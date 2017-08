Teljes szétesés felé menetel az MSZP

Kevesebb mint 12 óra leforgása alatt sikerült az MSZP-s politikusoknak homlokegyenest mást mondaniuk az ATV stúdiójában. Harangozó Tamás szerint ugyanis a Botka Lászlóval konfrontálódó Molnár Zsolt kiszáll az országos politikából, míg Molnár szerint erről szó sincsen. Ő nem tud ilyenről. Molnár körül egyébként a múlt héten forrt föl a levegő, mivel Botka árulónak nevezte. Az MSZP népszerűsége időközben tovább zuhant, egy felmérés szerint pedig Orbánt Viktort pedig kétszer többen választanák miniszterelnöknek, mint Botkát. Úgy tűnik, a teljes szétesés felé halad az MSZP.

Molnár Zsolt kiszáll az országos politikából - ezt állította hétfőn este Harangozó Tamás az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A szocialisták országgyűlési képviselője kijelentette, komoly vállalást tett Molnár Zsolt. „Azt mondta, hogy szövetségi politikával, országos politikával ezek után nem kíván foglalkozni, kizárólag belügyi és nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai szakpolitikával fog a jövőben foglalkozni. Ha ez így van, akkor az ügy lezárult."

Csakhogy kedden reggel Molnár Zsolt az ATV Start című műsorában már mást mondott, azt, hogy, „az elnökség megbízásából továbbra is az ő feladata a választási egyeztetések irányítása a fővárosban, vagyis szó sincs bizalomvesztésről." Molnár egyébként tegnap egyeztetett Szegeden Botkával, és a színfalak előtt úgy tűnik, kibékült a két politikus, bár úgy tűnik erről Harangozót nem értesítették.

Árulás és pártállami módszerek

Nem tűröm az árulást – mondta még múlt héten Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje reagálva Molnár Zsolt kijelentésére. A nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke ugyanis arról beszélt: hagyni kellene, hogy az LMP önállóan indulhasson és az MSZP nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek, a DK elnöknek a parlamentben a helye.

Botka László úgy fogalmazott, az MSZP kongresszusa 96 százalékkal nemcsak őt szavazta meg, hanem a programját is elfogadta. A programot előtte megvitatták, megtették a módosításokat, most már az az MSZP hivatalos irányvonala és stratégiája is – hangsúlyozta. A szocialista miniszterelnök-jelölt szerint "ha valamit közösen eldöntünk, és valaki egy hónappal később nyíltan, a sajtóban kritizálja, az árulás". Válaszul Molnár Zsolt abszurdnak nevezte, amit a miniszterelnök-jelölt mondott.

Baráti hangulat?

Egy héttel később azonban baráti hangulatúnak nevezte Molnár Zsolt szocialista elnökségi tag hétfőn az MSZP miniszterelnök-jelöltjével folytatott megbeszélést. A politikus a párt egységét és demokratikusságát hangsúlyozta, hozzátette, Botka Lászlóval ugyan másként látnak kérdéseket, de ezt a jövőben nem a nyilvánosság előtt kívánják megvitatni.

Molnár Zsolt elismerte, ellenvéleményét nem feltétlenül egy blogbejegyzésben kell kinyilatkoztatnia. Molnár Zsolt azt hangsúlyozta: nem személyes konfliktusról volt szó, és a baráti hangulatú megbeszélésen kompromisszumok születtek. Kérdésre válaszolva elmondta: nem volt fenyegetés, presszió, Botka Lászlóval kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: köztük nincs egyetlen elvarratlan szál sem.

Ujhelyi: Botka kiáll

A Molnár-Botka háborút színezte Ujhelyi István kijelentése is, aki a Klubrádiónak azt mondta, van néhány ember a pártban, akik az elmúlt 2 hónapban a háttérből, névtelenül nyilatkozva, újságírókat győzködve folyamatosan azon dolgoztak, hogy valamilyen érdekből kifolyólag rontsák az MSZP választási esélyeit. A párt alelnöke azt mondta, Botka László szabadsága után, még a közeljövőben kiáll a nyilvánosság elé azzal, kik és mivel ártottak a pártnak.

Egyre népszerűtlenebb az MSZP

A nyilatkozatháború alapján ki lehet jelenteni, hogy nyolc hónappal a parlamenti választás előtt a teljes szétesés felé halad az MSZP. A párton belüli hangulatot tovább ronthatja, hogy június után tovább csökkent az MSZP támogatottsága, a Fidesz pedig ismét növelte szavazóinak számát – derült ki a Republikon Intézet közvélemény-kutatásából. A szocialista párt a teljes népességben már csak 8, a pártválasztók között 15 százalékon áll, ez egy, illetve két százalékponttal kevesebb, mint júniusban. A felmérés alapján a teljes népesség 38 százaléka Orbán Viktort választaná miniszterelnöknek, míg az immáron saját pártjának egy részével is hadban álló Botka Lászlót csak 16 százalék.

Semmi sem változott

Kiszelly Zoltán a hirado.hu cikke szerint arról beszélt, hogy az alaphelyzet nem változott az MSZP-ben. Továbbra is választ kell adnia arra az irányvitára, miszerint külön, vagy más pártokkal összefogva indul a választáson. Valamint a politikusoknak dönteniük kell, hogy a lehetőségek közül melyikhez adják nevüket, arcukat. A politológus szerint a hétfői találkozó baráti hangvétele túl szép lenne, ha igaz lenne. Arról lehet szó, hogy Molnár Zsolt önkritikát gyakorolt, belátta hibáit és "beállt ismét a sorba", ettől azonban probléma nem változik.

"Azzal, hogy egy fügefalevéllel elfedik a problémát, szőnyeg alá söprik, attól még az irányvita fennáll " – fogalmazott a politológus, aki hibának nevezte, hogy ebben a kérdésben, fél évvel a választások előtt, még nem döntött az ellenzéki párt. Mióta Botka László télen a színre lépett az MSZP nemhogy új szavazókat nem szerzett, de az eddigiekből veszített is, csökkent a támogatottsága – mondta Kiszelly Zoltán.