Tombol a kánikula, újabb rekordok dőlnek meg

Az idei év legnagyobb hőhullámának a kellős közepén vagyunk. Ma is megdőlt a hajnali melegrekord, a János-hegyen 25 fok alá nem ment a hőmérséklet. Több mint egy héten át tart az extrém meleg, csak a jövő hét közepén számíthatunk enyhülésre.

Újabb melegrekordok dőlhetnek meg

Ma is megdőlt a hajnali melegrekord Budapesten – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A János-hegyen a leghidegebb órában is 25,1 fokot mértek, így ez lett az új augusztus 3-ai minimumhőmérsékleti rekord. Ez több mint 1 fokkal magasabb a Miskolcon 1905-ben és a Szeged belterületén 2009-ben mért 23,8 fokos hajnali rekordnál - írták.

Az előrejelzések szerint ma és a következő napokban is tovább fokozódik a kánikula, a legforróbb időszak vasárnapig tarthat. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39-40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt. Mivel a napokban a maximumrekordok 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) vannak, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket. A belvárosi területeken és a magasabban fekvő helyeken a legmagasabb minimumok rekordjai is veszélyben vannak.

Hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvos

Csütörtökre már nyolc megyére és Budapestre is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetését adta ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a fővárosbab és Pesten, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében van érvényben a piros figyelmeztetés. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett valószínű. Az ország többi megyéjére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, tehát a többi megyében is várhatóan 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

Az előrejelzés szerint ma egész nap kánikula lesz. Kora estétől az északi és nyugati határvidéken felhősebb tájak is lehetnek, és ott egy-egy zápor, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esetleges zivatarfelhő környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Késő estére 23-31 fok közé mérséklődik a meleg.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére, de valószínűleg meghosszabítja majd, mert enyhülés csak a jövő héten várható.

Jelentősen nőtt a budapesti fürdők forgalma

Jelentősen nőtt a budapesti fürdők forgalma a hőségben, kedden és szerdán a tizenegy strandon több mint 46 ezren fürödtek – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Tavaly ugyanekkor nem érte el a 18 ezret a látogatók száma. Az elmúlt két napban a legtöbb vendéget a most már egész évben nyitva tartó Palatinus strand fogadta, augusztus 1-jén megközelítette a hatezret, 2-án pedig meg is haladta a hatezret a látogatók száma, miközben egy átlagos nyári hétköznapon a strand látogatószáma átlagosan háromezer körül szokott lenni.

A hőségriadó miatt a strandok egy órával tovább tartanak nyitva, de az állandó fürdők többsége is este 10 óráig tart nyitva, így mindenkinek van lehetősége munka utáni fürdőzésre. A második leglátogatottabb a Széchenyi fürdő volt az elmúlt két napon, mind a két napon több mint ötezer vendéget fogadott.

Jelentős forgalomnövekedés volt a tavaly felújított Paskál fürdőben is, ahol közel hétezren voltak az elmúlt két nap alatt. A fürdő fejlesztését követően folyamatosan emelkedik a vendégforgalom, júliusban közel 60 százalékkal több látogatót fogadtak a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Sajtótájékoztató a hőségriadóról

A hőségben fontos a folyadék, az elektrolitok pótlása és a test, valamint a környezet hűtése - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Szentes Tamás azt mondta, a rendszeres zuhanyozás, mosdás, lehetőség szerint fürdés segítheti a testhőmérséklet megfelelő csökkentését.

A szabadvízi strandok vízminőségéről az oki.antsz.hu oldalon érhetőek el adatok. A medencés fürdőket is megfelelően kell igénybe venni, nem szabad felhevült testtel hirtelen a vízbe menni, vagy alkoholos befolyásoltság alatt úszni -szögezte le.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az emberek több mint húsz százaléka semmit nem tesz a hőmérséklet-emelkedés okozta negatív hatások kiküszöböléséért. Ez az arány a fokozottan veszélyeztetett 65 év felettiek körében pedig már huszonöt százalék - közölte.

A környezeti tényezők jelentősen befolyásolják a megbetegedéseket, rossz hatással lehetnek a nagyobb kockázatnak kitett emberekre, így például a cukorbetegekre, a kardiovaszkuláris és a krónikus légúti megbetegedésben szenvedőkre, a vesebetegekre, a mentális betegekre, a gyermekekre, az idősekre, a szociálisan elszigeteltekre, a várandósokra és a hajléktalanokra is.

