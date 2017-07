Közép-Európa legnagyobb wakeboard központja a Lupa-tavon

Az ország egyetlen profi, 6 oszlopos pályájával, valamint három további pályával Közép-Európa legnagyobb wakeboard központja épül a Lupa tavon. Akiknek pedig a víz alatti világ vonzóbb, egy "varázslatos" búvárcentrumot is kialakítottak.

Földön, vízen, víz alatt kínál különböző sportolási lehetőségeket az idén rohamos tempóban megújult Lupa-tó. Az aktív nyaralók nagy örömére a régió legnagyobb wakeboard centruma is itt épül, a négy pálya közül kettőt, egy 5 oszlopos pályát, valamit egy 2 oszlopos tanuló pályát már birtokba vett a közönség. Készül még egy 2 oszlopos pálya is, de a centrum legnagyobb dobása, hogy augusztus elejére kész lesz az ország egyetlen 6 oszlopos, profi pályája.

A Lupán egy változatos kínálattal rendelkező gasztrosétány is található, ám a wakeboard centrum látogatóit egy külön egység, a Bocanova Étterem és Beach Bár szolgálja ki pizzákkal, olasz ételkülönlegességekkel, salátákkal, frissítőkkel és koktélokkal. Valamint itt található a Lupa Wake Shop is, ahol mindent be lehet szerezni, ami a wakeboardhoz szükséges, ráadásul ez egy tesztbolt is, ahol kipróbálhatók a legújabb boardok és kötések. A pálya reggel 9-től este 9-ig várja a látogatókat.

A Lupa-tó egyik legszebb részén, a „félsziget" csúcsán alakítottak ki egy búvár centrumot, ahol akár 10 méter mélyre is merülhetnek. A vízterületen belül egy összesen 512 m hosszú, kiépített kötélpálya található a víz alatt pedig egy teljes repülőgép roncs, amforák és néhány meglepetés látványosság nyűgözi le az alámerülőket. Természetesen nem csak a profikat várják itt, hanem a kezdőket is, akiknek folyamatosan tartanak tanfolyamokat a búvárok. Az extreme vízisport központban pedig Flyboard, Hoverboard és Jetovator bérelhető, ezek oktatása is folyik.

Mindkét centrumba Lupa belépőjeggyel is be lehet jutni, de azok, akik más szolgáltatást nem akarnak igénybe venni, 1500 forintos, úgynevezett sportjegyet válthatnak. Ráadásul kialakításra került egy dedikált "wakeboard-búvár" parkoló és bejárat, annak érdekében, hogy a felszereléseikkel együtt kényelmesen eljuthassanak a vendégek bármelyik sporthelyszínre.

Ezenfelül a tavon lehetőség van a windsurf szerelmeseinek is hasítani a vizet, van vitorlástábor, és hamarosan a szörfszövetséggel és kajak-kenu szövetséggel együttműködésben edző és szabadidőbázist alakítanak ki, de lehet SUP-olni és SUP jógázni, vizipólózni és vár a Lupán egy vízi kalandpark is.