Fidesz: A Jobbik beállt a Soros-hálózat hazugságkampányába

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint "a Jobbik ismét a Soros-hálózat hazugságkampányát" folytatja azzal, hogy a közigazgatási bíróvá válás szabályainak tervezett megváltoztatását támadja.

Hidvéghi Balázs arra reagált, hogy Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője közölte, az ellenzéki párt alaptörvény-ellenesnek tartja, hogy a kormány a sarkalatos törvényt megkerülve, rendeletben készül módosítani a közigazgatási bíróvá válás szabályain.

A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója azt mondta: a Jobbik korábban már az ngo-k (nem kormányzati szervezetek) és a "Soros-egyetem" védelmében is "összezárt a baloldallal és most újra velük együtt ismételgeti a Soros-hálózat hazugságkampányát". Hidvéghi Balázs szerint Magyarország és Lengyelország is a Soros-terv útjában áll: nem akar migránsokat betelepíteni és elutasítja a kötelező kvótát. Ezért mindkét országgal szemben "erőteljes nyomásgyakorlás indult", és mindkét országot a bírósági rendszer ürügyén támadják.

Úgy folytatta: a közigazgatási bíróságok olyan szakmai bíróságok, ahol közigazgatási ügyekben döntenek, amihez közigazgatási szakemberek kellenek. Ez így van Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Csehországban is. A szakmai tudás és gyakorlat hiánya miatt a közigazgatási bírósági ügyek korábban több évig elhúzódtak az ügyfelek rovására. Az a cél, hogy gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek az eljárások, ehhez pedig közigazgatási szakemberek is kellenek - jelentette ki.