A legmelegebb napokon jól kimutathatóan többen halnak meg, 20 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet felett ötfokonként tíz százalékkal nő a halálozás a kardiovaszkuláris és a krónikus légzőszervi megbetegedéseknél egyaránt - ismertette.

Szentes Tamás a munkahelyi kockázatokról is beszélt: ilyen, ha valaki a szabadban dolgozik, nehéz fizikai munkát végez, vagy olyan védőruhát kell viselnie, amely gátolja a párologtatást, a hőleadást.

A hőség különböző kórállapotok kialakulásához vezethet, amelyekre gondolni kell - emelte ki. Megemlítette a napszúrást, a hőstresszt és a hőgutát, amely már életveszélyes, olyankor ugyanis a 40 fokot is meghaladhatja a testhőmérséklet - nyomatékosította, majd felhívta a figyelmet a személyes felelősségre.

A MÁV vizet oszt a vasútállomásokon: Budapesten a Déli, a Nyugati és a Keleti pályaudvaron, továbbá más nagyvárosokban, a többi között Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon és Győrben. Hasonlóképpen jár el a Volánbusz és a Fővárosi Vízművek is - tette hozzá.

Kijelentette: a munkaügyi hatóság igyekszik rászorítani a munkáltatókat arra, hogy kellőképpen biztonságos környezetet, óránként 5-10 perc pihenőidőt, 15 Celsius fokos védőitalt és hűtést biztosítsanak a munkavállalóknak.

A hőséggel kapcsolatos tisztifőorvosi rendszer háromfokozatú - ismertette. Az első a figyelmeztető jelzés, ilyet akkor adnak ki, amikor egy nap 25 fok fölé emelkedik a napi átlaghőmérséklet. Utána a hőségriasztás következik, amikor három egymást követő napon magasabb 25 foknál az átlaghőmérséklet. A hármas, legmagasabb fokozat pedig a riadókészültség, ha az átlaghőmérséklet három egymást követő napon meghaladja a 27 fokot.

Kérdésre válaszolva a helyettes államtitkár azt mondta, munkahelyeken, zárt terekben hőség idején nagyon jótékony a légkondicionáló berendezések hatása. Megjegyezte, hogy ha a közösségi közlekedés járművein vannak ilyen készülékek, megfelelően alkalmazni is kell őket, és a karbantartásukra szintén oda kell figyelni - fűzte hozzá.

Szentes Tamás arról is beszélt, hogy a csapvíz mindenki számára elegendő mennyiségben hozzáférhető Magyarországon, és mivel az ivóvíz jó minőségű, ennek kihasználására biztatott.

Korábban a helyettes államtitkár az egész országra hőségriadót rendelt el, keddtől péntek éjfélig.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdai előrejelzése szerint az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz. A nappali maximumok várhatóan 34-38 fok között alakulnak, késő estére 22-28 fok közé hűl le a levegő.

Ne hagyj az autóban!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Vigyél Haza Alapítvány matrica-kampányt indított, hogy felhívja az emberek figyelmét, a nagy hőségben különösen fontos odafigyelni védtelen szeretteinkre. A bevásárlóközpontok, áruházak bejáratainál kihelyezett figyelemfelkeltő matricák remélhetőleg időben emlékeztetik az autóval érkezőket, hogy ne hagyják gyermekeiket és házi kedvenceiket a tűző napon percek alatt felforrósodó autóban. A kampányhoz eddig öt áruházlánc csatalakozott, de a NÉBIH várja további vendéglátó-, valamint kereskedelmi helyek jelentkezését is, akik a matricák kihelyezésével támogatnák a kezdeményezést.

A figyelmeztető felirat fontosságát és szükségességét az elmúlt évek sajnálatos tragédiái is alátámasztják. A kampány célja, hogy az életük, egészségük megóvásáért felelős felnőttek minél kevesebb gyermeket, állatot hagyjanak magára a tűző napon parkoló, lezárt járművekben. A 30 Celsius fokos melegben ugyanis az autó belseje 10 perc alatt 70 fokosra forrósodhat, így már néhány percnyi felelőtlenségnek is súlyos egészségkárosodás vagy akár halál lehet az ára.

