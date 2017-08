Megdől-e a tíz éves melegrekord?

Szerda hajnalban a fővárosban megdőlt a hajnali melegrekord, és a következő napokban még melegebb lehet, csütörtökön napközben a Tiszántúlon már akár 39 fokot is mérhetnek. A rendkívüli hőség a következő hét elején záporokkal, zivatarokkal enyhül.

A jelenlegi számítások szerint csak a hét végétől kezd lassan enyhülni a hőség Magyarországon - hangzott el az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán közzétett videóban.

Üveges Zoltán meteorológus összeállítása szerint egyelőre folytatódik térségünkben a ritkán előforduló, de nem egyedülállóan magas hőmérsékleti értékeket eredményező hőhullám. Kifejtette: a nyugat-európai frontrendszer csak igen lassan közeledik a kontinens belseje felé: csütörtök estig elérheti Lengyelország és Csehország területét, valamint az Alpok északnyugati lejtőit, Magyarországra várhatóan csak a jövő hét elején érkezik.

Addig továbbra is szabadon áramolhat térségünk felé az afrikai eredetű légtömeg. Az európai előrejelzési animáción az látszik, hogy a felfrissülést hozó hidegfront csak "araszol" előre. Délkelet-Európában még a jövő hét első felében is 35 Celsius-fok feletti maximumhőmérsékletekre lehet számítani.

A kánikulai forróság enyhülése Magyarországon is lassú folyamat lesz - emelte ki a meteorológus, kifejtve: a jelenlegi kilátások alapján az északnyugati országrészben már a hét legvégén mérséklődhet a meleg, záporok, zivatarok kíséretében, a délkeleti megyékben viszont csak a jövő hét közepére várható számottevő enyhülés.

Csütörtökön is a szerdaihoz hasonló időjárás várható: jellemzően 33-38 fok közötti maximumokkal, de a Tiszántúlon már akár 39 fokot is mérhetnek - mondta a meteorológus, hozzátéve: az országos melegrekord megdőlése nem valószínű. Üveges Zoltán kitért arra is, hogy a Magyarországon mért abszolút maximumhőmérsékleti rekord 41,9 fok, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason mértek. Ez az elviselhetetlennek tűnő forróság ellenére sincs veszélyben - tette hozzá a meteorológus. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére.

GYSEV: nem működő klíma esetén visszaigényelhető az IC pót- és helyjegy ára

A Győr-Sopron Ebenfurti Vasútnál (GYSEV) visszaigényelhető az InterCity (IC) pót- és helyjegy ára, ha üzemzavar miatt nem működik a légkondicionáló. Rázó László, a GYSEV szóvivője azt mondta, hogy az esetet írásban kell bejelenteni mellékelve az eredeti menetjegyeket.

A társaság kivizsgálja a panaszt, és több szempontot mérlegelve dönt arról, hogy adjon-e kompenzációt az utasnak vagy sem, a pót- és helyjegy árát utazási utalványban vagy készpénzben fizetnék vissza.

A szóvivő elmondta, a GYSEV naponta a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatban összesen 29 Intercity járatot közlekedtet, a pót- és helyjegy ára több tényezőtől függ, 535-655 forint között mozog egy menetjegynél.