Baltával akarta megölni saját anyját

Nyilatkozott a Tényeknek az a nő, akinek a fia részegen fejszét dobott utána. Néhány centiméteren múlott csak, hogy nem találta el az asszonyt a balta.

Az 53 éves férfi és az édesanyja a Komárom-Esztergom megyei Kesztölcön él. Egyik nap részegen állított be az édesanyjához a férfi – ezen összevesztek. A férfi megfenyegette az anyját, hogy megöli. A nő megijedt, és be akart menekülni a házba, amikor a férfi utána dobta a fejszét. A balta az asszony mellé, a földbe állt bele, néhány centin múlott, hogy nem a nő hátát találta el.

A 74 éves nő azt mondta a Tényeknek, hogy ekkor hívta a rendőrséget, mert nagyon megijedt. Azt is elmondta, hogy évek óta terrorizálja őt a fia.

Józanul nincs vele semmi baj, de ha iszik, agresszív

– tette hozzá. Korábban is rátámadt már. Karácsonykor például egy hatalmas kővel dobta be az ablakát, de az is

előfordult, hogy részegen fel akarta gyújtani a házat.

A férfi két év börtönt is kaphat.