A kampányhoz eddig öt áruházlánc, a Lidl, a Metro, a Reál, a Spar és a CBA egyes üzletei csatlakoztak. A matricákkal az áruházak és üzletek bejáratainál találkozhatnak majd a vásárlók. A NÉBIH további vendéglátó-, valamint kereskedelmi helyek jelentkezését is várja, a hivatal zöldszámán (80/263-244) vagy az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu e-mail címén, akik a matrica kihelyezésével támogatnák a kezdeményezést.

A kutyákat is megviseli a kutyameleg

A hőség az állatok szervezetét a mindennapokban is megterheli. Annál is inkább, mivel kedvenceink igen csekély mértékben képesek izzadással megszabadulni a fölösleges hőtől. A NÉBIH összegyűjtötte azokat a hasznos tippeket, amelyekkel a felelős gazdik elviselhetőbbé tehetik a kánikulát kutyáik számára:

• Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűző napon kikötve vagy kocsiba zárva!

• Kánikulában ne futtassuk kutyánkat, sétálni is csak a kora reggeli és esti órákban vigyük!

• A szívbeteg és az idős kutyákra különös gondot kell fordítanunk, hiszen ők érzékenyebbek a melegre.

• Ha a kertben, szabadon tartjuk kutyánkat, mindig legyen számára árnyékos, hűvös hely, ahol a hőség elől menedéket talál!

• Mindig biztosítsunk számára friss ivóvizet!

• A nagy melegben a kutyák étvágya is csökken, ezért etetni több részletben, az esti és a reggeli órákban célszerű.

• A dús, hosszú szőrű kutyák szőrét érdemes nyárra rövidre nyírni, így könnyebben átvészelik a meleg időszakot.

Hová meneküljön, aki már nem bírja tovább?

Aki a saját lakásában nem tud elfogadható körülményeket teremteni, az próbáljon valahol egy kicsit felfrissülni. Például parkokban, ahol a fák árnyékot adnak vagy valamilyen vendéglátóhely napsütéstől védett teraszán. A katasztrófavédelem közzétette a klimatizált helyiségek országos listáját, amelyek hőségriadó esetén igénybe vehetők.

A hőség ellenére megrendezik Tatán a Minimarathont

Tatán szombaton rendezik meg az Öreg-tó körül a 13,5 kilométeres Minimarathont, a versenyzőkre a hőség miatt kiemelt figyelmet fordítanak. A 34. alkalommal sorra kerülő nyílt versenyen a teljes táv lefutása mellett háromfős váltókkal is lehet indulni, az útvonal Tata legszebb részein, az Öreg-tó és a Cseke-tó partján vezet. A Minimarathon egyben a 32. Wizz Air Budapest Félmaraton hivatalos felkészülési versenye.

Fontos változás az előző évekhez képest, hogy idén délelőtt 11 órakor rajtolnak majd a futók, az eredményhirdetést 14 órakor tartják a Kastély téren. Helyszíni nevezésre a Magyary Zoltán Művelődési Központban van lehetőség, pénteken délután háromtól este hét óráig, illetve szombaton nyolctól tíz óráig. A megmérettetésen minden versenyző saját elhatározásából és felelősségére vehet részt. Idén négy párakapu és hat frissítőállomás segíti majd a futókat, az egészségügyi ellátásról a mentők és a Vöröskereszt szakemberei gondoskodnak. A Vöröskereszt munkatársai folyamatosan kerékpárral járják a verseny útvonalát, így szükség esetén azonnal segítséget nyújthatnak.

Sörszövetség: emelkedik az idei sörfogyasztás, de még nem döntött csúcsot

A meleg nyár máris érezteti hatását a magyar sörpiacon, a Sörszövetség tájékoztatása szerint az idei év második negyedében 2,5 százalékkal növekedett az értékesített sör mennyisége az előző év hasonló időszakához képest. Ez mintegy 10 millió korsóval több, mint tavaly. Ennek ellenére a magyar sörpiac meg sem közelíti régi csúcsait, amikor az egy főre eső éves átlagfogyasztás 100 liter körül volt, szemben a mai alig több mint 60 literrel – tájékoztatott Schillinger Attila, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Elmondta: a második negyedév még csak az idei átlagon felüli meleg első nyári hónap, a június adatait tartalmazza. A Sörszövetség szerint a tartós meleg várhatóan hasonló vagy ennél is nagyobb mértékű növekedést eredményez a nyáron.

