Majdnem halálra verte barátját egy budapesti nő

A 45 éves budapesti nő a vád szerint féltékenységből úgy megverte élettársát, hogy azt életveszélyes állapotban vitték kórházba. Minden bizonnyal csak azért élhette túl a verést, mert a szomszédok időben hívták a mentőket.

A nő a támadás napján már reggel kábítószerezett. Kora délután pedig

amikor a drog már hatott veszekedni kezdett a férfival. Aztán felvett egy vascsövet és azzal többször fejbe vágta. A férfi az udvarra szaladt, de oda is utánafutott, és ott tovább verte, aztán fojtogatta is. Később egy téglával is fejbe dobta.

A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba, miután a szomszédok hívták a mentősöket.

A nő ellen ma vádat emeltek.