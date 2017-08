Rablóbanda fosztotta ki Kóbor János házát

Egy besurranó tolvajbanda tört be Kóbor János törökbálinti házába. A környéken nem ő volt az egyetlen az áldozat, a bűnözők aznap éjjel még hat-nyolc házat kifosztottak.

Egy besurranó tolvajokból álló banda fosztogatja a törökbálinti házakat, ők törtek be Kóbor Jánoshoz is múlt hét végén - írja a Blikk. A környéken több híresség is lakik, akik most aggódhatnak az értékeik miatt.

- Hajnal három kor értünk haza a nyaralásból fáradtan, még a csomagokat sem pakoltuk ki, így tulajdonképpen tálcán kínáltuk a rablóknak az értékeinket - mondta a lapnak az Omega együttes énekese. Kóbórék házát riasztó is védi, de pechükre aznap este elfelejtették bekapcsolni. A zenész azonban azt is hozzátette, hogy a készpénzen és néhány apróságon kívül mást nem vittek el tőlük. Kóbor János ügyében lopás miatt indított nyomozást az érdi Rendőrkapitányság.

Az Omgea énekesének házán kívül azonban aznap este még hat-nyolc helyre betörtek. A környéken több híresség is él, akik most nem lehetnek nyugodtak. Az egyikük még azt is megtitlotta a Blikknek, hogy a nevét leírják, ne hívja fel magára a banda figyelmét.

Jaksity Kata is rémülten fogadta a betörésekről szóló híreket. A tévés műsorvezető azt mondta, hogy legutóbb tíz éve volt egy rablássorozat a környéken, ő azóta nem is tart otthon készpénzt.