Az elmúlt évek adatai azt mutatják: ahogy emelkedik nyáron a hőmérő higanyszála, úgy nő a sörfogyasztás. Legutóbb 2015-ben dőltek sorra hőmérsékleti rekordok. Akkor 173 ezer hektoliterrel több sör fogyott Magyarországon az év harmadik negyedévében, mint az azt megelőző esztendőben. Ez mintegy 35 millió korsó sörnek felel meg. Ezt megelőzően a 2013-as forró nyáron negyedéves szinten mintegy 7 százalékkal volt nagyobb a sörfogyasztás, mint a hűvösebb 2014-es nyári szezonban.

A sör fogyasztása annyira függ a nyári melegtől, hogy lassan önálló tudományág lesz a sörmeteorológia. A jó időjárás azonban önmagában nem hozza vissza a kilencvenes évekbeli sörpiacot. Tavaly összesen 6,7 millió hektoliter sört értékesített a négy vezető belföldi sörgyártó: a Borsodi Sörgyár Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., a Heineken Hungária Zrt., a Pécsi Sörfőzde Zrt., valamint a piachoz import söreivel hozzájáruló Carlsberg Hungary Kft. Ez 2,5 százalékos növekedés 2015-höz képest. A javulás kizárólag az exportnak tudható be, amely 40 százalékkal nőtt egy év alatt.

A belföldi sörfogyasztást 2015-ben a rendkívül forró nyár növelte. Tavaly ezzel szemben a tavaszi, második negyedéves időszak volt a legerősebb, nem kis részben a magyar labdarúgó válogatott EB-s menetelésének köszönhetően. Összességében a teljes éves belföldi fogyasztás 2016-ban nem változott, 6,1 millió hektoliter volt, csakúgy, mint 2015-ben. Ez 88 müncheni Oktoberfest fogyasztásának felel meg.

Az adatok szerint több magas minőségű és drágább prémium sört ittak a magyar fogyasztók tavaly. Mintegy 100 ezer hektoliterrel több fogyott a prémium és szuper prémium kategóriájú sörökből, amely mintegy 10 százalékos növekedés. A középkategóriás termékek forgalma alig valamivel volt kevesebb a 2015. évinél. A múlt év hosszú idő óta az első olyan év volt, amikor csökkent az olcsó, gazdaságos árkategóriájú sörök forgalma. Itt 3,6 százalék volt a visszaesés. A magyarországi sörgyártó cégek növekvő mértékben vették ki a részüket a közteherviselésből, az iparág adó- és járulékbefizetései meghaladták a 72,5 milliárd forintot – mondta Schillinger Attila.

Sorozatban dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok a Nyugat-Balkánon

Szerbiában szerdán volt az idei évben a legmelegebb, Belgrádban 17 órakor 39 Celsius-fokot mértek, míg a horvátországi Splitben 42,3 fok volt, ami a valaha mért harmadik legmagasabb hőmérséklet az Adria-parti országban. Csütörtöktől Szerbia teljes területére a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki, a hőmérséklet ugyanis mindenhol meghaladja a 38 Celsius-fokot, és több helyen, például a szerb fővárosban, a hajnali órákban sem csökken 27 fok alá a hőmérséklet. Az országos meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az extrém magas hőmérséklet egészségügyi gondokat, fejfájást, szédülést, szapora szívverést és rosszullétet okozhat, emellett a közlekedést is veszélyezteti, valamint gondok akadhatnak az áramellátásban, és könnyen erdőtüzek törhetnek ki.

Az előrejelzések szerint a hét végén tovább emelkedik a hőmérséklet, és megdőlhet a 2007-es melegrekord. Tíz évvel ezelőtt, július 24-én 43,6 fokot mértek az országban. A nyár legmelegebb hőhulláma akár további tíz napig is eltarthat – közölte a meteorológiai szolgálat, és ezzel újabb rekord dőlhet meg. 2012-ben 12 egymást követő napon volt 35 Celsius-fok felett a hőmérséklet, ám a mostani hőhullám ennél hosszabb lehet.Horvátországban nemcsak Splitben dőlt meg a melegrekord a szerdai 42,3 Celsius-fokkal. Zárában (Zadar) 39,7 fok volt, ami 0,7 fokkal melegebb a két évvel ezelőtti helyi rekordnál, míg a Plitvicei-tavaknál 37,9 fokot mértek, ami szintén rekordnak számít a térségben. Horvátországban a legmelegebb 1981. augusztus 4-én volt, akkor a Dubrovnik melletti Plocéban 42,8 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Igazi felfrissülést a héten az éjszakák sem hoznak, a hőmérséklet ugyanis éjjel sem csökken 20 fok alá.

