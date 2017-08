Itt az újabb bizonyíték: Simicska átvette az uralmat az Indexnél

Egyetlen nap alatt tett 180 fokos fordulatot a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Index véleménye a tusványosi találkozón Orbán Viktor beszédét megzavaró nő kivezetésének körülményeiről. A magát függetlenként feltüntető portál először még titokzatos férfiről írt, aki hátracsavarta a nő karját. Aztán hirtelen, mintegy vezényszóra, már szakszerű fellépésről számoltak be, és hogy a biztonsági cég vezetője a lány védelmében lépett föl. A hangnem változása mögött az állhat, hogy a tusványosi szabadegyetemet biztosító Dakota Security információink szerint Simicska Lajos érdekeltségébe tartozik.

Újabb bizonyítékát szolgáltatta az Index annak, hogy a szerkesztőség munkájára egyre nagyobb befolyást gyakorol Simicska Lajos, sőt gyakorlatilag át is vette az irányítást. A magát függetlenként aposztrofáló portál a tusványosi incidens kapcsán bizonyította be, hogy rövid időn belül mekkora fordulatokra képes. Míg az első beszámolókban a portál még arról írt, hogy kicsavarták a biztonságiak a fütyülő nő kezét, később már komoly szakmaiságot emlegettek és meglehetősen pozitív képet festettek a biztonsági cég közbelépő első emberéről.

Elsőre még nagyon negatívak voltak

Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor beszéde alatt egy nő fütyülni kezdett, akit a helyi biztonsági szolgálat vezetője kikísért. A rendezvényt az a Dakota Security biztosította, ami információink szerint áttételesen kapcsolódik Simicska Lajoshoz. De nézzük, hogy a magát függetlenként feltüntető Indexen, hogyan változott meg az esemény interpretációja gyakorlatilag egy nap alatt.

2017. július 24-én egy 14:36 perckor megjelent cikkben úgy tudósítottak, hogy „Továbbra sem tudni, hogy ki volt az a titokzatos férfi, aki miután az esküvői fotózással foglalkozó Borbáth Áron a hajánál fogva földre rántotta az Orbán Viktor tusványosi beszéde közben fütyülő nőt, a nő karját hátracsavarta, majd kivezette. Mivel a rendezvényt a romániai Dakota Security biztosította, a férfin azonban nem szerepelnek a cég azonosító jegyei, az Index a szombati eset után levelet írt a Terrorelhárítási Központnak.” A TEK természetesen válaszolt, és közölték, hogy semmi közük nincsen a kivezetéshez.

Kárpátiás vezető

Ugyanazon a napon 20:59 perckor megjelent cikkben írta meg a portál, hogy a nőt „a rendezvény biztosítását ellátó Dakota Security ügyvezető igazgatója, András Róbert vezette ki, aki 2004 óta vezeti a céget.” Az Index ekkor már egy olvasóra hivatkozva azt közölte: „minden bizonnyal azért ment ő oda intézkedni, hogy elkerüljenek egy esetleges túlkapást, és számára közelről úgy tűnt, hogy teljesen szabályosan vezette ki a férfi a lányt. Szintén hozzátette, hogy a cég évek óta védi a rendezvényt, és nem léptek fel soha agresszívan.”

A portál mindehhez hozzátette, András Róbertről sok információ nem elérhető, azon túl, hogy a Dakota Security honlapjának galériájában a Kárpátia zenekar mellett feszít egy képen. A Kárpátia zenekar egyébként hosszú évek óta a szélsőjobboldali szubkultúra vezető együttese. Korábban több Jobbik-rendezvényen is felléptek, azonban Vona Gáborék álbaloldali fordulata óta egyre távolabb kerülnek a párttól.

Egy nap alatt minden megváltozott

Július 25-én 13:51-kor már a szemelyvedelem szerelmesekent ismerik a kifutyulo not kivezeto ferfit url-címen jelent meg cikk a Simicska-portálon. A beszámolóban már megszólaltatják András Róbertet. Elmondta: helyesen és jogszerűen járt el, amikor kivezette a nőt. András szerint amikor a nő jelezte neki, hogy együttműködik, ő lazított is a fogáson, amit a nő meg is köszönt neki. Mindezt arra reagálva közölte, hogy az Indexnek „biztonsági területen jártas források” a látottak alapján azt mondták, a „fogás szakszerű volt, de az elvezetés után nem kellett volna még »kínozgatni« a nőt.” Az Index beszámolójában még arra is kitért, András Róbertet olyan habitusú embernek ismerik, aki valóban azért avatkozott közbe, hogy a lányt védje.

Végül pedig a portál megjegyezte: „A hírekkel ellentétben András Róbertnél sem fegyver, sem lövedékálló mellény nem volt Tusnádfürdőn (ezt az Index is tévesen írta meg korábban), nem is lehetett volna a törvények szerint. Az ingét a rádiója nyomta ki az oldalán, ezért gondolhatták tévesen a laikusok, hogy fegyvere van. Ezt – mármint, hogy fegyvertelen volt – a videó alapján biztonsági szakértők is megerősítették lapunknak.”

Egyértelmű nyomásgyakorlás

Miután kiderült, hogy csakugyan Simicska Lajosé az Index, az addigi főszerkesztő bejelentette, hogy lemond, ha politikai nyomásgyakorlást észlel. Néhány hét múlva le is mondott, hiszen Simicska miért is tudta volna megállni, hogy ne osztogasson utasításokat. Az új főszerkesztő viszont már Simicska-ember lett, és a Jobbik-hízelgések mindennapossá váltak az újságban. Az Indexen belüli káoszt csak fokozza, hogy váratlanul kineveztek egy harmadik főszerkesztő-helyettest is.

A magyarázat egészen vicces: a főszerkesztő szerint kellett valaki, aki sohasem ügyeletes, mindig elérhető, és akivel a főszerkesztő átbeszéli az aktuális ügyeket. Vagyis, ezek szerint eddig nem volt kivel megbeszélni az aktuális ügyeket, a gazdától kapott utasításokat. Igaz, Simicska utasításai közismerten olyan ellentmondást nem tűrőek, hogy túl sokat azokról nem nagyon lehet beszélni. A Dakota Security ügye is jól mutatja, hogy milyen gyorsan keresztül tudja vinni akaratát az Index új tulajdonosa.