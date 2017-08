38 év után találta meg a testvéreit egy tolnai asszony

Majdnem negyven év után találta meg testvéreit egy tolnai asszony. A két férfinak azóta családja is lett, így egyből unokatestvérekkel bővült a família.

38 év után a Facebook segítségével találta meg ikertestvéreit egy Tolnában élő asszony - írja a Bors. Szidónia eddig mindössze annyit tudott két fiú testvéréről, hogy 1972-ben születtek Pécsen, és az Anikó utcai általános iskolába jártak. A testvérek azonban a szülők válása miatt elszakadtak egymástól.

Szidónia lánya, Zsanett a Borsnak elmondta, hogy az elmúlt húsz évben folyamatosan próbálták megtalálni a két testvért, sikertelenül. A keresésnek végül a Facebook adott lendületet. Mint kiderült, az egyik testvér mindössze nyolcvan kilométerre él tőlük Pécsen, a másik pedig a fővárosban lakik. Azóta mindkét férfinek lett családja is, így a familia most unokatestvérekkel is bővült.

A nagy találkozásra azonban eddig nem került sor, mivel a két testvér éppen nyaral.