A trópusinak nevezett hőmérséklet Bosznia-Hercegovinát sem kerülte el, az ország nagy részén szintén a legmagasabb fokú hőségriadót rendelték el, egyes helyeken akár 42 fok is lehet. Az egészségügyi minisztérium arra szólította fel az állampolgárokat, hogy minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, és fogyasszanak minél több folyadékot. A térség meteorológiai szolgálatainak egyike sem közölt konkrét adatokat arról, mikor várható jelentős enyhülés a régióban.

Székesfehérvár felkészült a kánikulára

Piros hőségriasztást léptetett életbe az országos tisztifőorvos többek között Fejér megyében is. Székesfehérváron az egészségvédelmi ajánlások közzététele, a villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása, a közutak locsolása és a közkutak működésének biztosítása mellett több helyen is vízosztással, ideiglenes ivókutak kialakításával és bárki által igénybe vehető klimatizált helyek megnyitásával készülnek a 40 fokos kánikulára.

Vízosztás lesz 11.00 és 17.00 óra közötti időtartamban az alábbi helyeken: Városház tér, Piac tér, Fő utca. Öt helyen ivásra alkalmas szerkezetet szerelnek a tűzcsapokra. A bárki által igénybe vehető klimatizált, illetőleg hűvös helyiségek: Alba Plaza, az autóbusz pályaudvar váróterme és a Fehér Palota.

Nagyobb felületen locsolnak Debrecenben, sok a fürdőző Hajdúszoboszlón

A harmadfokú hőségriadó idejére a megszokottnál lényegesen nagyobb felületen hűtik locsolással az utakat Debrecenben – közölte az önkormányzat szóvivője az MTI-vel. Iván Aurél tájékoztatása szerint kánikulában általában mintegy 170 ezer négyzetméter útfelületet locsolnak a városban, most azonban 280 ezer négyzetméteren hűtik az utakat napi két alkalommal.

Megnyitották a légkondicionált önkormányzati épületek közösségi tereit is a hűsölni vágyók előtt, a város több pontján – a belvárosban, játszótereken és a Nagyerdei Stadion környékén - ivókutakat üzemeltetnek folyamatosan, a Nagytemplom előtt párakapu működik, hasonló felállítását tervezik a nagyerdei Békás-tónál is – mondta Iván Aurél.

Czeglédi Gyula, az Európa legnagyobb fürdőkomplexumát működtető hajdúszoboszlói Hungarospa vezérigazgatója rekordforgalomról adott tájékoztatást. Míg tavaly eddig az időpontig 545 ezer fürdővendégük volt, idén már több mint 600 ezren keresték fel a fürdőhelyet. Ennél is nagyobb volt a növekedés – 21 százalék – az Aquaparkban: a tavalyi 66 ezer látogatóval szemben az idén már több mint 80 ezren szórakoztak - tette hozzá megjegyezve, hogy a strand területén is állítottak fel párakaput, a nyitvatartási időt pedig egy órával, este nyolcig meghosszabbították.

A debreceni állatkert lakói a megszokottnál 30 százalékkal több vizet isznak naponta a forróságban – mondta el Nagy Sándor Tibor gyűjteményvezető. Az állatok lédús takarmányokat kapnak, augusztus 5-től pedig egy órával tovább, 19 óráig lesz látogatható az állatkert.





Ingyen fényvédőt kapnak a strandolók New Yorkban

Ingyen fényvédőt kapnak a napozók a New York-i strandokon egy kísérleti program keretében. A 23 kilométer hosszú tengerpart 30 strandján, 100 elosztóhelyen kenhetik be magukat 30 faktoros fényvédő készítményekkel a napimádók, hogy megelőzzék a bőrrák kialakulását. Az adagolók felállítását és a fényvédő krémet a gyártók és jótékonysági szervezetek finanszírozzák. Az önkormányzat kezdeményezte akció eredményeit a nyár végén kiértékelik, és siker esetén megismétlik. Hasonló projektek futnak Bostonban és Miamiban is.