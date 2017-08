Két nyugdíjas meghalt, heten kórházban, ételmérgezésre gyanakodnak

Egy 87 éves asszony és egy 84 éves férfi halt meg a budakalászi intézményben. Három lakót a balassagyarmati, kettőt a székesfehérvári, és egy férfit a budapesti Szent László kórházba szállítottak.

Elfoglalt a vezetőség a hatósági ellenőrzések miatt” - mondja egy ott dolgozó nő, amikor azután érdeklődünk, mit ettek a budakalászi idősek otthonában, amelynek az épületére tegnap kitették a fekete zászlót.

Tapintható a feszültség az épületben,

senki sem nyilatkozik, kitessékelnek minket.

A szomszédban már beszédesebbek. Közülük többen is látták, amikor mentőautók és halottaskocsik érkeztek.

Minimum tíz-tizenkét mentő volt. Jöttek folyamatosan, majd két halottaskocsi is” - mondják az otthonnal szemközti építkezésen. Hozzáteszik, hogy szerdán dél körül érkezett az első mentő.

Először azt mondták, a melegtől lett rosszul az egyik lakó

„Meleg is van, nem bírják úgy. Jó, egy kicsit rosszul van egyikük, de hogy ennyien?

Itt valami nagyon el volt szúrva.

Az ilyen helyzeteket próbálják inkább a szőnyeg alá söpörni” - mondja az egyik munkás.

Amikor tegnap rákérdeztünk, először nekünk is azt mondták, hogy a nagy melegtől lett rosszul egy lakó, de amikor kiderült, hogy a budapesti Szent László Kórházba vitték a betegeket, gyanús lett, hogy más állhat a háttérben. Ebben a kórházban kezelik ugyanis a fertőző betegségben szenvedőket és azokat, akik ételmérgezést kaptak. Egy egyszerű rosszullét miatt nem vittek volna beteget ide Budakalászról. Délután már nem tagadták, hogy lehet ételmérgezéstől is, de ezt egyelőre még vizsgálják.

A bentlakásos intézményben 123 apartman, uszoda, tornaterem, kápolna, orvosi rendelő, könyvtár van. Az épület konyhájában főznek a betegekre, vagyis

helyben készíthették el azt az ételt, ami miatt ketten meghaltak.

Az egyik beteg az otthonban, a másik kórházban. Egy 87 éves asszony és egy 84 éves férfi az áldozat.

A lakók közül többnek nem ízlik az étel

Az otthon weboldala szerint a lakók napi ötször ehetnek, de a környékbeliek is igényelhetnek tőlük például ebédet. A menüben diabéteszes, epe- és májkímélő ételeket is kínálnak.

Két évig onnan hordtam az ebédet. Akkor elengedték mind a két jó szakácsot, aztán jött egy nő Zalaegerszegről, ő is nagyon kifogástalanul főzött és rendes nő volt, de őt is elengedték. Utána egy nő és egy fiatalember érkezett a konyhára. Ez körülbelül öt éve volt. Onnantól kezdve romlott a minőség, nem beszélve arról, hogy az árak egyre emelkedtek” - mondja egy 88 éves helybéli férfi, aki arról is beszél, hogy

öt mentőautót látott.

Azt is hozzáteszi, először arra gondolt, hogy az építkezésen történhetett valami. Eszébe se jutott, hogy az idősek otthonában ételmérgezés is lehetséges. Ő nem költözne be az otthonba, mert a szolgáltatásoknak borsos ára van:

Túlságosan nagy a követelmény. Állítólag ötmillió forint a belépő, és onnantól 130 ezer forint minden hónapban az étkeztetés. Ez nagyon sok. Nincs annyi a nyugdíjam. És akkor az ember nem tudja, mikor mehet a temetőbe.”

Bár a budakalászi férfi nem lakik ott, sok ismerőse él az otthonban. Azt mondja, többnek nem ízlik a benti koszt.

