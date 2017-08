Piros figyelmeztetés két megyében a hőség miatt

Péntekig hőségriadót rendeltek el az egész országban. A napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot, és akár a 40 fok körüli csúcshőmérséklet is elképzelhető. A meleg megviseli a szervezetet, fiatalokét és idősekét egyaránt. Ilyenkor nem mindegy, mit eszünk és iszunk, beülünk-e az autóba, és az sem, hogy hány fokra hűtjük le a lakást.

Főleg a csecsemők, kisgyerekek és az idősek vannak veszélyben” - mondja Torzsa Péter háziorvos.

Náluk jobban oda kell figyelni arra, hogy 11-16 óra között ne menjenek a napra. Ugyanakkor mindenkinek

fontos a megfelelő folyadékbevitel,

és az sem árt, ha bekenjük magunkat naptejjel, ha az utcára megyünk. A hőség melegfronti hatásokat válthat ki: lassulnak a reflexek, hirtelen álmosság, fáradékonyság tör az emberre” - magyarázza a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének docense.

A melegben a gyulladások is lassabban gyógyulnak és gyakoribbá vállnak az asztmatikus panaszok.

Naponta többször együnk keveset, és úgy állítsuk össze étrendünket, hogy az kalóriaszegény és könnyen emészthető legyen, ne használjunk erős, csípős fűszereket, mert ezek is fokozzák az izzadást- mondja a szakember. A verejtékezéssel sok folyadékot és ásványi anyagokat is veszítünk, amit pótolni kell.

De ne igyunk alkoholt és cukros üdítőt sem,

mert az alkohol és a cukor is vizet von el a szervezetünktől, a koffein pedig vízhajtó hatású. Nagyon fontos, hogy az izzadással sót is vesztünk, ezt is pótolnunk kell. A vízivás sópótlás nélkül veszélyes is lehet.

10-15%-kal többször hívják a mentőket

A mentők az elmúlt 24 órában 3204 esetet láttak el országosan, ami mintegy 10-15%-al több a szokásosnál. A hőség elsősorban az időseket, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, a kisgyermekeket, továbbá azokat veszélyezteti, akiknek valamilyen súlyos, krónikus alapbetegségük van - tudtuk meg Győrfi Páltól. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója azt javasolja, hogy aki teheti, a nagyobb megterhelést jelentő tennivalókat a kora reggeli vagy a késő délutáni időszakra időzítse. De az is

fontos, hogy az ember fejét ne érje tartós, közvetlen napsütés, egyrészt az erős UV sugárzás, másrészt a napszúrás veszélye miatt.

Mint mondta, ájulásos rosszullét esetén legjobb, ha hűvös, árnyékos helyen lefektetjük a segítségre szorulót, hiszen így az átmeneti vérkeringési zavar hamar rendeződhet.

Piros figyelmeztetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az összes megyére első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adott ki a hőség miatt keddre. Két megyében van érvényben a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetés. E szerint Csongrád és Békés megyében a napi középhőmérséklet is 29 Celsius-fok felett alakulhat.

A meteorológiai szolgálat azt írta: tovább fokozódik a hőség. Az előrejelzés szerint a következő napokban helyenként 40 fok körül alakulnak a maximumok, s többfelé, a leghidegebb órákban sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el. A hőségriasztás ideje alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet ad utasainak a MÁV-START.

Ezzel felfrissülhet

Hűteni kell a lakásokat és nem szabad megterhelő fizikai munkát végezni, sokat kell langyos vízzel zuhanyozni” - tanácsolja a doktor.

Ha meleg itallal próbálkozunk, akkor figyelni kell, milyen ruhában vagyunk, mert fontos a jó párologtatás. A szervezet alkalmazkodik a külső hőmérséklethez. Télen azért jó forró teát inni, mert felmelegít, nyáron a külső hőmérséklethez közelítjük a szervezetünk hőmérsékletét, ezért nem érezzük olyan nagynak a különbséget. De csak az igyon meleg folyadékot, akit ez felfrissít, különben a hideg ásványvíz fogyasztása javasolt”

- teszi hozzá Torzsa Péter.

Fontos tudni, hogy a hőségriadó ideje alatt az alkalmazottak igény szerinti mennyiségben, hűtött védőitalt kell kapjanak. Emellett a kritikus 11-15 óra közti időszakban lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos munkahelyen kell dolgozzanak a munkavállalók.

Lassul a reakcióidő

Az autósok sincsenek biztonságban. Bár elég sok autóban van klíma, de amelyikben nincs, vagy nem tudják használni, abban valószínűleg le fogják húzni az ablakot. Ez valamennyit fog javítani, de egy bizonyos hőmérséklet felett már a menetszél sem hűt igazán” - magyarázza Kőrös András, a Hungaroring Groupama tanpálya vezető instruktora.

Tény, hogy bármilyen környezeti hatás, legyen az meleg vagy hideg, ami a komfortérzetet csökkenti, az a figyelem rovására megy, ez pedig a reakcióidőn fog lecsapódni” - mondja a szakember, majd azt is hozzáteszi, hogy egyes szituációkban hosszabb lehet a reakcióidőnk a kánikulában.

Kőrös András szerint a klímahasználattal is vigyázni kell. Fontos, hogy ne legyen túl nagy különbség bent a kinti hőmérséklethez képest.