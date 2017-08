Virtuálisan is felfedezheti Magyarország legszebb tájait

Június közepe óta tart a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) belföldi utazást népszerűsítő kampánya, amelyben a magyarországi úti célokat kulturális és természeti kincseink bemutatásával kívánja népszerűbbé tenni a magyar turisták körében.

Magyarország Rád vár!

A Magyar Turisztikai Ügynökség kutatásából kiderül: a magyar háztartások hajlandóak lennének hosszabb időre tervezni belföldi utazásaikat, abban az esetben, ha több lenne az elérhető árú, jó minőségű szolgáltatás, illetve hiányolják a kevésbé ismert helyszínek népszerűsítését. A június közepe óta tartó kampány célja a kevésbé ismert hazai úti célok, kulturális és természeti értékek megismertetése és népszerűsítése, annak érdekében, hogy a magyar családok, minél többen, minél több időt töltsenek el belföldön, illetve rámutatni, hogy nemcsak Ausztriába, Horvátországba vagy az Égei-tenger partjára érdemes elutazni. Erre utal az MTÜ kampányának szlogenje is: Magyarország Rád vár!

A kampány a Balaton-felvidéki Hegyestű és az egerszalóki sódomb megjelenítésével indult el, majd a Kis-Balatont, a Balatonboglári gömbkilátót is bemutatják. Augusztus 1-től új helyszínekkel jelentkezik az MTÜ kampánya, a Hortobágyot, a csobánci várat, a boldogkőváraljai várat és a fertőrákosi kőfejtőt ismerheti meg jobban a hazai közönség.

A legnagyobb fesztiválokon is jelen vannak

Az MTÜ belföldi kampányában a klasszikus kampányeszközök mellett minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a digitális megoldásokra. Külön kampányweboldalt indított és üzemeltet fedezdfel.itthon.hu címmel. A legnagyobb nyári nagy fesztiválokon is jelen vannak: megjelentek a soproni Telekom VOLT Fesztiválon, Zamárdiban a Balaton Soundon; mobiltelefonon is könnyen elérhető bemutatókkal, 360 fokos interaktív túrákkal és egyéb digitális, például VR (virtuális valóság) megoldásokkal hívják fel az adott fesztiválra látogatók figyelmét a környék látnivalóira, attrakciókra, rejtett kincseire. Az eddig lezajlott két fesztiválon több ezren mentek be az MTÜ sátrába, és vették fel a virtuális szemüvegeket, hogy felfedezzék Magyarország rejtett kincseit. Az Ügynökség a nemsokára kezdődő Sziget fesztiválra is készül, ott is ugyanilyen módon elérhető lesz a fesztivállátogatók számára a különleges virtuális országjárás.