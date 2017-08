Behúzott diákmunkások ezrei, hárommilliárd forintnyi elcsalt adó, aranytömbök egy osztrák széfben - csak néhány címszó Czeglédy Csaba szocialista (pontosabban MSZP-DK-Együtt) politikus példaértékű közéleti tevékenységéből. Korábban arról is beszámoltunk, hogy „Gyurcsány és Botka ügyvédje” hiába van hetedik hete előzetes letartóztatásban, a szombathelyi önkormányat továbbra is utalja neki a képviselői fizetését. És még mindig tudjuk fokozni: Czeglédy friss vagyonnyilatkozatóból ugyanis az is kiderült, hogy bár a Human Operator a néhány száz forintos órabért is sajnálja a diákoktól, ő maga havi bruttó 2,4 millió forintos fizetést tesz zsebre a cég elnökeként, amelyet egy S8-as Audi luxusautóval is megfejelt.

Havi bruttó 2,4 millió forintot, vagyis évente 28,8 millió forintot keres Czeglédy Csaba a Human Operator Zrt. (HO) elnökeként, amely több ezer diákmunkás bérével maradt adós - ez derül ki a szombathelyi MSZP-DK-Együtt pártok közös képviselőjének frissen feltöltött vagyonnyilatkozatóból.

Arról a cégről van szó, amelyet azzal vádolnak, hogy 2013-2016 között mintegy 3 milliárd forintnyi adót csalt el és amely az I Love Diákmunka diákszövetkezet több ezer diákmunkását nem fizette ki.”

Czeglédy nemcsak tulajdonosa az HO-nak, hanem vaskosan megfizetett igazgatósági elnöke is. Persze a szocialista politikus több lábon áll, hiszen ügyvédként Botka László és a Gyurcsány-család cégügyeit is intézi, de sok más baloldali politikusoknak is a bizalmi embere. Az eltűntetett milliárdok miatt Czeglédy már hetedik hete előzetes letartóztatásban van, de ennek ellenére változatlanul felveszi a szombathelyi képviselőségért járó havi több százezer forintot is.

A baloldali politikus tehát fontos ember, és mint ilyennek, természetesen sztárallűrjei is vannak. A vagyonnyilatkozat 2. oldalán, a nagy értékű ingóságok bekezdés alatt az olvasható, hogy Botka és Gyurcsány ügyvédje nem mással, mint egy 2016-os évjáratú Audi S8-as luxusautóval furikázik, amely neki ráadásul egy fillérjébe se került.

A legalább 40 millió forintos autó ugyanis nem a saját tulajdona, hanem a HO utalta ki neki személyes használatra.

Vagyis az a Czeglédy, aki a cég tulajdonosaként és elnökeként több ezer diáknak tartozik a ledolgozott, néhány száz forintos órabérével, maga milliókat keres és mellesleg egy német autóipari csodával közlekedik. Arról, hogy az S8-as luxus a javából, talán kár is különösebben értekezni, de a kétkedőknek ajánljuk a hvg-n „Értelmetlen, de megveszek érte” címmel megjelent vonatkozó tesztet. Csak, hogy mindenkinek tiszta legyen, mit is érezhet a baloldal fenegyereke a volán mögött, a portál a következőket írja:

A hangja szebb kívülről hallgatva, az S8 luxusautó, a beltérben külön mikrofonok dolgoznak a legtökéletesebb vibrációmentességért. Csak hang és kép, semmi nem zavarhatja a milliomost vezetés közben.”

Hogy az ügyvédnek fenntartott Audi pontosan mibe került, azt megtippelni se lehet, a különböző felszereltségi szintekkel és extrákkal a 40 millió forintos kiindulási ár ugyanis akár meg is duplázódhat. Abból kiindulva, hogy Czeglédy korábban már azzal is lebukott, hogy egy osztrák széfben aranyrudakat rejtegetett, könnyen lehet, hogy az S8-as sem pont egy fapados verzió.

Czeglédy luxusautó-mániája mindenesetre szépen egybevág egyik főnöke, Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt hóbortjaival, aki egy 25 milliós terepjáróval mászkál Szegeden. Igaz, ő arra hivatkozva, hogy a Jeep típusú SUV-nak ő csupán az üzembentartója, a saját vagyonnyilatkozatában erről nem tett említést.