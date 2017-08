Két világrekordot is megdöntött a vizes vb

Remélhetőleg egyszer és mindenkorra tisztába tette Fürjes Balázs, hogy pontosan mennyibe is került a vizes világbajnokság lebonyolítása. A kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos a Figyelőnek adott interjújában elmondta, hogy a szervezés költségei nem érték el az 50 milliárd forintot, azok a városépítő fejlesztések pedig, amelyek egyébként is szükségesek voltak, de a vébé miatt előrehozták őket, további 80 milliárd forintot emésztettek fel. Nem kellene, de ha ezt a két számot még össze is adjuk, akkor sem jön ki az a 170 milliárd forintos bekerülés, amelyet az ellenzéki média előszeretettel blöfföl.

Két hét alatt összesen félmillióan szurkoltak élőben a lelátókon, a budapesti úszóvébén, a verseny két hete alatt pedig legalább százezren érkeztek Magyarországra kifejezetten az esemény miatt - erről is beszélt a Figyelőnek adott interjújában Fürjes Balázs. A kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos azt is elmondta, hogy a jegyeladásokból egymilliárd forint folyt be, a vizes világbajnokságot pedig százmilliók követték.

Úgy értékelt, hogy a magyar főváros ezekben a napokban olimpiai terhelést kapott, és olimpiai üzemmódban is működött, hiszen a FINA-val párhuzamosan zajlott a Forma-1-es magyar futam és a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál.

„Budapest jelesre vizsgázott, de a világbajnokság valódi haszna éveken, sőt évtizedeken keresztül mutatkozik majd meg. A vb-t ugyanis nem a vb miatt rendeztük, az igazi motiváció az a rengeteg előny, amely messze túlmutat magán a világbajnokságon” - fogalmazott. Öt dolgot emelt ki ezek közül:

A vb lehetőséget teremtett olyan városépítő beruházások megvalósítására, amelyek az esemény nélkül is szükségesek Budapesten. Ilyen az Angyalföldet védő egy kilométeres gátszakasz megépítése, a Margitsziget, a Duna-part és más közterek modernizálása, a Hajós és a Császár uszodák felújítása, a Duna Arénával pedig száz év után kapott új versenyuszodát a főváros

Munkahelyeket teremtett, összesen tízezer ember kellett minden feladat elvégzéséhez

Közösségépítési eredménye is van, Magyarország megerősödhetett önbecsülésében, a vb az ország közös sikere.

A kormánybiztos külön kitért a Duna Arénára, amelyet úgy jellemzett, hogy az száz százalékban magyar teljesítmény, és az egész világ csodálja. „Kevesen tudják, de két világrekordot is megdöntöttünk vele: ekkora komplexum ilyen rövid idő alatt soha korábban nem épült fel, és annyi világcsúcsra, ahány az uszodában született, eddig még egyetlen olimpiát követő évben rendezett vizes vb-n sem volt példa” - mutatott rá. Utóbbihoz egyébként köze van az aréna minőségének is, a medence ugyanis kivételesen gyorsnak számít.

Fürjes annak kapcsán, hogy Budapest lemaradt a 2024-es és a 2028-as olimpia megrendezéséről, azt mondta, hogy a hazai olimpia egy 120 éves álom, amely nem fog egyik percről a másikra elillanni. „Budapest lendületben van, később ez hatványozottan igaz lesz. Mi mindenesetre építjük tovább a várost” - emelte ki. A kormánybiztos tisztába tette azt a kérdést is, hogy pontosan mennyibe került az úszóvébé megrendezése.

Közölte, hogy a szervezés költségei mindent figyelembe véve az 50 milliárd forintot sem érik el, vagyis annak a 130 milliárd forintnak, amelyet előszeretettel emleget az ellenzéki média, a fele sem igaz.

Ez a szám ugyanis csak úgy jön ki, hogy a szervezési költségekbe beleszámítják azokat a városépítő beruházásokat is, amelyek elvégzésére a világbajnokságtól függetlenül szükség volt, csak ennek apropóján előrehozták őket. Csakhogy

a helyes szakmai álláspont szerint az esemény költsége azoknak a feladatoknak a kiadása, amelyek kizárólag a világbajnokság miatt voltak szükségesek, kizárólag a vb megszervezését szolgálták, és utána nem maradnak meg, nem hasznosulnak.

Ha mégis hozzáadjuk - pedig nem kéne - ezeket a kiadásokat a rendezés költségeihez, akkor valóban megkapjuk a 130 milliárd forintot, amely viszont még így is csak a magyar állam három éves (2015, 2016, 2017) költségvetési kiadásainak 0,1 százaléka, amelyet bőven fedezett az uniós átlag feletti gazdasági növekedés.

