tudomásul kell venni, hogy a fiú cselekménye kapcsán rengeteg a tisztázatlan kérdés. "Sem a motivációját nem tudjuk, sem azt, hogy hányszor követett el hasonlót, sem az nem világos, hogy hogyan tájékoztatott a hackeléséről. Lehet, hogy tényleg etikus hacker, de ez egyáltalán nincs bizonyítva" - mutatott rá. Elmondta azt is, hogy az esetet vizsgáló jelentések nyilvánosak lesznek, és hogy pillanatnyilag

3-4 olyan cselekményről tudnak a BKK ellen, amelyeknek biztosan van büntetőjogi következménye.

Hármas metró felújítás

Tarlós úgy fogalmazott, hogy a kék metró modernizációja két ágon halad: a szerelvények megújítása az egyik, az infrastruktúra rendezése pedig a másik. "Mind a kettőben lépkedünk előre" - jegyezte meg.

összesen 37 szerelvény felújítására szerződtek le az orosz Metrowagonmash céggel

ebből 6 szerelvény már közlekedik, tegnap a hetedik is megkapta a futási engedélyt

eddig már 12 korszerűsített szerelvény érkezett meg az országba, 5 ezek közül még engedélyre vár

az orosz cég állandó jelleggel 25 mérnököt állomásoztat Budapesten, ők oldották meg a "gyermeteg" szoftverfrissítési hibát is, amely miatt korábban kiálltak a forgalomból az új kocsik

a BKK és a főváros emiatt 2 milliárd forint kötbérigényt jelentet az ororszoknak, ehhez ragaszkodnak

a jövőben havi 3 szerelvény érkezik majd a fővárosba az eddigi kettő helyett, hogy 2018-ra már kizárólag csak felújított szerelvények közlekedjenek a 3-as metró vonalán.

Az infrastuktúra modernizálása kapcsán a következőket mondta:

4 közbeszerzést írtak ki, egyet a vágányok és a biztosítási berendezések korszerűsítésére, a másik hármat pedig a déli, a középső és az északi szakasz állomásainak felújítására

május 11-én bontották fel a beérkező ajánlatokat, a déli projektre 46 százalékkal érkezett magasabb összeg, mint a rendelkezésre álló keret, a középsőnél ugyanez 44 százalék, az északinál ez 23, az alagút esetében pedig 15

a BKV utóbbi kettőnél vállalhatónak találta a többletköltségeket, előbbieket azonban elutasította

az északi szakaszon a felszíni közlekedés pótlása rövid időn belül megoldható, ehhez 10 hét kell augusztus 1-től kezdődően

a teljes felújításra egy 137,5 milliárd forintról szóló szerződés van a magyar kormánnyal

az EU a többletköltségek kapcsán egy 40 milliárdos puffert elfogadhatónak talált. Bizonyos feltételekkel, de hozzájárul, hogy a város kiegészítse az összeget, de azt sem zárta ki, hogy uniós forrásokat használjanak fel ehhez.

Árvízvédelem

Tarlós a Római part védelme kapcsán kijelentette, hogy amennyiben az itteni építkezés elhúzódik a tiltakozások miatt és árvízkár történik, akkor a főváros nem lesz felelős érte. Azt is elmondta, hogy ajánlatot tett Lányi Andrásnak, a gát kialakítása ellen demonstrálók vezetőjének, hogy amennyiben az augusztusi közgyűlésre lead egy hiteles szakvéleményt, amely alátámasztja, hogy a tervezett útvonal helyett a Nánási út-Királyok útja szakaszon épüljön meg a gát, ő megszavaztatja a javaslatról a közgyűlést.