„Két hete az egyikük panaszkodott, hogy megy a piacra, bevásárol és borsólevest, csirkét főz. Így telnek a napok. Nagyon sokan vannak, akik néha-néha főznek magukra, nem állandó jelleggel, de főznek.

Egyre romlik az étel minősége.

Én eljárok az Öregek Klubjába, és ott is olcsón adják az ételt, de nem fizetem be, mert rossz. Nem éri meg. Ha az ember nem tudja ízletesen, jó étvággyal elfogyasztani, akkor nincs értelme”

- magyarázza.

Vizsgálódik a Kormányhivatal

Egyáltalán nem biztos, hogy élelmiszer eredetű megbetegedés történt. Akkor tudunk biztosan ilyenről beszélni, ha már minden vizsgálat lezajlott és az adatokat értékeltük” - mondja Zoltai Anna, a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője. Bár a Bors pénteken már azt írta,

zöldfűszeres túrókrém

okozhatta a hányással, hasmenéssel, kiszáradással járó ételmérgezést.

Azt is elmondja, hogy egy ilyen vizsgálat akár több hétig eltarthat. Az ételek alapanyagait ugyanis egészen a származási helyétől kell ilyenkor nyomon követni.

Adott esetben a tojást a tyúkólig, hogy egy példát mondjak, de vizsgáljuk a technológiát, a személyzetet, minden körülményt a helyszínen is és laboratóriumban is.”

A szobahőmérséklet árt az ételnek

Az tény, hogy ezek a gyomrot, bélrendszert megbetegítő helyzetek a nyári nagy forróságban már gyakrabban fordulnak elő, viszont szakszerű kezeléssel ezek szinte 100 százalékban megelőzhetőek”

- mondja a szakember, majd azt is hozzáteszi, hogy a gyorsan romló élelmiszerek esetében nagyon szigorúan be kell tartani az előírásokat.

„Vagy hűtsük, 0-5 C fok alatt tartsuk őket, vagy a meleg ételeket 63 C fok fölött, frissen készítsük, és azt forrón tartsuk. A langyos hőmérsékletű tartomány rendkívüli módon

kedvez azoknak a baktériumoknak a szaporodásában, amelyek a megbetegedést tudják okozni.

Ugyanakkor ahhoz, hogy megbetegedjünk egy élelmiszertől, ennek kedvező körülmények kellenek”

- teszi hozzá a szakértő.

Sok összetevő együttes hatásának kell fennállnia. Például annak, hogy nem tisztán bántak vele, beszennyeződött, befertőződött”

- magyarázza Zoltai Anna.

Ilyen szennyeződést okozhatnak például rovarok vagy az, ha valaki koszos kézzel, piszkos eszközzel nyúl az élelmiszerhez. Az ivóvíz minőségű víz használata is fontos. Nem csak az iváshoz, a kézmosásnál és a mosogatásnál is.

Nem a romlott ételek okozzák a megbetegedést, hiszen a romlás az ételeknél általában az érzékszervi jellemzők változásával jár együtt. A romlott ételt nem szokták elfogyasztani. A szennyezett, fertőzött étel okoz megbetegedést, amit gyanútlanul elfogyasztanak, hiszen annak nincs érzékszervi jele.” A szakértő szerint az a legfontosabb, hogy

tiszta kézzel nyúljunk az ételekhez,

a szennyeződésektől, rovaroktól, rágcsálóktól és háziállatoktól pedig védjük meg. Ezenkívül figyeljünk oda arra is, hogy rendesen át legyen sütve-főzve az elkészített étel, és ha nem fogyasztjuk el azonnal, mert mondjuk másnapra készítettük, hűtsük le vízfürdőben, jégkockákkal, majd tegyük be a hűtőszekrénybe.Sose hagyjuk szobahőmérsékleten az ételeket ilyen kánikulában, mert az rendkívüli kockázatot jelent.